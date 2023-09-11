30 квартир, которые вряд ли кто-то захочет приобрести

На рынке недвижимости нередко встречаются "диковинки": квартиры с аляпистым дизайном и сумасшедшей планировкой. Те самые, что ищут новых хозяев годами. Сегодня предлагаем взглянуть, с какими предложениями приходится работать литовским риелторам: это и кухни, совмещенные с ванной, и стены дома с полосками Adidas.
"Литовцы хотят жить хорошо и красиво. Но многие вещи они устанавливают сами, пытаясь сэкономить. Чаще всего это означает, что они работают без дизайнера интерьера, — рассказывает риелтор и автор этой коллекции. — В стране очень много неликвидных зданий, возведенных в советское время. Эти дома примечательны арками, козырьками, размерами и количеством комнат, странными окнами, гипсовой лепниной, расписными вставками и т.д. Самый интересный случай - двухуровневый подвал".
По словам автора страницы, здесь также много мнимой роскоши.
"Например, можно увидеть квартиру, в которой сделан капитальный ремонт, все новое (даже стены), но она находится в старой советской постройке, и видно, что люди вложили в интерьер больше, чем стоит сама недвижимость. Или шикарная итальянская мебель, купленная для небольшого бюджетного коттеджа".
Поначалу риелтор пересылал эти причудливые объявления своим друзьям, чтобы посмеяться вместе. Позже у него возникла идея публиковать свои находки. В Сети его прозвали "Брокером по недвижимости, разочаровавшимся в жизни".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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любой нормальный человек вполне может прожить без дизайнера интерьера
Прежде всего покупается то, что нельзя изменить.
Район, материал дома, этаж, этажность дома.
Вся эта шелуха сносится и выносится за неделю.
А потом делаешь что тебе нравится.
У меня так знакомые 1,5 года дизайн продавали. Им не горело, в итоге покупатель нашелся. А так им предлагали скинуть и "завтра оформим".