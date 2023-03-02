Правила безопасности? А что это?

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Если не соблюдать элементарные правила безопасности на рабочем месте, да и в любой житейской ситуации — жди беды. К счастью, Reddit-сообщество Safety First! стойко стоит на страже наших интересов, без устали напоминая о том, что безопасность — превыше всего.
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8. «Не уверен, что деревянный край детской площадки — лучшее место для горящей паяльной лампы, оставленной без присмотра»
9. «Менеджер закрыл наш единственный аварийный выход, потому что они «устали от воров, выбегающих через заднюю дверь»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Безопасность превыше всего Забавные фотографии Охрана труда Юмор и такое бывает ну и ну правила безопасности
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У того министра может только морду опалить, будет красная