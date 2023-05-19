Спуск в Пропасть Святого Петра - Самый большой естественный колодец в Испании«La Sima de San Pedro» находится в Испании, в провинции Теруэль, между небольшими населенными пунктами Олиете и Ариньо. Имеет глубину в 120 метров и его дно доступно только для спелеологов. Две...