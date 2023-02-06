Чертово городище: стена или чудо природы?

По одной из многочисленных легенд в этих местах на Урале проживал удивительный народ, которого звали чудью белоглазой. Красивые и умные люди, обладающие знаниями, строили себе стену, чтобы оградить свой народ от другого народа, который творил зло. Но не успели.
Враги напали внезапно, убили много мужчин, а стену попытались разрушить, но не смогли. Только после этого стену оказалось некому больше строить. Те, кто остался жив, были слабы для того, чтобы продолжить строительство и противостоять врагу. Это были женщины и дети. И тогда они ушли, оставив где-то под стеной все свои сокровища. С тех пор в этом месте никто уже не селился. Место стало зарастать лесом, и приобрело дурную славу. Поговаривали, что здесь водятся черти, и, возможно поэтому, это место стало называться "Чертовым городищем". Есть и другие легенды, и их много, но мы остановимся на этой и попытаемся понять, насколько это может быть мифом.
Для начала я немного расскажу о самом этом месте.
Чертово городище - на самом деле это не городище, а стена. Она находится недалеко от г. Екатеринбурга и является излюбленным местом туристов и альпинистов, а также историческим и археологическим памятником. Стена своими причудливыми формами привлекает не только туристов, но и многочисленных исследователей и даже и кладоискателей.
Ипполит Машанов был первым исследователем Чертова городища. Он назвал это место "Чудом Зауралья".
Данный памятник находится рядом с поселком Исеть, Свердловской области, на вершине покрытого лесом увала. Сама стена, или, как ее еще называют скала, имеет большую высоту в средней части, а по краям она немного ниже. Наибольшая высота - 34 м, а длина - 70 м. С первого же взгляда рождается мысль, что это сооружение искусственное. Камни словно уложены аккуратными вертикальными наслоениями друг на друга. Ученые считают, что это результат вулканической деятельности, которая происходила в этих местах миллионы лет назад. Магма выходила наружу и неравномерно застывала. Так происходил процесс наслоения, и "стена" постепенно поднималась все выше и выше.
С северной стороны скала представляет отвесную каменную стену, и с этой стороны она впечатляет своей красотой и сказочностью: она напоминает стену какого-то древнего замка. С этой стороны ее любят и альпинисты. С южной же стороны скала имеет более доступные места, по которым можно подняться повыше и оглядеться вокруг. Находясь на солнце эта сторона подвергается более сильному разрушению, чем обратная, северная сторона. Говорят, что во времена СССР наверху скалы находилась смотровая оборудованная деревянная площадка.
Данное каменное сооружение не похоже ни на рукотворное сооружение, ни на природное. С беглого взгляда может сразу показаться, что все же это построено человеческими руками, особенно, когда тебе кто-нибудь расскажет легенду о строителях этой "стены". Но, при внимательном рассмотрении понимаешь, что это не совсем так...
А если это творение природы, то почему же называется городищем? - Потому, что подобные археологические памятники чаще всего являются останками городищ и селений древности. И по большей части они, конечно же, рукотворные. Но и природные объекты тоже принято называть городищами. Отсюда и название этого объекта. Кстати, объектов с таким же точно названием в мире несколько.
Данное чудо природы получило свое название не сильно давно: приблизительно в XIX веке, когда его стали систематически посещать и изучать. В этих местах это не единственное образование. Есть и похожие скалы, но только меньших размеров. Все это результат того, что когда-то из глубин изливалась жидкая магма, и, застывая на поверхности, она образовывала гранитные породы. Постепенно возникали наслоения. Это напоминает строительство песочного замка. Только песочный замок получается в результате наслоения мокрого песка сверху, а тут жидкие породы выходили снизу, из-под земли, образуя все новые и новые наслоения под уже застывшими. Так получались горизонтальные слои, которые не имели одинаковой высоты и ширины и застывали неодновременно. Вертикальные же растрескивания стали появляться позже, в процессе природных воздействий: выветривания, тепла-холода, солнца и осадков.
Ученые считают, что данный геологический объект образовался приблизительно 300 миллионов лет назад. Гранитная скала год за годом постепенно разрушается, и сильнее всего это происходит там, где есть трещины. Такой процесс создает необычные столбы, выступы, напоминающие террасы и башенки, как у средневековых замков.
Некоторые исследователи считают, что это на Урале в далеком прошлом существовала древняя цивилизация, которая оставила после себя множество следов, дольменов, мегалитов и т.д. Чертово городище, с точки зрения альтернативных исследователей не является чудом природы, а ничто иное, как самая настоящая каменная стена.
Трудно не верить, особенно когда строение имеет линейность и расположено четко по сторонам света. При этом северная часть как бы "смотрит" на старый Северный полюс, который находился когда-то, как считают исследователи, в районе Гренландии. Наверно, отсюда и легенда про чудесный, от слова "чудь" народ, который некогда строил здесь оградительно-оборонительное сооружение. Но я все-таки больше доверяю мнению ученых по поводу именно этого геологического памятника природы. Хотя верю в то, что на Урале и в Сибири проживал древний цивилизованный народ, и доказательств этому хоть и много, но в тоже время, нет тех самых доказательств, что этот народ имел высокую культуру и развитие. Пока что находят только каменные останцы капищ и алтарей.
Туристы стали посещать данный объект с конца XIX века, когда стало легче добираться в это место. Была проложена от Перми до Екатеринбурга железная дорога, а о Чертовом городище стало известно многим людям благодаря исследователю Ипполиту Машанову, который исследовал и описал эту скалу.
На скале имеется множество надписей, которые оставляли здесь многочисленные туристы, чаще всего в советское время, но встречаются надписи более раннего периода, которым уже более ста лет. Раньше в эти места приезжали не просто посмотреть и отдохнуть, но и встретиться, поговорить, и даже сделать предложение руки и сердца.
Возле скалы находится большое количество разных по форме камней, большинство которых валяется как попало. Некоторые из них имеют довольно похожую форму на прямоугольники.
Встречаются также камни, которые как бы сложены друг на друга и напоминают дольмены.
Несмотря на то, что Чертово городище по мнению ученых не является рукотворным объектом, интерес к нему не становится меньше. Сюда по-прежнему приходят и приезжают люди со всех концов нашей страны и даже мира. Осматривают, исследуют, делают собственные выводы и умозаключения. Поиски сокровищ в этом месте продолжаются, хотя мало верится, что он вообще тут когда-либо был. Копать здесь не разрешено, так как территория городища является археологическим памятником. Археологи в этих местах находили черепки от глиняной посуды Иткульской культуры и жертвенник раннего железного века.
Источник:
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Интересное место для посещения. Рядом Ганина яма, но там смотреть нечего, в отличии от городища.