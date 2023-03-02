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Правила безопасности? А что это?

Правила безопасности? А что это?

Автор:
02 марта 2023 18:40
Сообщество : Юмор
Метки: Безопасность превыше всего   Забавные фотографии   Охрана труда   Юмор   и такое бывает   ну и ну   правила безопасности   
1746
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Если не соблюдать элементарные правила безопасности на рабочем месте, да и в любой житейской ситуации — жди беды. К счастью, Reddit-сообщество Safety First! стойко стоит на страже наших интересов, без устали напоминая о том, что безопасность — превыше всего.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Безопасность превыше всего   Забавные фотографии   Охрана труда   Юмор   и такое бывает   ну и ну   правила безопасности   
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9  комментариев
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74k
Viktor 57 минут назад
Аж розетка аху..., афигела!

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3k
lekha-fil 10 минут назад
Для фото поставили внешний блок кондиционера без подведенных труб и кабелей. Хрень.
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16k
Nikita 12 минут назад
#13 Груз не закреплён
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15k
Краюхин Тихон 22 минуты назад
П.13 - кокаин везем?
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17k
Александр Час назад
Разговаривал с одним сварщиком, он подваривал те места где не смог автомат. Так он говорил что от ожога глаз спасают обычные очки.
У того министра может только морду опалить, будет красная
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