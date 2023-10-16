Зачем улитки пускают друг в друга «стрелы»?

Помните предания о купидонах? Так вот, они существуют в реальности! Правда, амуры — это вовсе не голые пупсы с крылышками. Зато встретить их можно буквально в каждом огороде — любовными стрелами пользуются всем знакомые сухопутные улитки и слизни! Неужели дамы на такое и правда ведутся?

Как известно, стреляются только улитки и слизни-гермафородиты. И причина у них для этого весьма своеобразная. Согласно некоторым исследованиям, моллюскам куда выгоднее во время спаривания быть «отцом», а не «матерью». Поскольку в будущем мамашке предстоит затрачивать силы организма на формирование и откладывание яиц.