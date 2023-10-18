В США сотрудника похоронного бюро задержали за секс с куклой в доме покойника

Управляющий не стал дожидаться нового визита и сам позвонил в полицейское управление. Разумеется, об этой истории там ничего не знали. Прибывшие на место происшествия правоохранители заметили, что некоторые вещи в квартире явно перемещали. Полицейские сняли отпечатки пальцев и взяли образцы ДНК, обнаруженные на секс-кукле.

Смита тотчас после этого инцидента из похоронного бюро уволили, а затем арестовали за кражу со взломом, незаконное проникновение и подделку вещественных доказательств.