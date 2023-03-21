Возьмите на работу: нестандартные резюме, которые вышли боком

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Они так давно находятся в поисках работы, что рассказать о них на Фишках - это дело чести. Присмотритесь, может кто-то отыщет среди них для себя ценный кадр.
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