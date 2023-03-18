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Эта акула может прожить до 500 лет

Эта акула может прожить до 500 лет

Автор:
18 марта 2023 09:54
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   в мире   животные   интересно   природа   факты   фото   
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Гренландская полярная акула (лат. Squalus microcephalus) обитает в северных водах Атлантического океана и является самой «северной» среди всех видов акул. Эта хищная рыба живёт на глубине от 200 до 2200 м, где ведёт малоподвижный образ жизни, питаясь рыбой и падалью.

Squalus microcephalus способна достигать размеров до 6,5 м и массы до 1 тонны. Примечательно, что верхние зубы акулы отличаются от нижних. Нижние большие зубы имеют уплощённый корень и скос в сторону углов рта, в то время как верхние более мелкие, ровные и симметричные.

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Средняя продолжительность жизни гренландских полярных акул составляет минимум 270 лет. Учёные полагают, что животное способно прожить и больше – до 500 лет. Это делает их долгожителями-рекордсменами среди позвоночных. Возраст самой большой пойманной акулы, длиной около 5 метров, исследователи оценили в 390 лет.

Такая продолжительность жизни может объясняться медленным метаболизмом. В тканях акулы содержится триметиламиноксид, который позволяет ей выживать на большой глубине и в холодной воде. Это вещество, наряду с гликопротеином и мочевиной выполняют роль антифриза, не позволяя в клетках организма образовываться кристаллам льда.

Гренландские полярные акулы яйцеживородящие, самки достигают половой зрелости в 150 лет. Самки вынашивают до 500 мягких яиц, из которых выживают около 10 новорождённых акул.

К сожалению, этот вид акул представляет для человека промысловый интерес, что ставит его под угрозу. В некоторых странах его отлов до сих пор разрешён, из-за чего Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

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Метки: акула   в мире   животные   интересно   природа   факты   фото   
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5  комментариев
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3k
Trilik 2 часа назад
Постоянно пишут про "антифриз", который не позволяет образовываться кристалликам льда в клетках. Может я конечно не прав, но что то я не знаю рыб, плавающих в воде, температура которой ниже точки замерзания...
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4k
Шилов Час назад
Кстати, из этой акулы в Исландии делают национальное блюдо "хаукарль". Поскольку у акулы отсутствуют мочевыводящая система и акула выпускает мочу через кровоток в ткани то в свежем виде мясо воняет нехило, да еще, говорят, ядовито. Поэтому ее мясо сначала закапывают землю на пару месяцев, где оно реально гниет, а потом вешают на крюки еще на более чем на погода. Однако сильно лучше запах у этого деликатеса не становится и говорят, буквально сшибает с ног. Этакий сюрстремминг но из акулы.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Всё логично. Почему на Кавказе люди долго живут? Постоянный холод в горах и малоподвижный образ жизни из-за хроничнского недостатка кислорода. К тому же, мало кислорода - это естественная антиоксидантная среда)
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