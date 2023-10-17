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Туалет с панорамным обзором: в Москве выставили на продажу необычную квартиру

Туалет с панорамным обзором: в Москве выставили на продажу необычную квартиру

Автор:
17 октября 2023 17:20
Сообщество : Жить в России
Метки: авито   недвижимость   объявление   панорамное остекление   продажа жилья   студия   туалет   унитаз   
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Столица нашей родины славится своей необычной недвижимостью на любой вкус: тут и изысканные пентхаусы на весь этаж, и микростудии, которые больше похожи на шкаф в гардеробной или туалет с кроватью.. А недавно на популярном сайте объявлений заметили еще одну квартиру - самобытную и привлекающую внимание.

В районе метро «Академическая» в Москве продают студию площадью 16, 4 кв. м.


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Стандартное малогабаритное жильё, но есть нюанс: унитаз в этой квартире установлен прямо в центре комнаты. От жилого пространства горшок для людей отделяют только прозрачные стенки душевой кабинки, обеспечивающие панорамный обзор.


Напротив него - простенок, на котором можно повесить телевизор, и тогда локация унитаза окажется оправданной и заиграет новыми красками (сарказм).

Студия , как пишет автор объявления, расположена совсем рядом с м. «Профсоюзная» и в 13 минутах от станции метро «Академическая».


Продавец жилья считает, что новый хозяин этого помещения сможет отремонтировать его на свой вкус, а пока в студии сделан натяжной потолок с точечным освещением, стены с отделкой под покраску.

После публикации объявления к нему так резко возрос интерес, что владелец студии убрал его с сайта. А может, просто очень быстро продал это необычное жильё, т.к. цена для московской квартиры - небольшая. И теперь полюбоваться на студию с царским троном в центре комнаты можно лишь на сохраненных фото.

Источник:

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Метки: авито   недвижимость   объявление   панорамное остекление   продажа жилья   студия   туалет   унитаз   
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11  комментариев
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27k
Егор Час назад
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13k
geminisf 16 минут назад
Ссылка vk.com
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2k
Сергей 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Горец Ю Час назад
М-да...
Сижу на своей кухне в 16,8 метров и прикидываю- как здесь разместить шкаф, кровать, толчек, мойку, плиту, душ..?))))
А девушек как туда водить?
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91k
Херанука Паибалу Час назад
Ну, собственно, когда ЖИВЕШЬ ОДИН.....
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61k
pynh Час назад
а мыться тоже в унитазе? посуду мыть там же?
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