Депутат Госдумы фактически подтвердил, что сын Кадырова избил поджигателя Корана

В мае этого года Никита Журавель сжёг Коран на фоне мечети и был задержан. 16 августа Журавель лично общался с руководителем республики Рамзаном Кадыровым и его старшим сыном. Задержанный рассказал, что сын Кадырова после ухода отца избил его.
Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев показал журналистам заявление Журавеля. В заявлении говорится, что задержанный "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении", а также утверждается, что "после ухода Р.А. Кадырова его сын избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам". Журавель просит "разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне". Мы ранее сообщали, что начата "конкретная" проверка.
К чему приведёт проверка — не известно, но первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Адам Делимханов в своём Telegram-канале фактически подтвердил, что его племянник всё же избил Журавеля.
Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни . Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, АДАМ поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания.
К тому же Делимханов добавил, что он, а также другие чеченские депутаты и сенаторы поддерживают поступок Адама Кадырова. Он назвал Адама Кадырова своим племянником и заявил, что тот "является отличным примером для сверстников".
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Нет. Ошибаться можно неосознанно, купив кефир не той жирности, или сев не в тот автобус.
А этот провокатор прекрасно осознавал и что он творит, и последствия.
Мы не в гейропе.
Не пойму, на какую реакцию этот Никита рассчитывал?
Помоему получил то что и следовало ожидать.
Мало дали, я считаю.
Надо было руки и ноги переломать чтоб не срастались.
Видимо не понял. Требуется повторить объяснение.
Если что- я христианин.
Пальцы, судя по писульке, не пострадали.