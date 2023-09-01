25 человек, которые купили дом своей мечты и почти сразу пожалели об этом

Представьте, что вы много лет копили на жильё своей мечты — и вот, наконец, мечта осуществилась. Но очень скоро после переезда начинают всплывать проблемы то тут, то там... И дом, казавшийся идеальным, немного меркнет в ваших глазах. Примерно такими историями люди делятся в сабреддите Well… That sucks… («Мда... это отстой...)