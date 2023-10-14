Участник чемпионата мира по географической браузерной игре по одной дороге определил местоположение российского города

Наверное, товарищ из Испании давний фанат игры "Дальнобойщики".
В пятницу в Стокгольме стартовал чемпионат мира по географической браузерной игре GeoGuessr, в которой участники по фотографии из "Google Карт" на время определяют местоположение локации.
Однако в первый же день соревнований случился один из самых ярких моментов среди всех турниров по этой игре. Игрок из Испании под ником Topotic, по мнению комментатора турнира и одного из лучших игроков в GeoGuessr, совершил невозможное. Он смог по фотографии трассы близ города Городище Пензенской области определить место съёмки и ошибся всего на 12 метров.
Из-за размеров страны определение российских локаций по фотографиям считается одной из самых сложных задач в игре. Противник испанца тоже правильно смог найти локацию, но ошибся на 56 километров.
В итоге Topotic все же уступил своему противнику и вылетел из соревнований. Но его достижение несомненно войдёт в историю турнира.
Добавим, что участие в чемпионате мира по GeoGuessr принимают 24 игрока. Призовой фонд составляет 50 тысяч долларов.
Источник:
Источник:
- В Стокгольме люди выпали с аттракциона "Американские горки"
- Как отсутствие трусов подвело итальянского спортсмена на Чемпионате Мира
- Сборная России по пляжному футболу в третий раз выиграла чемпионат мира
- "Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре
- В Швеции разрешили сжечь Библию и Тору у посольства Израиля
В статистике любого раунда есть люди, которые за считанные секунды определили место с высокой точностью.
А нормальные люди несколько минут тратят, двигаясь по местности и отыскивая ориентиры, по которым можно определить место. И то с точностью не сколько км.