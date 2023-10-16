Зачем улитки пускают друг в друга «стрелы»?

FISHKINET
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года 13 полоумных ситуаций, которые вызывают неоднозначные эмоции 13 полоумных ситуаций, которые вызывают неоднозначные эмоции Фигуристка София Качушкина едва не лишилась пальца на руке во время Гран-при России в Уфе Фигуристка София Качушкина едва не лишилась пальца на руке во... Зеброид: какой он, ребёнок двух разных видов? Зеброид: какой он, ребёнок двух разных видов? Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР 5 исчезнувших российских городов 5 исчезнувших российских городов Играл с осой, но проиграл: последствия рокового знакомства Играл с осой, но проиграл: последствия рокового знакомства "Мужиком тебе не быть!": Ярославский суд отменил смену пола у двух трансгендеров, осужденных за наркотики "Мужиком тебе не быть!": Ярославский суд отменил смену пола у двух... В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих, которая терроризирует местных жителей В Санкт-Петербурге возбудят уголовное дело на банду приезжих,... В Нижнем Новгороде птицы наелись забродивших ягод и пьяные валялись на дороге В Нижнем Новгороде птицы наелись забродивших ягод и пьяные... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября Мужчина приставал к&nbsp;17-летней школьнице в&nbsp;подъезде в&nbsp;Нижнем Новгороде Мужчина приставал к 17-летней школьнице в подъезде... 820 часов под водой: водолазы подняли со дна моря тысячи снарядов времён ВОВ 820 часов под водой: водолазы подняли со дна моря тысячи снарядов... Финвал: 25 метров, 74 тонны веса и 140 лет жизни Финвал: 25 метров, 74 тонны веса и 140 лет жизни Многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму отправилась покорять вершину в Непале и рухнула в ледяную расщелину Многократная чемпионка России и мастер спорта по альпинизму... В Южной Корее разработали магические часы со снежной бурей внутри В Южной Корее разработали магические часы со снежной бурей внутри Победителю 3 сезона "Танцы" грозит до 15 лет тюрьмы Победителю 3 сезона "Танцы" грозит до 15 лет тюрьмы 7 фактов биографии Мэрилин Монро, которые говорят о веской причине, погубившей ее жизнь. И это — низкая самооценка 7 фактов биографии Мэрилин Монро, которые говорят о веской... 16 диковатых вещей, происходивших на протяжении истории 16 диковатых вещей, происходивших на протяжении истории
Зачем улитки пускают друг в друга «стрелы»?

Зачем улитки пускают друг в друга «стрелы»?

Автор:
16 октября 2023 08:03
Метки: Слизни   в мире   интересно   природа   стрелы   улитки   
1080
3

У улиток и слизней весьма оригинальный способ ухаживания. Они выпускают друг в друга стрелы из хитина или кальция!

Помните предания о купидонах? Так вот, они существуют в реальности! Правда, амуры — это вовсе не голые пупсы с крылышками. Зато встретить их можно буквально в каждом огороде — любовными стрелами пользуются всем знакомые сухопутные улитки и слизни! Неужели дамы на такое и правда ведутся?

Как известно, стреляются только улитки и слизни-гермафородиты. И причина у них для этого весьма своеобразная. Согласно некоторым исследованиям, моллюскам куда выгоднее во время спаривания быть «отцом», а не «матерью». Поскольку в будущем мамашке предстоит затрачивать силы организма на формирование и откладывание яиц.

Поэтому, чтобы повысить свои шансы на отцовство, во время брачных игр улитки стремятся попасть в партнёра особой стрелой. В ней содержатся химические вещества, которые, во-первых, могут понижать либидо поражённой особи, а во-вторых, стимулировать её женские гормоны.

В первом случае «стрелок» гарантирует, что жертва не будет больше ни с кем спариваться, а значит, именно он станет отцом детишек. Во втором случае, опять же, меткое попадание во много раз увеличивает шансы, что семенной материал нашего купидона быстрее выполнит свою миссию. Впрочем, возможно сразу и то, и другое — в любви, как и на войне, все средства хороши!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Слизни   в мире   интересно   природа   стрелы   улитки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Егор 17 минут назад
Нафига я это читаю в понедельник в 9 утра? Мне же работать надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Андрей Иванов Полчаса назад
Читать надо больше. Даррелл "Моя семья и другие звери"

Да, и никакого выбора нет. Улитки оплодотворяют друг друга одновременно.
Ну, в общем, Даррелл описал всё намного понятней, что не удивительно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир Час назад
Эти тоже..
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1014420



Другие посты автора
Популярное
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Мужской ответ на женские "красные флаги"
Странные и редкие животные
Странные и редкие животные
Набирающие популярность
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
В Северной Корее запрещены презервативы, тампоны и Кока-Кола
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я пытался

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#люди#Прошлое#Прикол#Жизнь#медицина
#факты#животные#Юмор#новости#США#кино#природа#негатив
#история#интересно#забавно#конфликт#познавательно#сарказм#Россия
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито Эта акула может прожить до 500 лет Эта акула может прожить до 500 лет 12 реально существующих земных дыр, которые выглядят как фантастические врата в другие миры 12 реально существующих земных дыр, которые выглядят как фантастические врата в другие миры 12 животных-гибридов, которые появились на свет только благодаря человеку 12 животных-гибридов, которые появились на свет только благодаря человеку Животные, которые выглядят крайне пугающе, хотя не способны принести никакого вреда человеку Животные, которые выглядят крайне пугающе, хотя не способны принести никакого вреда человеку Почему старинные башни выдерживают землетрясения? Почему старинные башни выдерживают землетрясения?

На что жалуетесь?

Вернуться