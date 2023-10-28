Политинформация-2023: чиновникам в Алтайском крае предложили поработать глашатаями

Зампредседателя Мандатной комиссии АКЗС нашла это предложение абсурдным. Она уверена, что не всё так плохо. Даже если в селе ужасная связь, хотя бы в здании администрации интернет есть. Поэтому любой житель поселка сможет прийти туда и ознакомиться с новостями. Но, в принципе, если депутат так хочет нововведений, пусть он сам и члены его фракции покажут пример.

"Думаю, громкоговорители мы найдем и сможем на практике проверить эту поправку. Отправим всех представителей "Коммунистов России", помашем платочком, и пусть они с 9:00 до 18:00, без обеда, информируют жителей поселений об изменениях в законе", - предложила Евгения Боровикова.