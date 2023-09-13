На продажу выставили девятилетнюю "Ниву" Жириновского

Продавец утверждает, что "машина в идеальном состоянии" и является единственным авто, которое когда-либо было зарегистрировано в ГИБДД на Жиринскового.





Примечательно, что вскоре публикации объявление было удалено. А руководитель пресс-службы ЛДПР, комментируя этот инцидент, заявил журналистам, что подлинность объявления подтвердить не может. «Мы очень рады, что такое внимание к нему сохраняется и что его имя является таким брендом, который увеличивает резко цену разных, вроде бы обычных вещей. Но это все на совести продавцов и на усмотрение покупателей», — сообщил Александр Дюпин.



