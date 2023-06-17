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Жителям Мытищ унитаз устроил пенную вечеринку

Жителям Мытищ унитаз устроил пенную вечеринку

Автор:
17 июня 2023 09:27
Метки: видео   забавно   мытищи   пенная вечеринка   туалет   унитаз   
910
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Пятница началась для жителей мытищинского ЖК «Ярославский» феерично. Унитаз вдруг стал извергать мощную пену, залившую весь пол.

Кажется, кто-то неправильно подключил стиралку.

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Метки: видео   забавно   мытищи   пенная вечеринка   туалет   унитаз   
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4  комментария
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4k
MPEG-8 Час назад
Молодец, из толчка херачит неизвестная субстанция, а она снимает и босиком в этом стоит, и всё ради лайков.
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
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1k
zu4ara Полчаса назад
А кто у них слив от стиралки вывел туда?
Вот к нему все вопросы.
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74k
Viktor Час назад
Хренас ржать, надо тряпку брать и затыкать!
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