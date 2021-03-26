Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании

Кроме того, вторая российская пара завоевала бронзу.
Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Эту победу можно назвать эпохальной - для России она стала первой с 2013 года.
Мишина и Галлямов впервые приняли участие в мировом первенстве. Спортсмены выступали под самую, как оказалось, удачную для них песню - We Are The Champions ("Мы чемпионы") группы Queen. В сумме фигуристы набрали 227,59 баллов.
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Серебряными призерами в соревнованиях спортивных пар стали китайцы - двукратные чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун.
Бронзовые медали достались другой российской паре - Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
По итогам соревнований, российские спортсмены обеспечили себе максимальную квоту в парном катании на Олимпиаде 2022 года - сборная России теперь сможет выставить на Играх в Пекине три пары фигуристов.
Видео победного выступления российских спортсменов:
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Стоит добавить, что в связи с решением Спортивного арбитражного суда российские фигуристы выступали под названием FRS (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках. А вместо гимна страны в честь победителей прозвучала тема из 1-го концерта Петра Чайковского.
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Проклятые западные враги даже не подтусовали результат!
Не верю!