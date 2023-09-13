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На продажу выставили девятилетнюю "Ниву" Жириновского

На продажу выставили девятилетнюю "Ниву" Жириновского

Автор:
13 сентября 2023 09:16
Сообщество : Автомир
Метки: авито   авто   жириновский   нива   объявление   продажа   
1278
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Утверждается, что Владимир Вольфович был её единственным владельцем.

Автомобиль ВАЗ 4Х4 («Нива»), предположительно принадлежавший В.В.Жириновскому, появился на популярной онлайн-платформе "Авито" - на этот факт обратило внимание издание "Подъем". Продавец хочет получить за товар 5 миллионов рублей. Он сообщил, что синее авто с пробегом 50 000 километров, ездило исключительно по Москве и с логотипом ЛДПР.


В объявлении есть снимок документов, якобы подтверждающий тот факт, что политик владел этой самой "Нивой".


Продавец утверждает, что "машина в идеальном состоянии" и является единственным авто, которое когда-либо было зарегистрировано в ГИБДД на Жиринскового.


Примечательно, что вскоре публикации объявление было удалено. А руководитель пресс-службы ЛДПР, комментируя этот инцидент, заявил журналистам, что подлинность объявления подтвердить не может. «Мы очень рады, что такое внимание к нему сохраняется и что его имя является таким брендом, который увеличивает резко цену разных, вроде бы обычных вещей. Но это все на совести продавцов и на усмотрение покупателей», — сообщил Александр Дюпин.


Кстати, "Нива" - не первая машина, которую пытались продать как авто, принадлежащее В.Жириновскому. Год назад на "Авто.ру" выставляли лимузин. За 20-летний Mercedes-Benz S-класса в исполнении Pullman выпуска 2002 года продавец надеялся выручить 2,5 миллиона рублей, а уже через неделю после подачи объявления удвоил цену. Авто было продано.

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Метки: авито   авто   жириновский   нива   объявление   продажа   
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6  комментариев
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−9
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5k
HexUS 9 минут назад
Св-во о регистрации - фэйк, написано, что экологический класс 4-й, откуда у Нивы такой, да еще и в 2014 году?))
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578
ruslan d Час назад
Бред какой-то ...
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82
Собака У Попа 2 часа назад
Насколько я знаю, на него было записано всё имущество партии ЛДПР. Вряд ли он на ней сам ездил с 2014 года.
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