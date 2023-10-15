Американка вышла замуж за саму себя, так как не нашла достойного мужа

Первый и последний роман у нее был в 28 лет, продлился он 4 года и закончился грандиозным скандалом и жуткой депрессией Сары. Но мечта о свадьбе дамочку не оставляла, а так как достойных кандидатов на горизонте не маячило вот уже 10 лет, то она не придумала ничего лучше, как выйти замуж за саму себя.



