Зачем улитки пускают друг в друга «стрелы»?

У улиток и слизней весьма оригинальный способ ухаживания. Они выпускают друг в друга стрелы из хитина или кальция!
Помните предания о купидонах? Так вот, они существуют в реальности! Правда, амуры — это вовсе не голые пупсы с крылышками. Зато встретить их можно буквально в каждом огороде — любовными стрелами пользуются всем знакомые сухопутные улитки и слизни! Неужели дамы на такое и правда ведутся?
Как известно, стреляются только улитки и слизни-гермафородиты. И причина у них для этого весьма своеобразная. Согласно некоторым исследованиям, моллюскам куда выгоднее во время спаривания быть «отцом», а не «матерью». Поскольку в будущем мамашке предстоит затрачивать силы организма на формирование и откладывание яиц.
Поэтому, чтобы повысить свои шансы на отцовство, во время брачных игр улитки стремятся попасть в партнёра особой стрелой. В ней содержатся химические вещества, которые, во-первых, могут понижать либидо поражённой особи, а во-вторых, стимулировать её женские гормоны.
В первом случае «стрелок» гарантирует, что жертва не будет больше ни с кем спариваться, а значит, именно он станет отцом детишек. Во втором случае, опять же, меткое попадание во много раз увеличивает шансы, что семенной материал нашего купидона быстрее выполнит свою миссию. Впрочем, возможно сразу и то, и другое — в любви, как и на войне, все средства хороши!
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Да, и никакого выбора нет. Улитки оплодотворяют друг друга одновременно.
Ну, в общем, Даррелл описал всё намного понятней, что не удивительно