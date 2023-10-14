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Участник чемпионата мира по географической браузерной игре по одной дороге определил местоположение российского города

Участник чемпионата мира по географической браузерной игре по одной дороге определил местоположение российского города

Автор:
14 октября 2023 19:16
Сообщество : Игромир
Метки: GeoGuessr   Видео   Стокгольм   география   поиск локаций   чемпионат мира   
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Наверное, товарищ из Испании давний фанат игры "Дальнобойщики".

В пятницу в Стокгольме стартовал чемпионат мира по географической браузерной игре GeoGuessr, в которой участники по фотографии из "Google Карт" на время определяют местоположение локации.


Однако в первый же день соревнований случился один из самых ярких моментов среди всех турниров по этой игре. Игрок из Испании под ником Topotic, по мнению комментатора турнира и одного из лучших игроков в GeoGuessr, совершил невозможное. Он смог по фотографии трассы близ города Городище Пензенской области определить место съёмки и ошибся всего на 12 метров.


Из-за размеров страны определение российских локаций по фотографиям считается одной из самых сложных задач в игре. Противник испанца тоже правильно смог найти локацию, но ошибся на 56 километров.

В итоге Topotic все же уступил своему противнику и вылетел из соревнований. Но его достижение несомненно войдёт в историю турнира.


Добавим, что участие в чемпионате мира по GeoGuessr принимают 24 игрока. Призовой фонд составляет 50 тысяч долларов.

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Метки: GeoGuessr   Видео   Стокгольм   география   поиск локаций   чемпионат мира   
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3  комментария
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79
A A Полчаса назад
Это просто фантастика.
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8k
Сергей Минуту назад
Играл я на этом сайте. Раньше играть можно было бесплатно сколько хочешь. Теперь только 5 минут.

В статистике любого раунда есть люди, которые за считанные секунды определили место с высокой точностью.
А нормальные люди несколько минут тратят, двигаясь по местности и отыскивая ориентиры, по которым можно определить место. И то с точностью не сколько км.
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6k
Василий 5 минут назад
Триангулисты есть на Фишках?
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