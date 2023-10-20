"В каком правовом поле мы живём?": депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова, но быстро раскаялся

А вот раис Татарстана Рустам Минниханов не поддержал возмущения Хамаева, заявив, что высказывание "является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики", видимо под всеми мусульманами подразумевая в первую очередь себя.

Минниханов заявил, что в Татарстане "всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны".

После такой "поддержки" Хамаев извинился за своё выступление, списав его на эмоции. «Выступая на заседании Госсовета республики высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», – цитирует слова депутата ИА «Татар-информ».