30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

"Литовцы хотят жить хорошо и красиво. Но многие вещи они устанавливают сами, пытаясь сэкономить. Чаще всего это означает, что они работают без дизайнера интерьера, — рассказывает риелтор и автор этой коллекции. — В стране очень много неликвидных зданий, возведенных в советское время. Эти дома примечательны арками, козырьками, размерами и количеством комнат, странными окнами, гипсовой лепниной, расписными вставками и т.д. Самый интересный случай - двухуровневый подвал".