Туалет с панорамным обзором: в Москве выставили на продажу необычную квартиру

Столица нашей родины славится своей необычной недвижимостью на любой вкус: тут и изысканные пентхаусы на весь этаж, и микростудии, которые больше похожи на шкаф в гардеробной или туалет с кроватью.. А недавно на популярном сайте объявлений заметили еще одну квартиру - самобытную и привлекающую внимание.
В районе метро «Академическая» в Москве продают студию площадью 16, 4 кв. м.
Стандартное малогабаритное жильё, но есть нюанс: унитаз в этой квартире установлен прямо в центре комнаты. От жилого пространства горшок для людей отделяют только прозрачные стенки душевой кабинки, обеспечивающие панорамный обзор.
Напротив него - простенок, на котором можно повесить телевизор, и тогда локация унитаза окажется оправданной и заиграет новыми красками (сарказм).
Студия , как пишет автор объявления, расположена совсем рядом с м. «Профсоюзная» и в 13 минутах от станции метро «Академическая».
Продавец жилья считает, что новый хозяин этого помещения сможет отремонтировать его на свой вкус, а пока в студии сделан натяжной потолок с точечным освещением, стены с отделкой под покраску.
После публикации объявления к нему так резко возрос интерес, что владелец студии убрал его с сайта. А может, просто очень быстро продал это необычное жильё, т.к. цена для московской квартиры - небольшая. И теперь полюбоваться на студию с царским троном в центре комнаты можно лишь на сохраненных фото.
Источник:
- 30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести
- Возьмите на работу: нестандартные резюме, которые вышли боком
- Жителям Мытищ унитаз устроил пенную вечеринку
- На продажу выставили девятилетнюю "Ниву" Жириновского
- Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё
Сижу на своей кухне в 16,8 метров и прикидываю- как здесь разместить шкаф, кровать, толчек, мойку, плиту, душ..?))))
А девушек как туда водить?
там микробы, там зараза.
ручку дёрни, воду слей,
пену сдуй - тогда и пей.