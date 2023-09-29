В Москве задержали, а потом отпустили пикетчика с плакатом против Кадырова

«Сказали, что для проверки документов, не привлекался ли раньше. Сейчас жду, пока меня "примут". Наверное, в каком-то отделе недалеко от Арбата, точно не знаю. Я юрист, меня задела эта тема», - цитирует Илью Телеграм-канал "Осторожно, Москва!"

Через время появилась информация о том, что задержанного отпустили: "Вышел из отдела, всё хорошо, общались вежливо, административки нет". Как отреагировал на акцию Рамзан Кадыров, неизвестно.

Напомним, история с сожжением Корана произошла в марте 2023 года. Никита Журавель расправился со священной книгой для мусульман на фоне мечети в Волгограде, после чего был задержан и этапирован в Грозный. В ожидании суда он был избит сыном Рамзана Кадырова, который даже снял издевательства на видео.





Сам Кадыров отпрыском гордится, и говорит, что 15-летний Адам поступил совершенно правильно.







