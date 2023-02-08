Почему старинные башни выдерживают землетрясения?

Почему башни не рушатся?

Секрет уцелевших зданий не только в мастерстве древних строителей. Давайте разберемся, как волны землетрясения взаимодействуют со зданиями.

Землетрясения генерируют сейсмические волны, которые проходят через землю. Как и океанские волны, они имеют гребни и впадины. Частота волны связана с ее периодом, временем, необходимым для прохождения одной волны.

Здания имеют различную резонансную частоту и разный естественный период колебаний. Представьте ребенка на качелях — качели с короткими веревками завершат один цикл гораздо быстрее, чем с длинными. То же верно зданий различной высоты. Здание — это перевернутый маятник и более высокие имеют более длинные периоды колебаний. Кроме того, на период влияет также грунт, на котором построено здание: более короткий — на мягком грунте и длинный — на каменном.

Высокочастотные (с коротким периодом) волны землетрясения, следовательно, усиливаются в каменных породах и вызываются умеренными и слабыми землетрясениями.

Низкочастотные (с большим периодом) волны усиливаются в осадочных породах и образуются во время крупных землетрясений, таких как печально известное землетрясение 2011 года в Японии и землетрясение в Непале, повалившее башню Дхарахара в 2015 году.