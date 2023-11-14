Удод: птица с очень запоминающейся внешностью

Если спросить какого-нибудь из наших достопочтимых предков, символом чего является удод, то в зависимости от места проживания этого человека ответ будет разниться. Сия птаха в мифологии и культуре — очень древний знак. Индийские веды, средневековое волшебство Европы, религии и песни Ближнего Востока... Даже в легендах Древней Греции наследил, а в африканских до сих пор гуляет! Где-то удод — священная птица богов и проводник их воли, где-то — великий целитель и воплощение добродетельной любви. Даже ингредиентом для алхимии смог побывать! И обзывательством! Сильно, правда?

Птиц вообще неприхотлив настолько, насколько это возможно. Посмотрите хотя бы на ареал удода. К выбору места жительства птиц подошёл философски. Зачем выбирать один ландшафт, когда можно сразу и много? Тут и холмы, и травянистые равнины, соседствующие с небольшими лиственными рощами, длинные долины рек, подножия гор. Рядом с людьми птиц тоже обживается: в виноградниках, садах, полях.