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20 жутких случаев, которые произошли с работниками морга и похоронного бюро

20 жутких случаев, которые произошли с работниками морга и похоронного бюро

Автор:
02 декабря 2022 18:22
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   жуть   истории из жизни   мертвецы   морг   похоронное бюро   
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Пользователь Reddit попросил людей, чья работа связана с умершими, рассказать о странных, жутких и просто необычных случаях в их карьере. Пост собрал больше шести тысяч комментариев, и, надо сказать, каждый страшнее другого…

1. «Знаете, как в фильмах патологоанатом или работник похоронного бюро перекусывает за работой и кладет свой бутерброд на мертвеца? Никто бы ни за что не сделал это в реальной жизни, верно? Конечно же нет. В моем случае это была тарелка с хлопьями».

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2. «Однажды я помогал со вскрытием женщины, чье тело обнаружили лишь через несколько недель, и ее успели пожевать кошки».

3. «Вы не чувствовали настоящей вони, если вам не довелось застать, как мертвец пускает газы».

4. «Я механик-холодильщик, наша компания заключила контракт с похоронным бюро, которое занималось сразу всем (хранение, бальзамирование, кремация и т. д.). Одним из моих первых ремонтов была замена вышедшего из строя двигателя в их основной холодильной камере для тел. Это определенно странное чувство — быть единственным живым человеком в ящике со льдом, содержащем 25 трупов».

5. «В детстве мой лучший друг жил над похоронным бюро, принадлежавшим его семье. Мы играли в прятки в гробах, пока однажды один из «пустых» гробов оказался вовсе не пустым, потому что им только что пришла «доставка» из другого похоронного бюро».

6. «Моя жена работает в морге. С ней происходило много всего странного, а этот случай скорее смешной, чем жуткий, но однажды она пыталась развернуть окоченевшее бедро умершего, полностью вытянув его ногу вверх. Хватка соскользнула, нога упала и пятка ударила ее прямо по лицу, оставив ей фингал под глазом».

7. «Меня каждый раз пугают личинки, выползающие из отверстий».

8. «У меня в детстве был приятель, чьего отца взяли на работу в морге — он должен был мыть волосы умершим. В первый раз, когда его оставили работать без присмотра, он подкатил тело под кран и включил воду. Тут же последовал визг и крик «ХОЛОДНО!». Он выбежал из этого подвала как угорелый. Его начальник стоял у двери и ржал до упаду, пока его напарник выползал из-под каталки».

9. «Я директор похоронного бюро. Около 15 лет назад к нам обратилась дама, чей муж погиб в ужасной аварии на мотоцикле. Когда она пришла, чтобы договориться о похоронах, она упомянула, что хочет забрать его кожаную куртку. Люди часто хотят забрать личные вещи умершего, однако в этом случае куртка была вся разорвана, пропитана кровью, и из нее торчали фрагменты костей. Патологоанатом обычно возвращает личные вещи в запечатанном пакете. Как только этой даме отдали пакет, она тут же открыла его и надела куртку. Вонь была ужасной. Я искренне надеюсь, что сейчас с ней все в порядке».

10. «Похоронное бюро, в котором я работал, предпочитало бальзамировать умерших как можно скорее. Я бальзамировал человека, который был мертв всего полчаса-час. Он был еще теплым, и окоченение еще не наступило. Прежде чем начать, я около минуты просто держал его за руку».

11. «Один из внуков умершей инсценировал истерику у ее гроба. В процессе он украл все ее украшения. Это быстро заметили, и завязалась крупная потасовка. Драгоценности вернули на место. Две недели спустя к нам попадает уже внук, которого нужно подготовить и похоронить. Чертовски жутко».

12. «Иногда у свежих трупов трясутся конечности».

13. «Иногда, когда люди умирают, и мы переворачиваем их, чтобы омыть и одеть, у них все еще есть воздух в легких, и они издают «вздохи» при движении. Я перепугался до усрачки, когда первый раз с этим столкнулся».

14. «Однажды поздно ночью мне пришлось поехать в похоронное бюро, чтобы подготовить кое-что для моего менеджера, чтобы она могла забрать тело, поскольку это был ее друг, и она хотела сделать все быстро. Моя жена поехала со мной на машине, и я направился в подвал, пока жена ждала наверху.

Подвал состоит из двух частей. Одна новее, а старая секция (которую мы прозвали катакомбами) — это место, где мы хранили гробы, припасы и т. д. Я готовил запасные носилки, проверял наличие перчаток и других припасов, когда услышал, как меня зовут, но звук шел из катакомб. Это был глубокий голос, от которого мои волосы встали дыбом. Причем я только что был в катакомбах, отчего происходящее казалось еще более жутким.

Это была не моя жена, и мы ушли до прихода моего менеджера, так что там никого не было. Не знаю, что это было, но это определенно меня напугало».

