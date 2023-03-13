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Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё

Лишь бы поторговаться: переписки на сайтах объявлений, в которых прекрасно всё

Автор:
13 марта 2023 21:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   авито   объявление   переписка   смех   торг   
4850
15

Героям сегодняшнего поста не интересен результат - они кайфуют от процесса. Пост про тех самых покупателей, которые постоянно одолевают продавцов своими сумасшедшими предложениями. Лучше один раз увидеть!

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Метки: Прикол   Юмор   авито   объявление   переписка   смех   торг   
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22  комментария
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11k
GROMOZEKA 2 часа назад
Делал матери памятник, на кладбище.
Встретился с мастером, поговорили, выбрал вариант, он сумму озвучил, я согласился безо всякого торга.
Дальше разговорились, он рассказал, что больше всего торгуются всякие чинуши и приблатненные.
Приезжают на крутейших мерсах и бэхах, а торгуются из-за скидки пусть даже в тысячу.
Как-то так
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44k
SinigamiRuuk 9 минут назад
Ну поторговаться в прикол.
Обычно правда получается у них хуже чем у меня:)
Так один доторговался, что взял за 1200, что стояло у меня на Авито за 1к:)

Но чаще просто ставлю чёткий ценник "без торга", просто процентов на 5-10% ниже рынка и вещь сама улетает за неделю.

Вот тачку свою первую наоборот ставил выше рынка, т.к. расставаться с ней не хотел:)
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119k
arek14 46 минут назад
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43k
turyst 59 минут назад
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3k
Alexander Parshuto Час назад
Никогда не торгуюсь, мне кажется, что торговаться - себя унижать...
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4k
Григорий Час назад
ремонтирую всякое, клиент скидывает ссылку с сайта (олх) ПРОДАЁТСЯ МИКРОВОЛНОВКА НА ЗАПЧАСТИ!!!, вопрос от него: сколько будет стоить ремонт?
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9k
Фомич Час назад
От последнего поржал...аж кот подпрыгнул )))
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