"В порядке вещей!": в Татарстане полуголая блондинка устроила фотосессию у прилавков с мясом

На центральном рынке в Елабуге посетители заметили странную фотосессию. Блондинка в прозрачном нижнем белье позировала на фоне мясных туш и прилавков с курами. Девушка пыталась эротично изгибаться, чтобы получить хорошие снимки.





Происходящее понравилось не всем посетителям рынка. Кто-то шипел и плевался, кто-то - улыбался. Как, например, одна из бабушек, заявившая, что на телеканале "ЧЕ" видела похожее.



