В Москве задержали, а потом отпустили пикетчика с плакатом против Кадырова

25-летний мужчина говорит, что его задела история с сыном Кадырова, который похвалился избиением россиянина, сжегшего Коран.
В центре Москвы задержали 25-летнего Илью. Мужчина держал в руках плакат «Отвечать за зло должен не только Журавель Никита, но и Адам и Рамзан Ахматович Кадыровы». Этой акцией парень хотел привлечь внимание к истории с избиением поджигателя Корана. Простоял на Арбате пикетчик недолго, его быстро увезли в отдел.
«Сказали, что для проверки документов, не привлекался ли раньше. Сейчас жду, пока меня "примут". Наверное, в каком-то отделе недалеко от Арбата, точно не знаю. Я юрист, меня задела эта тема», - цитирует Илью Телеграм-канал "Осторожно, Москва!"
Через время появилась информация о том, что задержанного отпустили: "Вышел из отдела, всё хорошо, общались вежливо, административки нет". Как отреагировал на акцию Рамзан Кадыров, неизвестно.
Напомним, история с сожжением Корана произошла в марте 2023 года. Никита Журавель расправился со священной книгой для мусульман на фоне мечети в Волгограде, после чего был задержан и этапирован в Грозный. В ожидании суда он был избит сыном Рамзана Кадырова, который даже снял издевательства на видео.
Сам Кадыров отпрыском гордится, и говорит, что 15-летний Адам поступил совершенно правильно.
Но не все разделяют взгляды главы Чечни, т.к. согласно его логике получается, что самосуд вполне допустим, если дело идёт о "защите чести, достоинства и своей религии". А раз так, то нарушителей закона можно наказывать, не дожидаясь суда. Или это работает не со всеми?
Член российского Совета по правам человека Кирилл Кабанов с этим не согласен, и после публикации Кадыровым видео с избиением заявил, что законы в России должны соблюдать все, вне зависимости от статуса. А когда человек демонстрирует, что его «религиозные взгляды выше законов и Конституции», значит, он «не признаёт нашу страну, Конституцию и наши законы» - уверен правозащитник. Он сообщил, что поддержал этапирование Журавеля в Грозный, т.к. "был уверен, что будут соблюдать закон. Закон и для того написан, чтобы не было понятий. Демонстративное пренебрежение российскими законами является неправильным".
Член совета по правам человека при президенте Ева Меркачева считает, что поведение сына Кадырова - "вызов всей правовой системе России". "В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет. Это вызов. И дальше будет следующий, и следующий. Он, я боюсь, будет еще страшнее", - считает Меркачева, которая также сообщила, что готовит запрос на вывоз Журавеля из Чечни. Кроме этого, опубликованный ролик, по словам правозащитницы, есть видеодоказательство преступления, а значит, следствие должно принять меры.
Источник:
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Представьте: граждане А. Сидоров и Р. Сидоров (сын и отец), не имея на то оснований, проникли на территорию СИЗО, где А. Сидоров из хулиганских побуждений нанес увечья лёгкой и средней тяжести гражданину РФ. Р. Сидоров поощрял действия сына, а так же снимал видео на камеру мобильного телефона, которое впоследствии распространил через сеть интернет.
Состав преступления и соответствующие статьи, я уверен, юристам не составит труда подыскать. И отдельный вопрос органам опеки: возможно ли дальнейшее воспитание детей Р. Сидоровым
Был в милиции скандал!
Как судить его не знали,
Он из браги сахар гнал!
Вопросы тут к:
1) Почему Бастрыкин отправил чела в Чечню?
Дело произошло в Волгограде. Обычно судят по месту преступления или по месту жительства или по месту отсидки. Неужто "по просьбе" этапировали?
2) сын Кадырова - не сокамерник, а сын главы республики
3) Как вообще 15-летний подросток оказался у задержанного?
4) Получается что глава республики поддерживает нарушения закона своим сыном, того кто впустил сына к заключенному?
5) Дело получило резонанс... А "некоторые" от игнора до "не хочу и не буду" - к ним тоже вопросы))