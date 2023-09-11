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30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

Автор:
11 сентября 2023 13:43
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: дизайн   квартира   литва   недвижимость   объявление   фотография   
1367
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На рынке недвижимости нередко встречаются "диковинки": квартиры с аляпистым дизайном и сумасшедшей планировкой. Те самые, что ищут новых хозяев годами. Сегодня предлагаем взглянуть, с какими предложениями приходится работать литовским риелторам: это и кухни, совмещенные с ванной, и стены дома с полосками Adidas.

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"Литовцы хотят жить хорошо и красиво. Но многие вещи они устанавливают сами, пытаясь сэкономить. Чаще всего это означает, что они работают без дизайнера интерьера, — рассказывает риелтор и автор этой коллекции. — В стране очень много неликвидных зданий, возведенных в советское время. Эти дома примечательны арками, козырьками, размерами и количеством комнат, странными окнами, гипсовой лепниной, расписными вставками и т.д. Самый интересный случай - двухуровневый подвал".

По словам автора страницы, здесь также много мнимой роскоши.

"Например, можно увидеть квартиру, в которой сделан капитальный ремонт, все новое (даже стены), но она находится в старой советской постройке, и видно, что люди вложили в интерьер больше, чем стоит сама недвижимость. Или шикарная итальянская мебель, купленная для небольшого бюджетного коттеджа".

Поначалу риелтор пересылал эти причудливые объявления своим друзьям, чтобы посмеяться вместе. Позже у него возникла идея публиковать свои находки. В Сети его прозвали "Брокером по недвижимости, разочаровавшимся в жизни".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дизайн   квартира   литва   недвижимость   объявление   фотография   
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6  комментариев
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60k
pynh 54 минуты назад
"Но многие вещи они устанавливают сами, пытаясь сэкономить. Чаще всего это означает, что они работают без дизайнера интерьера"

любой нормальный человек вполне может прожить без дизайнера интерьера
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60k
pynh 20 минут назад
Комментарий к фото
Чо не так? Студия в стиле лофт
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1k
Gadova 44 минуты назад
Любая недвижимость кому-то нужна, дело только в цене. Если позволяют финансы, какая проблема сделать ремонт под свои желания.
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4k
Денис 52 минуты назад
Автор идиёт.
Прежде всего покупается то, что нельзя изменить.
Район, материал дома, этаж, этажность дома.
Вся эта шелуха сносится и выносится за неделю.
А потом делаешь что тебе нравится.
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