15. «Я несколько лет работал в морге. У нас есть специальные методы, как удержать рот умершего закрытым, пока близкие прощаются с ним — иначе, из-за угла наклона головы и шеи, он был бы широко открыт. И однажды во время такого прощания устройство вышло из строя, и рот этого покойного джентльмена буквально раскрылся.

Ведущего бальзамировщика не было на месте, поэтому я сделал все, что мог. Вывел семью из комнаты и заклеил рот суперклеем, но у усопшего не было зубов, и на одних только губах суперклей определенно не работал. Выглядело так, будто он пытается закричать. Мне пришлось позвонить в другой морг в городе, и тот бальзамировщик использовал гигантскую иглу и нить, чтобы зашить умершему рот от подбородка до нёба».

16. «Однажды я доставил пиццу в крематорий. Чувак поставил пиццу на картонный гроб, чтобы достать деньги, и я не мог оторвать взгляд от этой коробки на конвейере, ведущем в камеру крематория. Я сказал: «Неуважительно как-то, нет?» Чувак повернулся и просто сказал: «А, за него не волнуйтесь, он не против».

17. «Я некоторое время работал в похоронном бюро. Еще в самом начале, спустя примерно месяц, мне выпало работать в праздничные выходные. Работали только перевозчики и я. Они пришли, доставили тело и сразу же ушли. Я думал, что они все еще там, и хотел кое-что спросить. Я вошел в помещение для бальзамирования, и когда я открыл дверь, этот чувак СИДЕЛ НА КАТАЛКЕ и смотрел прямо на меня, и я буквально намочил штаны от испуга. Оказывается, тело привезли из районной больницы. Этот парень скончался, находясь в полусидячем положении, и наступило трупное окоченение».

18. «Самый жуткий случай произошел, когда я находился один в морге в 4 утра. Я использовал лифт, чтобы поднять тело на полку. Труп был примерно на уровне моих глаз, когда вдруг резко отключился свет. Наступила кромешная тьма. Я не мог даже свою руку перед самым лицом разглядеть, все вентиляторы отключились, поэтому все, что я мог слышать, это шуршание мешков для трупов. И тут я начал слышать бестелесные голоса. Я не мог разобрать, что они говорили или откуда исходили. Свет врубился через несколько мгновений, и я продолжил работу. (Оказывается, эти голоса были просто автоматическим сообщением «Электроэнергия отключена, переключение на питание от генератора». Ха-ха).

19. «До ковида я работал в похоронном бюро, руководство в котором было откровенно так себе. Я был ассистентом на похоронах, и с одним из бальзамировщиков было очень трудно сработаться. Ее звали Эй Джей. Примерно за 4 дня до этой истории к Эй Джей попало тело мужчины, который умер от септицемии. Его должны были кремировать, поскольку тело уже было в плохом состоянии на момент смерти. Итак, Эй Джей пришла в голову блестящая идея оставить этого джентльмена на каталке на четыре дня без охлаждения, раз уж его все равно кремируют.

Конечно же, мне поручили перевезти его в крематорий вместе с Эй Джей. Мы вошли в комнату для бальзамирования и обнаружили, что покойный раздулся, и из его мочевого катетера на пол вытекала серая жижа. Если бы у чумы был запах, то это была бы эта жидкость. Она пахла как предупреждение для примитивной ящерной части моего мозга. Описать эту жидкость как дурно пахнущую — ничего не сказать. Эту жидкость можно было почувствовать и ощутить в воздухе.

Эй Джей и я надели наше снаряжение, и, к счастью, поскольку она уже положила его на каталку, нам не пришлось особо напрягаться для перемещения тела. К сожалению, каталка была относительно старой, и одно из колес приходилось разблокировать вручную руками, так как ножная педаль была слишком ржавой.

Эй Джей сказала мне разблокировать колесо, и я осторожно наклонился и сделал это. И тут ей пришла в голову блестящая идея в шутку сильно встряхнуть каталку, из-за чего серая жижа потекла через край прямо мне на макушку, проникнув под мою защиту для глаз и маску. Я закрыл рот и глаза, чтобы стекающая по ним жидкость не попала внутрь, и спокойно прошел в туалет для сотрудников в каком-то онемевшем состоянии шока. Когда владельцы похоронного бюро заметили мой видок, меня отправили домой с оплатой оставшейся части дня».

20. «Мой брат работал в морге. Однажды он рассказал мне историю, как однажды он находился в одной части здания (похоронное бюро) и вдруг услышал приглушенный крик. Он подошел к парадным дверям, чтобы посмотреть, нет ли там кого, кто зовет на помощь, но никого не увидел. Он пожал плечами и вернулся к работе... а потом снова его услышал.

