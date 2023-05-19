Наша планета полна различных сюрпризов. Один из них — геологические образования (проще говоря, дыры), появившиеся из-за природных процессов или действий человека. Их можно обнаружить на земле, под водой и даже в пещерах. Некоторые из них имеют настолько поразительные масштабы, что, глядя на них, становится слегка не по себе, ведь они невероятно похожи на таинственные двери, ведущие в потусторонние миры. Кто может проживать на дне этих поразительных пропастей — огнедышащий дракон, кракен или кто-нибудь похуже? Ответ на этот вопрос будет зависеть уже от вашей фантазии.

Кимберлитовая трубка «Мир», Якутия