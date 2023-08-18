Депутат Госдумы фактически подтвердил, что сын Кадырова избил поджигателя Корана

К чему приведёт проверка — не известно, но первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Адам Делимханов в своём Telegram-канале фактически подтвердил, что его племянник всё же избил Журавеля.

Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни . Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, АДАМ поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания.

К тому же Делимханов добавил, что он, а также другие чеченские депутаты и сенаторы поддерживают поступок Адама Кадырова. Он назвал Адама Кадырова своим племянником и заявил, что тот "является отличным примером для сверстников".