FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7954 поста • 1039 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"В порядке вещей!": в Татарстане полуголая блондинка устроила фотосессию у прилавков с мясом

"В порядке вещей!": в Татарстане полуголая блондинка устроила фотосессию у прилавков с мясом

Автор:
29 ноября 2023 10:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Татарстан   бабули   блондинки   елабуга   рынок   фотосессия   фотосессия в нижнем белье   
1013
1
2

Завидев девушку в нижнем белье, некоторые жители Елабуги крестились и плевались, а прогрессивная бабушка заметила, что по ТВ и не такое показывают.

На центральном рынке в Елабуге посетители заметили странную фотосессию. Блондинка в прозрачном нижнем белье позировала на фоне мясных туш и прилавков с курами. Девушка пыталась эротично изгибаться, чтобы получить хорошие снимки.


Происходящее понравилось не всем посетителям рынка. Кто-то шипел и плевался, кто-то - улыбался. Как, например, одна из бабушек, заявившая, что на телеканале "ЧЕ" видела похожее.


Неизвестно, какие цели преследовала модель - возможно, она действительно старалась ради лайков. А может, хотела купить мясо подешевле и надеялась на скидку после такой рекламы рынка?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Татарстан   бабули   блондинки   елабуга   рынок   фотосессия   фотосессия в нижнем белье   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Ksenia2 52 минуты назад
Срамота.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Андрей 7 минут назад
нахрена это здесь? если все замазано?
типа с моих слов записано верно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Antique computer 14 минут назад
Живое мясо на фоне уже мёртвого.
Уровень интеллекта одинаков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона Полчаса назад
чето я не понял, а письку она побрила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Полчаса назад
ей же в рыбный павильон надо было! вот жеж курица!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
сеньор Леонсио 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kuchipachi 44 минуты назад
Тема сисек не раскрыта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

201802



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Набирающие популярность в сообществах
«Гневный». Трудный путь головного корабля первой массовой серии эсминцев СССР
«Гневный». Трудный путь головного корабля первой массовой серии эсминцев СССР
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
«Реакции» вместо «оценок». Как отучают думать?
Кто, если не мы?
Кто, если не мы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#ДТП#животные#забавно#кино#фильм#подборка#улыбнуло
#машина#в мире#интересно#аварии#история#позитив#факты#Китай#Россия#удивительно
#автомобили#Юмор#люди#авто аварии#интересное#Автовсячина#дети#Ynews#США#Жизнь
Кто, если не мы? Кто, если не мы? Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнекамске попал на видео Взрыв газа в многоквартирном доме в Нижнекамске попал на видео Цена жизни - четыре мандарина: в Томске мужчина пытался поймать воришку, укравшего цитрусы, и получил ножевое ранение Цена жизни - четыре мандарина: в Томске мужчина пытался поймать воришку, укравшего цитрусы, и... "В каком правовом поле мы живём?": депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова, но быстро раскаялся "В каком правовом поле мы живём?": депутат Хамаев возмутился награждением сына Кадырова, но... В Татарстане пенсионер на «Жигулях» врезался в салон сотовой связи В Татарстане пенсионер на «Жигулях» врезался в салон сотовой связи В Татарстане спасатели вызволили из стиральной машины пятилетнего ребёнка В Татарстане спасатели вызволили из стиральной машины пятилетнего ребёнка

На что жалуетесь?

Вернуться