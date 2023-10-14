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"Так работает карма": высмеивавший Байдена за падения сенатор скатился с трапа самолёта

"Так работает карма": высмеивавший Байдена за падения сенатор скатился с трапа самолёта

Автор:
14 октября 2023 12:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: trap   США   байден   карма   падение   самолёт   сенатор   
795
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Теперь смеются над ним.

В сети появилось видео с сенатором от штата Алабама Томми Тюбервилем, который крайне неудачно упал при спуске с трапа самолёта, пересчитав пятой точкой добрую половину ступеней. Американские СМИ назвали несчастный случай кармой, поскольку республиканец Тюбервиль чаще остальных злорадствовал над неуклюжестью и падениями действующего президента США Джозефа Байдена.


"Каждый раз, когда я включаю телевизор, то боюсь, что он упадет", — совсем недавно заявил сенатор, когда Байден собирался лететь в Европу.


А Байден тем временем продолжает демонстрировать свой фирменный стиль. Перед выступлением в Филадельфии президент США вновь споткнулся на лестнице и едва не упал. Он споткнулся перед трибуной, но сделал вид, будто это было сделано намеренно.

Источник:

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Метки: trap   США   байден   карма   падение   самолёт   сенатор   
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4  комментария
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1k
rgubaev 8 минут назад
Потому, что не нужно быть дэбилом - складываешь ручку чемодана и берешь за боковую. И спокойно спускаешься, а не с вот этим вот "маятником".
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4k
Горожанин Полчаса назад
Начинаю уважать Байдена. Вообще всех президентов США. Ведь реально нужно кончать с этим криминальным государством.
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100k
Татьяна Юсова 36 минут назад
Трап или мокрый или специально маслом намазали! Агенты Байдена повсюду!
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