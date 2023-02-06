Чертово городище: стена или чудо природы?

Враги напали внезапно, убили много мужчин, а стену попытались разрушить, но не смогли. Только после этого стену оказалось некому больше строить. Те, кто остался жив, были слабы для того, чтобы продолжить строительство и противостоять врагу. Это были женщины и дети. И тогда они ушли, оставив где-то под стеной все свои сокровища. С тех пор в этом месте никто уже не селился. Место стало зарастать лесом, и приобрело дурную славу. Поговаривали, что здесь водятся черти, и, возможно поэтому, это место стало называться "Чертовым городищем". Есть и другие легенды, и их много, но мы остановимся на этой и попытаемся понять, насколько это может быть мифом.

Для начала я немного расскажу о самом этом месте.