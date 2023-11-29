"В порядке вещей!": в Татарстане полуголая блондинка устроила фотосессию у прилавков с мясом

Завидев девушку в нижнем белье, некоторые жители Елабуги крестились и плевались, а прогрессивная бабушка заметила, что по ТВ и не такое показывают.
На центральном рынке в Елабуге посетители заметили странную фотосессию. Блондинка в прозрачном нижнем белье позировала на фоне мясных туш и прилавков с курами. Девушка пыталась эротично изгибаться, чтобы получить хорошие снимки.
Происходящее понравилось не всем посетителям рынка. Кто-то шипел и плевался, кто-то - улыбался. Как, например, одна из бабушек, заявившая, что на телеканале "ЧЕ" видела похожее.
18+
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18+
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Неизвестно, какие цели преследовала модель - возможно, она действительно старалась ради лайков. А может, хотела купить мясо подешевле и надеялась на скидку после такой рекламы рынка?
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типа с моих слов записано верно?
Уровень интеллекта одинаков.