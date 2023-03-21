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Возьмите на работу: нестандартные резюме, которые вышли боком

Возьмите на работу: нестандартные резюме, которые вышли боком

Автор:
21 марта 2023 23:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авито   объявление   работа   резюме   смех   
5824
16

Они так давно находятся в поисках работы, что рассказать о них на Фишках - это дело чести. Присмотритесь, может кто-то отыщет среди них для себя ценный кадр.

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Метки: Юмор   авито   объявление   работа   резюме   смех   
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10  комментариев
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52k
dima423 8 часов назад
и даже такие чудаки находят работу... а кто то ноет что работать негде)))
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arek14 Час назад
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2k
RaiJu 6 часов назад
Комментарий к фото
А причем тут справедливость? Он же не судья
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25k
Лаврентий Павлович 7 часов назад
А я ищу не работодателя, а зарплатодателя!
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43k
turyst 7 часов назад
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43k
turyst 7 часов назад
Ну... Собственно...

Главный грузчик.


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Варакин Алексей 8 часов назад
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Richard

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