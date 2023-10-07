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Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики

Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики

Автор:
07 октября 2023 10:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Адам Кадыров   Видео   звание   медаль   награждение   чечня   
1238
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Совсем недавно мы писали про 15-летнего Адама, который в СИЗО на кулаках объяснял Никите Журавлю, что надругиваться над символами религии не хорошо.

Это вызвало резонанс и случай широко обсуждали в сети, ну а в полиции, после проведения проверки дело на Адама решили не заводить, так как ему на тот момент было только 15 лет. Сам же подросток всем критикам отвечает в духе "пацанских цитат" в запрещённом "Инстаграме".


Но дело этим не закончилось. Адаму вручили медаль «Герой Чеченской Республики», об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.


Награду вручал сам глава Республики.

Источник:

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Метки: Адам Кадыров   Видео   звание   медаль   награждение   чечня   
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19  комментариев
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984
4t 58 минут назад
Цирк какой-то...
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8k
Аргуша 3 минуты назад
Настоящий мужчина! Осталось выяснить, настоящий ли он чеченец!
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15k
Типа граф 4 минуты назад
...одержав ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам.
Они бы не оглашали кто он такой (выступал бы под псевдонимом ) , глядишь и не было бы
ярких и безоговорочных побед .
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1k
pitsilver 7 минут назад
Судя по фотографиям там вся семья уже герои и ношение огнестрельного оружия с 15 лет
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6k
мемфрид 8 минут назад
Пальчиком друг дружку потыкали, сфоткались и порядок. В целом, там таких хероев- пруд пруди. Особенно радуют рассказы нашего спецназа, когда чеченцы на краповый берет сдавали и их до финиша на машине везли, в то время как наши бойцы, русские, в полной выкладке бежали всю дистанцию. Мелкому дать медаль за избиение в СИЗО человека - вот и всё, что надо знать о правительстве Чечни
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10k
The Dude 9 минут назад
Вроде бы и посмеяться хочется над этим зоопарком со смешными приматами и петухами, да только обидно, что весь это гадский цирк оплачивается нашими деньгами.
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1k
adssaf afasffdsga 10 минут назад
Это уже похоже на издевательство, открытый троллинг. Люди по всей стране возмущаются подобному, а эти, показывая свою "особенность", ещё и керосин в огонь подливают. Наступил момент, когда им нужно дать конкретных люлей и показать, кто в стране главный - а иначе у нас в составе государства окончательно сформируется суверенное государство, которое чхать хотело на Россию и правительство.
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6k
sumrаknn 11 минут назад
Герои-чеченцы это те, кто бьет и унижает человека в неволе? Мерзко, гадко от такого сюра. А если он еще бабушку изнасилует, то тогда ему полного кавалера ордена чечни повесят? Фу пля....
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−7
Pinhea 11 минут назад
Четко. ибо нех. Да и не бил он это дипфейк который уже все разоблачили но дауны дрочат на то что бил
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4k
Феликс Дзержинский 21 минуту назад
Очень низко бить человека, который находится в неволе и который по определению не может дать сдачи.
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33k
Юр21 24 минуты назад
Как известно Восток, и Кавказ в том числе, падки на лесть и блестящие побрякушки, звания "герой Чечни" они вправе давать даже курице за исключительную яйценоскость, так что мусолить эту тему как то наивно и глупо.
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3k
Василий Афиногенов 37 минут назад
безнациональные вешалки для бороды!личинусу,15 лет???а дальше что!
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16k
ss 41 минуту назад
Ну вот. Растёт мальчик. Медальку получил. И правильно! Ведь поколотить связанного - это ого-го какое геройство нужно.
Теперь надо кому-нибудь голову отрезать и можно звание академика давать...
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76k
Viktor 51 минуту назад
Чёта как-то рановато, в 15-ть лет!

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5k
Alex 58 минут назад
Ахмад Кадыров, хоть и был врагом, но в целом мужик умный. Его сын, ну туда-сюда, внук - полный дол**б.
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