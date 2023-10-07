Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики

Это вызвало резонанс и случай широко обсуждали в сети, ну а в полиции, после проведения проверки дело на Адама решили не заводить, так как ему на тот момент было только 15 лет. Сам же подросток всем критикам отвечает в духе "пацанских цитат" в запрещённом "Инстаграме".





Но дело этим не закончилось. Адаму вручили медаль «Герой Чеченской Республики», об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.



