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В США сотрудника похоронного бюро задержали за секс с куклой в доме покойника

В США сотрудника похоронного бюро задержали за секс с куклой в доме покойника

Автор:
18 октября 2023 12:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   морг   покойник   похоронное бюро   секс кукла   сюр   
1641
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Мужчина прибыл в дом умершего, чтобы забрать тело в морг, но увидел секс-куклу и не сдержался.

41-летний Райан Смит из штата Небраска 13 октября приехал в дом, где умер человек. Забирая в морг покойного, он заметил в помещении красивую секс-куклу. Натуралистичная игрушка запала в сердце американца, и он в тот же день позвонил управляющему имуществом, сообщив, что шериф округа разрешил ему забрать куклу якобы для проб биопсии.


Однако управляющий дома, где находилась квартира покойного, отказал мужчине в странной просьбе, но это обстоятельство Смита не смутило. В тот же вечер он проник в жильё умершего и занялся сексом с той самой куклой. Героя-любовника спалил управляющий, который как раз обходил дом и услышал странные звуки из запертой квартиры. По его словам, сотрудник похоронной конторы вышел из комнаты растрёпанный и пригрозил, что скоро вернется за куклой, но на этот раз - с полицейским ордером.


Управляющий не стал дожидаться нового визита и сам позвонил в полицейское управление. Разумеется, об этой истории там ничего не знали. Прибывшие на место происшествия правоохранители заметили, что некоторые вещи в квартире явно перемещали. Полицейские сняли отпечатки пальцев и взяли образцы ДНК, обнаруженные на секс-кукле.


Смита тотчас после этого инцидента из похоронного бюро уволили, а затем арестовали за кражу со взломом, незаконное проникновение и подделку вещественных доказательств.

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Метки: США   морг   покойник   похоронное бюро   секс кукла   сюр   
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16  комментариев
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602
Карл Час назад
Вчера вызвали к одному клиенту, но предупредили, что он нетрадиционной ориентации. Когда я приехал к нему домой, то опупел от обилия фоток на стенах полуголых мужиков, а на рабочем столе на мониторе вообще голый мужик. Пока настраивал ему роутер - несколько раз чуть не блеванул. Но больше всего меня убила его безудержная ненависть к Путину и то как он его назвал ..даром. Сам же квидар! Как? Как такое мажет быть?!. Наши латышские фашики это просто дно дна...
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7k
Станислав Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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948
Александер 42 минуты назад
Почему нет заявления от потерпевшей?...
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29k
Е-Лена 54 минуты назад
Пупарас Дамилола. )))
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32k
Юрий 56 минут назад
Задержали всё ж таки не секс с куклой, а за кражу со взломом, незаконное проникновение и подделку вещественных доказательств.
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29k
Alex 59 минут назад
Поляк, судя по роже
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13k
Андрей А Час назад
По фото видно, что у мужика лишняя хромосома
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2k
Оксид Бетона Час назад
За изнасилование его судите! Кобелина!
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28k
Lehoia Час назад
Судя по фото, у этого ловеласа синдром Дауна в легкой форме и это не может не сказываться на "особенности" восприятия и поведения.
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56k
zloykoyot Час назад
Ну хоть потрахался от души на ближайшие лет 5.
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80
Ксения Лукашенкова-Денисова Vlamir 39 секунд назад
Аж в глазах потемнело от вашего юмора:)
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