"Так работает карма": высмеивавший Байдена за падения сенатор скатился с трапа самолёта

В сети появилось видео с сенатором от штата Алабама Томми Тюбервилем, который крайне неудачно упал при спуске с трапа самолёта, пересчитав пятой точкой добрую половину ступеней. Американские СМИ назвали несчастный случай кармой, поскольку республиканец Тюбервиль чаще остальных злорадствовал над неуклюжестью и падениями действующего президента США Джозефа Байдена.

"Каждый раз, когда я включаю телевизор, то боюсь, что он упадет", — совсем недавно заявил сенатор, когда Байден собирался лететь в Европу.