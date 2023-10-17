Туалет с панорамным обзором: в Москве выставили на продажу необычную квартиру

После публикации объявления к нему так резко возрос интерес, что владелец студии убрал его с сайта. А может, просто очень быстро продал это необычное жильё, т.к. цена для московской квартиры - небольшая. И теперь полюбоваться на студию с царским троном в центре комнаты можно лишь на сохраненных фото.