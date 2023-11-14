Удод: птица с очень запоминающейся внешностью

Название этой птицы слышали многие. А видели ли вы её в живой природе? Перед вами несколько интересных фактов об одной из самых узнаваемых птиц.
Если спросить какого-нибудь из наших достопочтимых предков, символом чего является удод, то в зависимости от места проживания этого человека ответ будет разниться. Сия птаха в мифологии и культуре — очень древний знак. Индийские веды, средневековое волшебство Европы, религии и песни Ближнего Востока... Даже в легендах Древней Греции наследил, а в африканских до сих пор гуляет! Где-то удод — священная птица богов и проводник их воли, где-то — великий целитель и воплощение добродетельной любви. Даже ингредиентом для алхимии смог побывать! И обзывательством! Сильно, правда?
Птиц вообще неприхотлив настолько, насколько это возможно. Посмотрите хотя бы на ареал удода. К выбору места жительства птиц подошёл философски. Зачем выбирать один ландшафт, когда можно сразу и много? Тут и холмы, и травянистые равнины, соседствующие с небольшими лиственными рощами, длинные долины рек, подножия гор. Рядом с людьми птиц тоже обживается: в виноградниках, садах, полях.
Учитывая рацион пернатого, соседство с удодом для людей — сплошное счастье. Не нужно тратиться на пестициды! Птиц активно хомячит жуков, бабочек, кузнечиков со всей своей саранчовой роднёй, муравьев, мух, пауков с многоножками даже! И всё это добро не только во взрослом виде, но и в личиночном. За свои вкусовые предпочтения человеки наградили пернатого неприкосновенностью — во многих странах удод защищен на законодательном уровне.
Разнообразие биомов, в которых пернатый может поселиться, повлияло на расселение удода по планете. Это Центральная Африка к югу от Сахары и две трети Евразии, минуя только лишь северную её часть. Поэтому птаха так и наследила в мифологии, потому что во всех основных точках зарождения цивилизаций она была неизменной частью фауны.
Но найти удода непросто. Птиц тщательно прячется от чужаков в зарослях и кронах. Да и чего б ему не прятаться, он же по размеру небольшой совсем!От 25 до 30 сантиметров в длину, а вес достигает 90 грамм. Если большинство других пернатых подобного размера кучкуются группами, то удод выбирает гордое одиночество. Стаи наш хохлатый друг не образует, с себе подобными он кучкуется лишь в сезон размножения, да и то со второй половинкой.
От опасности удод уходит, порхая как бабочка. Буквально: именно так орнитологи описывают полёт пернатого. Но если спастись бегством не удалось, наш герой разыгрывает театр одного актёра! Валится на землю, крылья в стороны и клюв кверху — мёртвый он, да-да! Кушать точно не надо! Видишь, гордый хищник, даже пахну плохо уже!
Запах, кстати, реально очень нехороший. В период размножения что у взрослых, что у их птенчиков начинает вырабатываться особый маслянистый секрет, придающий отвратительный аромат. Производит эту дурноту копчиковая железа, которая также даёт жидкость для ухода за перьями. Поэтому, как только опасный товарищ приближается к гнезду, удод с семейством долго не ждёт: бомбардирует и помётом, и своей вонючкой, да и вообще от экскрементов гнездо не чистит.
Именно так со своей задачей скрытности удод и справляется на отлично, потому что из-за неприятного запаха мало кто из людей пойдёт проверять, кто там такое амбре устраивает. Древний человек так точно, поэтому и запишет на счёт удода благие знамения и положительные качества. Но не одними запахами гнездо удода богато, но и крепкой семьёй. Потому что птицы моногамны, выбирают партнёра и потом весь сезон усердно трудятся над выращиванием потомства вместе.
Территорию для дома выбирают самцы. За удачный участок женихи дерутся с другими претендентами. Как только земли отбиты, можно и даму сердца на смотры звать. Сложившаяся пара выбирает место для гнезда уже вместе. Это может быть и дупло дерева, и прибрежный откос, и каменистая расщелина. Бывает и такое, что парочка расквартируется где-то в куче старых костей, оставшихся после чьего-то хорошего обеда. Юных удодов с детства учат привыкать ко всему!
Самка отложит от 4 до 9 яиц в гнездо. Через 25-30 дней вылупится первый птенец, а спустя месяц весь выводок уже будет на крыле. Молодёжь будет набираться ума и опыта вместе с родителями до конца сезона.
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