Он сказал, что это было похоже на крики двух мужчин и женщины. Он огляделся, но не смог найти источник звука... затем он проверил комнату для подготовки тел, где услышал те же крики сразу же за дверью... внутри на столах лежали двое мужчин и одна женщина. Это определенно самый жуткий случай в его жизни (или, по крайней мере, из тех, что он мне рассказывал)».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Комментарии из Соцсетей   жуть   истории из жизни   мертвецы   морг   похоронное бюро   
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14  комментариев
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9k
Shtoppi 2 часа назад
<<20 жутких случаев, которые произошли с работниками морга и похоронного бюро>>
-------------
"Мы с приятелем Гаврилом в морге выпивали,
И приняв за некрофилов зомби нас поймали.
Я кричал, чтоб отпустили, мы не те, хоть тресни,
Но они нас убедили нам исполнив песню."
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5k
saliamnn 3 минуты назад
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45k
Максим Т. 4 минуты назад

Ссылка youtu.be
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3k
vfrcbvec 7 минут назад
Как то давно был в морге и тогда меня очень поразила куча трупов сваленных прям друг на дружку с десяток точно, на мой вопрос было сказано что пох на них, это какие то бандюки и они были убиты ментами в одно время одном месте и их вскрывать не будут(в конце 90х) это был у моих знакомых в друзьях патологоанатом, часто бухали вместе и он как нажрется забывал где живет приходилось его везти всучать в руки жене, так по пути он постоянно всех саиебывал, предлагал свежую печенку на ужин из "здоровых" новых "поступлений" причем бесило что он это как-то все всерьез говорил
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20k
Alf 19 минут назад
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9k
Garpia121 20 минут назад
Бояться надо не мертвых, а живых. Морг самое спокойное место в больнице, ни боли, ни страданий, ни страха. Тяжелее всего общаться с родственниками умерших.
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21k
Альберт Полчаса назад
На первом курсе мединститута повадились студенты бегать на кафедру судебной медицины и смотреть на свежих покойников.
"Наши" из анатомички были им неинтересны.
Потом они стали ходить туда всё реже и реже, но один наш однокурсник не утратил интереса к этому делу. Он много общался с работниками морга и даже стал помогать им в работе.
Приодеть покойника, накачать формалином, трепанировать череп, провести косметические процедуры, было делом несложным, но весьма прибыльным. Санитары даже понемногу стали делиться с ним «гонорарами».
А когда в морге освободилось место санитара, его взяли в штат. Институт он тогда бросил.
Однако шальные деньги до добра не доводят.
Стал он сначала понемногу, а потом и помногу, - выпивать. Однажды, пьяный, уснул в подвале морга, да так надышался парами формалина, что и не проснулся. Так наутро его и нашли лежащим среди «клиентов».
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3k
Александр Полчаса назад
У нас в городе в 90х менты зимой на улице нашли бомжа, синего и уже окоченевшего, решили что он уже точно того, откинулся, поэтому отвезли его сразу в морг. Когда этот чудик там оттаял и начал кашлять работникам морга было не до смеха.
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1M
Великий Немой Полчаса назад
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6k
Андрей Крылов 45 минут назад
По словопостроению сразу видно, что тупой перепост из тупых наглоязычних ресукрсво. Британия или США. Ну да. Тут честно об том сказано. Но я о том посмотрел чуть позже, чем начал писмать отзыв. Гллупости и дерьмо - весь пост. Ну, естть в нём ложка мёда в бочке дерьма.... Но от того всё дерьмо не стало мёдом.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 47 минут назад
Лет 30 назад приехали забирать тело парнишки хорошо нам знакомого, суббота морг не работает (как всегда) ну нашли какого то аналогопататома...а он и говорит давайте вынимайте его и одевайте если хотите сегодня успеть, открывает дверь а там куча тел голых в районе 20 друг на друге, тела валяются и лужа под ними с таким ароматом что помог только стакан водки до краёв, которую выпил как воду....вот так не выпуская сигарету изо рта и вытащили.
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1k
КАКАнгел Час назад
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6k
Дмитрий Час назад
Не работал в морге, но периодически приходилось посещать данное заведение. Первое впечатление было конечно жутковато. Второе, что они(аналогопотатомы) постоянно жрут. Когда бы не пришёл, они постоянно что то едят. При чём в некоторых местах это выглядит так: вот трупы, вот, в метрах пяти, место для приёма пищи. Один из вопросов был от аналогопотатома: трупов не боитесь? И получив отрицательный ответ- помогите дедушку перевернуть! Уж больно дед большой был при жизни(ну и тяжёлый соответственно). Помог. Дед(труп) был действительно тяжёлый. А рядом бабушка(тоже труп естественно) лежала, но её сказали сами перенесут(Я прям и не рвался честно скажу). Самый весёлый случай был в одном из моргов, когда доблестный аналогопотатом спал на разделочном столе(Нет. Трупа на столе в этот момент не было, но сам факт). Устал человек просто. В изголовье стояла бутылка газировки. Бывалос! Были и тамс!
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