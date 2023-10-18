В США сотрудника похоронного бюро задержали за секс с куклой в доме покойника

Мужчина прибыл в дом умершего, чтобы забрать тело в морг, но увидел секс-куклу и не сдержался.
41-летний Райан Смит из штата Небраска 13 октября приехал в дом, где умер человек. Забирая в морг покойного, он заметил в помещении красивую секс-куклу. Натуралистичная игрушка запала в сердце американца, и он в тот же день позвонил управляющему имуществом, сообщив, что шериф округа разрешил ему забрать куклу якобы для проб биопсии.
Однако управляющий дома, где находилась квартира покойного, отказал мужчине в странной просьбе, но это обстоятельство Смита не смутило. В тот же вечер он проник в жильё умершего и занялся сексом с той самой куклой. Героя-любовника спалил управляющий, который как раз обходил дом и услышал странные звуки из запертой квартиры. По его словам, сотрудник похоронной конторы вышел из комнаты растрёпанный и пригрозил, что скоро вернется за куклой, но на этот раз - с полицейским ордером.
Управляющий не стал дожидаться нового визита и сам позвонил в полицейское управление. Разумеется, об этой истории там ничего не знали. Прибывшие на место происшествия правоохранители заметили, что некоторые вещи в квартире явно перемещали. Полицейские сняли отпечатки пальцев и взяли образцы ДНК, обнаруженные на секс-кукле.
Смита тотчас после этого инцидента из похоронного бюро уволили, а затем арестовали за кражу со взломом, незаконное проникновение и подделку вещественных доказательств.
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