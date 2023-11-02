25 находок в еде, которые надолго испортили аппетит

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Делая заказ в кафе или покупая продукты, мы, как правило, не ожидаем увидеть в еде сюрпризы. Однако ошибки на производственных линиях или рассеянность поваров могут привести к тому, что в нашей тарелке окажется что-то несъедобное. Приятного мало!
1. «Ел зеленый салат и чуть не проглотил вот этот металлический предмет. К счастью, не проглотил. Банан для сравнения»
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14. «Работаю на пищевом производстве. Нашел мини-морковь, которую все сначала приняли за человеческий палец»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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