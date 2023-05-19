Если желаете немножко пощекотать себе нервишки, то обязательно досмотрите этот пост до конца. Когда вам ещё выпадет шанс посмотреть бездне прямо в глаза?
Наша планета полна различных сюрпризов. Один из них — геологические образования (проще говоря, дыры), появившиеся из-за природных процессов или действий человека. Их можно обнаружить на земле, под водой и даже в пещерах. Некоторые из них имеют настолько поразительные масштабы, что, глядя на них, становится слегка не по себе, ведь они невероятно похожи на таинственные двери, ведущие в потусторонние миры. Кто может проживать на дне этих поразительных пропастей — огнедышащий дракон, кракен или кто-нибудь похуже? Ответ на этот вопрос будет зависеть уже от вашей фантазии.
Кимберлитовая трубка «Мир», Якутия
Дыра имеет глубину 525 метров и диаметр 1,2 километра. Вы только вдумайтесь в эти цифры!
Гигантская голубая дыра, Белиз
Это невероятно красивая карстовая воронка диаметром 305 метров и глубиной в 124 метра. Глядя на такое зрелище, становится немного жутко, не так ли?
Алмазный карьер Дьявик, Канада
Одна из самых удивительных рукотворных дыр на планете. Её площадь оценивается в 20 квадратных километров. Глубина карьера не менее впечатляющая — 525 метров.
Дарваза, Туркменистан
Это газовый кратер, который непрерывно горит с 1971 года. Его диаметр составляет 60 метров, а глубина 20.
Карстовый провал в Гватемале
Природная дыра почти идеальной круглой формы образовалась прямо на улицах города. Её диаметр около 20 метров, а глубина 30 метров.
Воронка Соумилл
Дыра представляет для учёных большую научную ценность. Однако им пока не удалось установить точную глубину воронки.
Алмазный рудник «Большая дыра», ЮАР
Изначально рудник был вырыт до глубины 240 метров. Однако со временем его засыпали пустой породой. Сегодня погрузиться на дно дыры можно, опустившись всего лишь на 40 метров.
Плотина Монтичелло, Калифорния, США
Уникальный гидрослив, который установлен посреди озера Берриесса. Его глубина составляет примерно 21 метр, а диаметр 22.
Небесная яма Сяочжай — самая глубокая воронка в мире
Яма имеет глубину 662 метра.
Бингем-Каньон, Юта, США
Глубина этого величественного каньона, сделанного руками человека, составляет около 1,2 километров.
Чёрная дыра Андроса, Багамы
Воронка получила своё название из-за характерного цвета воды. Глубина её огромна и по-прежнему не определена исследователями.
Беркли-Пит, Монтана, США
Перед вами старый медный рудник диаметром 2,7 километра и глубиной более 500 метров. Когда он закрылся, насосы, отбиравшие воду, были остановлены. В результате на месте ямы образовалось озеро.
Источник:
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Это мой пост годичной давности про это.
большая гора должна быть.