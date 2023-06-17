Жителям Мытищ унитаз устроил пенную вечеринку

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Пятница началась для жителей мытищинского ЖК «Ярославский» феерично. Унитаз вдруг стал извергать мощную пену, залившую весь пол.
Кажется, кто-то неправильно подключил стиралку.
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