Американка вышла замуж за саму себя, так как не нашла достойного мужа

42-летняя Сара Уилкинсон всегда мечтала о красивой свадьбе, но вот в отношениях ей не везло катастрофически.
Первый и последний роман у нее был в 28 лет, продлился он 4 года и закончился грандиозным скандалом и жуткой депрессией Сары. Но мечта о свадьбе дамочку не оставляла, а так как достойных кандидатов на горизонте не маячило вот уже 10 лет, то она не придумала ничего лучше, как выйти замуж за саму себя.
Сказано - сделано. Позвала подружек, закатила вечеринку на 120 приглашённых и на церемонии поклялась любить и оберегать себя вечно.
К алтарю её вела мама, окончательно лишившаяся надежд на внуков.
Ну и какая же свадьба без красивого тортика, правда, фигурка жениха была заменена на лягушку.
Вся церемония обошлась ей в 12 000$.
Но мадам не исключает, что в будущем все же найдет того самого "рыцаря", который сможет её осчастливить. Верим?
Источник:
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Если бы она хотела замуж - она бы вышла, у них не хватает 5млн. женщин фертильного возраста, кроме того белые женщины у них -#1 невесты, у белых показатели интеллекта выше, поэтому любой разбогатевший мекс-индус и пр. стремиться жениться на белой, чтобы дети были умные и красивые.
Что дальше делать?
Она уже в браке. Разводиться?
Да... помотала её жизнь....
Как тут не вспомнить классика
Ну а мужикам повезло)))
Кстати. тоже повод назюзюкаться.
-нет, не верим. Потому что надо сначала жир поскидывать. Но подружки не дадут, они такие же жирдяйки и будут "да ты чё, совсем ты не толстая"...