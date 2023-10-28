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Политинформация-2023: чиновникам в Алтайском крае предложили поработать глашатаями

Политинформация-2023: чиновникам в Алтайском крае предложили поработать глашатаями

Автор:
28 октября 2023 09:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   Видео   Плохая связь   глашатаи   депутат   интернет   политинформация   
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Депутат Заксобрания считает, что если в регионах нет хорошего интернета, туда должны прийти слуги народа. Чиновники могли бы зачитывать вслух новости, чтобы жители удалённых сёл знали, чем живёт страна и мир.

Не все регионы страны обеспечены устойчивой связью, поэтому люди могут не знать о том, что происходит в мире. Решить эту проблему предложил депутат от партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович. За заседании Заксобрания Алтайского края он рассказал, что чиновникам региона можно по очереди ездить в сёла, где нет интернета, и зачитывать вслух новости.



«Эта форма апробирована еще много веков назад, когда были глашатаи, когда они ходили, зачитывали», — отметил Малинкович.


Зампредседателя Мандатной комиссии АКЗС нашла это предложение абсурдным. Она уверена, что не всё так плохо. Даже если в селе ужасная связь, хотя бы в здании администрации интернет есть. Поэтому любой житель поселка сможет прийти туда и ознакомиться с новостями. Но, в принципе, если депутат так хочет нововведений, пусть он сам и члены его фракции покажут пример.


"Думаю, громкоговорители мы найдем и сможем на практике проверить эту поправку. Отправим всех представителей "Коммунистов России", помашем платочком, и пусть они с 9:00 до 18:00, без обеда, информируют жителей поселений об изменениях в законе", - предложила Евгения Боровикова.


Источник:

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Метки: Алтайский край   Видео   Плохая связь   глашатаи   депутат   интернет   политинформация   
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zu4ara 5 минут назад
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