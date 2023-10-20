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"В каком правовом поле мы живём?": депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова, но быстро раскаялся

"В каком правовом поле мы живём?": депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова, но быстро раскаялся

Автор:
20 октября 2023 10:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Татарстан   Хамаев   депутат   избиение   кадыров   никита журавель   правовое поле   сын Кадырова   
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Говорит, что отреагировал на эмоциях, а вообще, он за мир и дружбу.

Чтобы иметь своё мнение, нужна определённая смелость. Чтобы продолжать придерживаться своего мнения - стальные яйца. Депутат Госсовета Татарстана, выступая на 48-м заседании парламента республики, внезапно задался вопросом: " В каком правовом поле мы живём?" Не называя имён, депутат рассказал о ситуации, в которой многие узнали инцидент с сыном главы Чечни Р.Кадырова.

15-летний юноша избил находящегося в СИЗО г. Грозный Никиту Журавеля, попытавшегося сжечь Коран.


Проступок Адама Кадырова его отец и близкие родственники не только не осудили - напротив, возгордились смелостью юного чеченца. А потом герой дня получил награду, став Героем Чечни. Несмотря за закономерный вопрос, как подобное возможно в правовом государстве, ответа на него не получили ни возмущенные правозащитники, ни депутат Азат Хамаев.



А вот раис Татарстана Рустам Минниханов не поддержал возмущения Хамаева, заявив, что высказывание "является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики", видимо под всеми мусульманами подразумевая в первую очередь себя.


Минниханов заявил, что в Татарстане "всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны".


После такой "поддержки" Хамаев извинился за своё выступление, списав его на эмоции. «Выступая на заседании Госсовета республики высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», – цитирует слова депутата ИА «Татар-информ».


Азат Хамаев, как сообщает издание «БИЗНЕС Online», является племянником первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. До депутатства он возглавлял министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в 1995–1999 годах был депутатом Госдумы России.

Источник:

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Метки: Видео   Татарстан   Хамаев   депутат   избиение   кадыров   никита журавель   правовое поле   сын Кадырова   
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13  комментариев
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6k
Бу 49 минут назад
что ж ты фрайер сдал назад?)
...ворон ворону глаз не выклюет.
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5k
Иван Васильевич 7 минут назад
"В каком правовом поле мы живём?": депутат Хамаев возмутился награждением сына.

------------------

В том самом "правовом" поле, которое ты и тебе подобные создавали все эти годы, нажимая на кнопки по команде сверху!

Колониальная администрация поделила колонию на уделы, где местные князьки творят что хотят! Демонстративно творят, наплевав на то, что вы об этом думаете!
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678
partners74 8 минут назад
каким образом оказался в СИЗО 15-летний юноша? тем более сумел избить находящегося под следствием? в СИЗо теперь доступ открыт всем желающим???
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431
Михаил 9 минут назад
Обосрался...
Ну или "попросили"...
А вообще данная ситуация, имею ввиду эту безмозглую птицу журавля, ее наказание, выход на сцену Кадырова мл. во всей красе показывает ту жопу в которой нас держит наше любимое правительство... что-то комментировать тут смысла нет, не тот контингент... Я для себя уже давно все понял... и это печально...
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653
MidMaster 10 минут назад
"Нельзя вывести деревню из девушки"
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464
Александр Богомолов 18 минут назад
За кресло свое, едросовское, испугался. Дядя шикнул, он и заткнулся.
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−1
. 20 минут назад
ПУТЬ ОТ АКАДЕМИКА САХАРОВА ДО АКАДЕМИКА КАДЫРОВА САМОЕ БОЛЬШОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ФЮРЫ ПУТ ЛЕРЦА ...
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567
Степан Гереро Полчаса назад
Извинился на всякий случай
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28k
Lehoia 41 минуту назад
Не дочитал заголовок полностью, хотел пошутить, что ждем его извинения....
Оказалось что опоздал и что это не шутка.
Покойный Доренко, помнится, очень наглядно объяснял, что живем мы в феодальном государстве. Причем было это задолго до всей случившейся уйхни.
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22k
babuby 54 минуты назад
К чему вопросы? Ситуация показала в каком поле.
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61k
pynh 55 минут назад
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