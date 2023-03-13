Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё

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Героям сегодняшнего поста не интересен результат - они кайфуют от процесса. Пост про тех самых покупателей, которые постоянно одолевают продавцов своими сумасшедшими предложениями. Лучше один раз увидеть!
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Встретился с мастером, поговорили, выбрал вариант, он сумму озвучил, я согласился безо всякого торга.
Дальше разговорились, он рассказал, что больше всего торгуются всякие чинуши и приблатненные.
Приезжают на крутейших мерсах и бэхах, а торгуются из-за скидки пусть даже в тысячу.
Как-то так
Обычно правда получается у них хуже чем у меня:)
Так один доторговался, что взял за 1200, что стояло у меня на Авито за 1к:)
Но чаще просто ставлю чёткий ценник "без торга", просто процентов на 5-10% ниже рынка и вещь сама улетает за неделю.
Вот тачку свою первую наоборот ставил выше рынка, т.к. расставаться с ней не хотел:)