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25 человек, которые купили дом своей мечты и почти сразу пожалели об этом

25 человек, которые купили дом своей мечты и почти сразу пожалели об этом

Автор:
01 сентября 2023 14:33
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вот это облом   дом мечты   и такое бывает   не повезло   ну и ну   облом   обломы   полный провал   проблемы   
2054
26

Представьте, что вы много лет копили на жильё своей мечты — и вот, наконец, мечта осуществилась. Но очень скоро после переезда начинают всплывать проблемы то тут, то там... И дом, казавшийся идеальным, немного меркнет в ваших глазах. Примерно такими историями люди делятся в сабреддите Well… That sucks… («Мда... это отстой...)

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   вот это облом   дом мечты   и такое бывает   не повезло   ну и ну   облом   обломы   полный провал   проблемы   
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10  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
а не надо дома из гипсокартона строить . и вообще не понимаю а какого алкоголя они тогда стоят как каменные дворцы у них . из говна и палок дом стоит тысяч 450 рублей при чем самое дорогое это будет фундамент и перекрытие крыши .
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5k
Subic 17 минут назад
Дом это машина для жилья. Нуждается в постоянном обслуживании, очень в тему и тюнинг. Чем старше дом, тем дороже то обслуживание. Новое (и дом и машина) может требовать подготовки для комфортной езды (проживания). Вопрос материалов и качества строительства, собственно, вторичен, это только сроки, когда ТО станет подороже, чем в начале. Чем меньше дом, тем меньше нужно того техобслуживания, чем больше, тем более. Ну все же просто, если в вашем поместье :) суммарная площадь в 1000+ квадратов, то даже замену лампочек придется проводить еженедельно, хоть где то "перегорит". Если у вас в том поместье 100+ окон, то некоторое количество противомоскитных сеток придется заказывать каждый сезон. То есть абсолютно все описанное в топе абсолютная рутина и данность для домовладельца. Чиним....
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617
Максим Химки Полчаса назад
Снова американское говно запостили
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86k
Татьяна Юсова 45 минут назад
Какое отношение к теме поста имеют упавший кухонный шкаф и провалившаяся раковина?
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16k
Alex 47 минут назад
Говно и палки... Плюс мерикоссы. Норм.
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3k
Шапкин Час назад
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1k
Антон Час назад
Хренли, у них дома как в сказке про трёх поросят! Дебилы бля*ть.
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1k
alex Час назад
Комментарий к фото
Ссылка www.youtube.com
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