Эта акула может прожить до 500 лет

Гренландская полярная акула (лат. Squalus microcephalus) обитает в северных водах Атлантического океана и является самой «северной» среди всех видов акул. Эта хищная рыба живёт на глубине от 200 до 2200 м, где ведёт малоподвижный образ жизни, питаясь рыбой и падалью.
Squalus microcephalus способна достигать размеров до 6,5 м и массы до 1 тонны. Примечательно, что верхние зубы акулы отличаются от нижних. Нижние большие зубы имеют уплощённый корень и скос в сторону углов рта, в то время как верхние более мелкие, ровные и симметричные.
Средняя продолжительность жизни гренландских полярных акул составляет минимум 270 лет. Учёные полагают, что животное способно прожить и больше – до 500 лет. Это делает их долгожителями-рекордсменами среди позвоночных. Возраст самой большой пойманной акулы, длиной около 5 метров, исследователи оценили в 390 лет.
Такая продолжительность жизни может объясняться медленным метаболизмом. В тканях акулы содержится триметиламиноксид, который позволяет ей выживать на большой глубине и в холодной воде. Это вещество, наряду с гликопротеином и мочевиной выполняют роль антифриза, не позволяя в клетках организма образовываться кристаллам льда.
Гренландские полярные акулы яйцеживородящие, самки достигают половой зрелости в 150 лет. Самки вынашивают до 500 мягких яиц, из которых выживают около 10 новорождённых акул.
К сожалению, этот вид акул представляет для человека промысловый интерес, что ставит его под угрозу. В некоторых странах его отлов до сих пор разрешён, из-за чего Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».
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