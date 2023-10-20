"В каком правовом поле мы живём?": депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова, но быстро раскаялся

Говорит, что отреагировал на эмоциях, а вообще, он за мир и дружбу.
Чтобы иметь своё мнение, нужна определённая смелость. Чтобы продолжать придерживаться своего мнения - стальные яйца. Депутат Госсовета Татарстана, выступая на 48-м заседании парламента республики, внезапно задался вопросом: " В каком правовом поле мы живём?" Не называя имён, депутат рассказал о ситуации, в которой многие узнали инцидент с сыном главы Чечни Р.Кадырова.
15-летний юноша избил находящегося в СИЗО г. Грозный Никиту Журавеля, попытавшегося сжечь Коран.
Проступок Адама Кадырова его отец и близкие родственники не только не осудили - напротив, возгордились смелостью юного чеченца. А потом герой дня получил награду, став Героем Чечни. Несмотря за закономерный вопрос, как подобное возможно в правовом государстве, ответа на него не получили ни возмущенные правозащитники, ни депутат Азат Хамаев.
А вот раис Татарстана Рустам Минниханов не поддержал возмущения Хамаева, заявив, что высказывание "является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики", видимо под всеми мусульманами подразумевая в первую очередь себя.
Минниханов заявил, что в Татарстане "всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны".
После такой "поддержки" Хамаев извинился за своё выступление, списав его на эмоции. «Выступая на заседании Госсовета республики высказал сугубо личное мнение, которое не было поддержано моими коллегами. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», – цитирует слова депутата ИА «Татар-информ».
Азат Хамаев, как сообщает издание «БИЗНЕС Online», является племянником первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. До депутатства он возглавлял министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, в 1995–1999 годах был депутатом Госдумы России.
Источник:
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...ворон ворону глаз не выклюет.
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В том самом "правовом" поле, которое ты и тебе подобные создавали все эти годы, нажимая на кнопки по команде сверху!
Колониальная администрация поделила колонию на уделы, где местные князьки творят что хотят! Демонстративно творят, наплевав на то, что вы об этом думаете!
А вообще данная ситуация, имею ввиду эту безмозглую птицу журавля, ее наказание, выход на сцену Кадырова мл. во всей красе показывает ту жопу в которой нас держит наше любимое правительство... что-то комментировать тут смысла нет, не тот контингент... Я для себя уже давно все понял... и это печально...
Финансово-промышленные кланы активно сколачивают частные армии под тем или иным флагом! Их уже около двух десятков! Очевидно, что к чему-то готовятся! Вот когда они сцепятся - вот тогда будет жопа! Поход пригожина на Москву покажется забавной прогулкой!
Оказалось что опоздал и что это не шутка.
Покойный Доренко, помнится, очень наглядно объяснял, что живем мы в феодальном государстве. Причем было это задолго до всей случившейся уйхни.