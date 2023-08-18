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Депутат Госдумы фактически подтвердил, что сын Кадырова избил поджигателя Корана

Депутат Госдумы фактически подтвердил, что сын Кадырова избил поджигателя Корана

Автор:
18 августа 2023 09:24
Сообщество : Криминал
Метки: Журавель   избиение   интересное   кадыров   коран   сын Кадырова   фото   
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В мае этого года Никита Журавель сжёг Коран на фоне мечети и был задержан. 16 августа Журавель лично общался с руководителем республики Рамзаном Кадыровым и его старшим сыном. Задержанный рассказал, что сын Кадырова после ухода отца избил его.

Чеченский омбудсмен Мансур Солтаев показал журналистам заявление Журавеля. В заявлении говорится, что задержанный "принес свои извинения в том, что совершил преступление против мусульман", и "искренне раскаялся в совершенном преступлении", а также утверждается, что "после ухода Р.А. Кадырова его сын избил меня, нанося удары по туловищу и по ногам". Журавель просит "разобраться, за что его избили, ведь человеку свойственно ошибаться, в том числе и мне". Мы ранее сообщали, что начата "конкретная" проверка.

К чему приведёт проверка — не известно, но первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Адам Делимханов в своём Telegram-канале фактически подтвердил, что его племянник всё же избил Журавеля.

Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни . Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, АДАМ поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания.

К тому же Делимханов добавил, что он, а также другие чеченские депутаты и сенаторы поддерживают поступок Адама Кадырова. Он назвал Адама Кадырова своим племянником и заявил, что тот "является отличным примером для сверстников".


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Метки: Журавель   избиение   интересное   кадыров   коран   сын Кадырова   фото   
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14  комментариев
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16k
Мистер Фикс Полчаса назад
"...человеку свойственно ошибаться..."
Нет. Ошибаться можно неосознанно, купив кефир не той жирности, или сев не в тот автобус.
А этот провокатор прекрасно осознавал и что он творит, и последствия.
Мы не в гейропе.
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1k
ralpharn 3 минуты назад
Адам - молодец!
Не пойму, на какую реакцию этот Никита рассчитывал?
Помоему получил то что и следовало ожидать.
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55k
zloykoyot 4 минуты назад
А вот я не вижу фактического подтверждения. Патриотом можно себя по разному показывать. И стремление защитить веру тоже. Фактическим подтверждением будет видео избиения например. Ну или показания свидетелей и фиксация побоев. А так я вижу просто слова. И таки да, над любыми святынями надругательства недопустимы. Неважно чьей они веры. Эта плесень тухлая должна радоваться, в странах типа ОАЭ или Саудовской Аравии его бы повесили, в Иране забили камнями, а в Пакистане и дырку от его жопы хер бы нашли. И я считаю что это справедливо. К продажной блевотине нужно относится соответственно. На планете на глоток свежего воздуха бы стало больше если эту мразь утилизировать.
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17k
K7OO 5 минут назад
Повезло этому утырку, что он в России. В любой ближневосточной мусульманской стране за такие фортели ему просто башку срубили бы и дело с концом. А тут ему всего лишь слегонца навешали, да и то не факт, потому как верить на слово провокатору - так себе идея.
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14k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Не слишком ли много внимания этому тупорылому пироману?
Мало дали, я считаю.
Надо было руки и ноги переломать чтоб не срастались.
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82k
Татьяна Юсова 23 минуты назад
"просит "разобраться, за что его избили..."
Видимо не понял. Требуется повторить объяснение.
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1k
Александр Голованов Полчаса назад
Вопрос, а зачем он это сделал? Ну вот зачем? Ведь все прекрасно осознавал, но думал что не найдут, поглумиться решил? О возможных последствиях забыл? Выложить в инете? Ну вот и получил то, что должен был получить. Это еще называется легко отделался.
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28k
Lehoia Полчаса назад
Это первый случай в моей жизни, наверное, когда я полностью одобряю действие членов этого клана. Более того, стань свидетелем подобного, тоже навешал бы люлей придурку.
Если что- я христианин.
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252
денис Полчаса назад
а можно было смело в голову вломить. судя по всему мозгов там все равно нет. только эхо...
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29k
БамбарбияКиргуду 38 минут назад
За то какой урок на всю жизнь.Теперь сто раз подумает,прежде чем какую нибудь хуню сотворить.Если конечно мозги остались.Вот что пи.з.дюли животворящие делают.Опыт хороший,желательно распространить.
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7k
Roman 46 минут назад
Справку эта гнида показала? Про свежие синяки, ушибы.
Пальцы, судя по писульке, не пострадали.
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551
ruslan d 48 минут назад
Вот где нет вопросов к ним, там нет
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14k
Kostick 54 минуты назад
вот именно, что бил по туловищу. и туловищу очень повезло.
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