Сыну Кадырова, побившего поджигателя Корана, присвоили звание Героя Чеченской Республики

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Совсем недавно мы писали про 15-летнего Адама, который в СИЗО на кулаках объяснял Никите Журавлю, что надругиваться над символами религии не хорошо.
Это вызвало резонанс и случай широко обсуждали в сети, ну а в полиции, после проведения проверки дело на Адама решили не заводить, так как ему на тот момент было только 15 лет. Сам же подросток всем критикам отвечает в духе "пацанских цитат" в запрещённом "Инстаграме".
Но дело этим не закончилось. Адаму вручили медаль «Герой Чеченской Республики», об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
Награду вручал сам глава Республики.
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Метки: Адам Кадыров Видео звание медаль награждение чечня
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Они бы не оглашали кто он такой (выступал бы под псевдонимом ) , глядишь и не было бы
ярких и безоговорочных побед .
Теперь надо кому-нибудь голову отрезать и можно звание академика давать...