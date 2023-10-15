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Американка вышла замуж за саму себя, так как не нашла достойного мужа

Американка вышла замуж за саму себя, так как не нашла достойного мужа

Автор:
15 октября 2023 08:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   взамуж   отношения   свадебная церемония   свадьба мечты   тортик   
1561
6

42-летняя Сара Уилкинсон всегда мечтала о красивой свадьбе, но вот в отношениях ей не везло катастрофически.

Первый и последний роман у нее был в 28 лет, продлился он 4 года и закончился грандиозным скандалом и жуткой депрессией Сары. Но мечта о свадьбе дамочку не оставляла, а так как достойных кандидатов на горизонте не маячило вот уже 10 лет, то она не придумала ничего лучше, как выйти замуж за саму себя.


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Сказано - сделано. Позвала подружек, закатила вечеринку на 120 приглашённых и на церемонии поклялась любить и оберегать себя вечно.


К алтарю её вела мама, окончательно лишившаяся надежд на внуков.


Ну и какая же свадьба без красивого тортика, правда, фигурка жениха была заменена на лягушку.

Вся церемония обошлась ей в 12 000$.


Но мадам не исключает, что в будущем все же найдет того самого "рыцаря", который сможет её осчастливить. Верим?

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Метки: США   взамуж   отношения   свадебная церемония   свадьба мечты   тортик   
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27  комментариев
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8k
Алексей 2 часа назад
Повезло кому-то)
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3k
Autumn2015 Полминуты назад
Автор, не сочиняйте, причина там одна -Америка на самом деле местами жутко религиозная страна, ее родители наверное из таких, вот и девушки/парни выходят сами за себя, чтобы родные-знакомые отвязались, стоит статус "замужем" в Фейсбуке, значит все нормально и не будет скандальных расспросов при визите домой. Кроме того, там для семейных есть какие-то налоговые послабления.
Если бы она хотела замуж - она бы вышла, у них не хватает 5млн. женщин фертильного возраста, кроме того белые женщины у них -#1 невесты, у белых показатели интеллекта выше, поэтому любой разбогатевший мекс-индус и пр. стремиться жениться на белой, чтобы дети были умные и красивые.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Минуту назад
У меня соседке 64 , она моложе выглядит ...
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1k
K_II_T 4 минуты назад
Ну вот найдет она себе мужика.

Что дальше делать?
Она уже в браке. Разводиться?
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15k
FatZilla 14 минут назад
42 года??????!!!!!!!
Да... помотала её жизнь....
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16k
a_komolow 15 минут назад
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1k
Igor Grishaev 18 минут назад
Ну, в чем-то она права.. Достойного жениха на такую невесту сложновато найти.
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1k
Andrey 24 минуты назад
Ни один человек не пострадал.
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1k
Бывалый Полчаса назад
Я уже лечу к тебе на крыльях любви.
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15k
GROMOZEKA 38 минут назад
42 года?
Как тут не вспомнить классика
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3k
VPJ 39 минут назад
А вдруг развод?
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172
Александра С 46 минут назад
Теперь себя самотыком будет, того.
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14k
котегRUS Час назад
я хоть и рыцарь, но мне столько не выпить..
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3k
Aristarx Час назад
А на самом деле прикольный повод нажраться с подругами.
Ну а мужикам повезло)))
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172
Александра С Aristarx 43 минуты назад
Там в мерике еще разводы бывают частые. Через неделю разведётся.
Кстати. тоже повод назюзюкаться.
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18
Комнатный Час назад
Свадьба увлеклась игрою: "Рожу кто страшней состроит". И невеста первой стала! Она: "А я и не играла".
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16k
Alex Час назад
Мечтает она... Без шансов. 100%
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18
Комнатный Час назад
А как же первая брачная ночь прошла?
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172
Александра С Комнатный Полчаса назад
Батарейки, видать, под утро совсем выдохлись. )))
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Но мадам не исключает, что в будущем все же найдет того самого "рыцаря", который сможет её осчастливить. Верим?"-
-нет, не верим. Потому что надо сначала жир поскидывать. Но подружки не дадут, они такие же жирдяйки и будут "да ты чё, совсем ты не толстая"...
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Это она в 42 так выглядит? На вид ей полтинник как минимум.
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Можно подумать что к таком иплету из мужиков очередь дралась, а она лучшего выбирала.
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1k
Сид 2 часа назад
Как 42? Да ей за 50!
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