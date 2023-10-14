Участник чемпионата мира по географической браузерной игре по одной дороге определил местоположение российского города

В пятницу в Стокгольме стартовал чемпионат мира по географической браузерной игре GeoGuessr, в которой участники по фотографии из "Google Карт" на время определяют местоположение локации.





Однако в первый же день соревнований случился один из самых ярких моментов среди всех турниров по этой игре. Игрок из Испании под ником Topotic, по мнению комментатора турнира и одного из лучших игроков в GeoGuessr, совершил невозможное. Он смог по фотографии трассы близ города Городище Пензенской области определить место съёмки и ошибся всего на 12 метров.





Из-за размеров страны определение российских локаций по фотографиям считается одной из самых сложных задач в игре. Противник испанца тоже правильно смог найти локацию, но ошибся на 56 километров.