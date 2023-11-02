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25 находок в еде, которые надолго испортили аппетит

25 находок в еде, которые надолго испортили аппетит

Автор:
02 ноября 2023 15:53
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Юмор   и такое бывает   находки в еде   неожиданно   неожиданности   неожиданные находки   несъедобное   ошибочка вышла   
1777
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Делая заказ в кафе или покупая продукты, мы, как правило, не ожидаем увидеть в еде сюрпризы. Однако ошибки на производственных линиях или рассеянность поваров могут привести к тому, что в нашей тарелке окажется что-то несъедобное. Приятного мало!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Еда   Юмор   и такое бывает   находки в еде   неожиданно   неожиданности   неожиданные находки   несъедобное   ошибочка вышла   
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8  комментариев
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13k
кира Час назад
Ну, хоть мед натуральный...
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24k
SolomonA Полчаса назад

Каким надо быть дебилом, чтобы открывать на незнакомой флешке файл с именем "openme"?
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41k
Сергей Час назад
Пуля, гайка и пчела, это самые безвредные добавки.
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23k
Алексей Час назад
"На а кого ты хотел здесь увидеть? Архиепископа?"(с)
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
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61k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
ойниписди
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