25 человек, которые купили дом своей мечты и почти сразу пожалели об этом

Представьте, что вы много лет копили на жильё своей мечты — и вот, наконец, мечта осуществилась. Но очень скоро после переезда начинают всплывать проблемы то тут, то там... И дом, казавшийся идеальным, немного меркнет в ваших глазах. Примерно такими историями люди делятся в сабреддите Well… That sucks… («Мда... это отстой...)
1. «Мы с женой много лет копили, чтобы построить хижину нашей мечты в лесу. Меньше чем через два года в заброшенном доме через дорогу открылся табачный магазин, который светится, как маяки Гондора»
4. «Пожалуйста, не хороните своего питомца в пластиковом контейнере. Кто-то (я) может однажды случайно выкопать это»
5. «Я начинаю думать, что этот прекрасный вид не стоит того, чтобы игроки в гольф целились прямо в наши дома»
12. «Мы долго не могли понять, почему наша уличная раковина постоянно засоряется, поэтому позвали кого-нибудь проверить сантехнику. Оказывается, слив шел в ведро из Home Depot»
16. «История "Медоносные пчелы, роящиеся у моего дома". Приехал пчеловод их спасать. Они строили новый улей в обшивке»
17. «Это то, что я вижу с пола в ванной: я смотрю на дыру в потолке, в которую только что провалился»
18. «Попросил жену не наступать на гипсокартон. Позже она призналась, что не знала, что такое гипсокартон»
19. «Ушла из нашего совершенно обычного дома по делам. Вернувшись через полтора часа, увидела вот это»
23. «Прожив два года в своем доме, я пришел домой и узнал, что моя каминная полка была просто приклеена»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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