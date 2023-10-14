"Так работает карма": высмеивавший Байдена за падения сенатор скатился с трапа самолёта

Теперь смеются над ним.
В сети появилось видео с сенатором от штата Алабама Томми Тюбервилем, который крайне неудачно упал при спуске с трапа самолёта, пересчитав пятой точкой добрую половину ступеней. Американские СМИ назвали несчастный случай кармой, поскольку республиканец Тюбервиль чаще остальных злорадствовал над неуклюжестью и падениями действующего президента США Джозефа Байдена.
"Каждый раз, когда я включаю телевизор, то боюсь, что он упадет", — совсем недавно заявил сенатор, когда Байден собирался лететь в Европу.
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А Байден тем временем продолжает демонстрировать свой фирменный стиль. Перед выступлением в Филадельфии президент США вновь споткнулся на лестнице и едва не упал. Он споткнулся перед трибуной, но сделал вид, будто это было сделано намеренно.
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Еще и стоят, снимают спецом