Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании

Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Эту победу можно назвать эпохальной - для России она стала первой с 2013 года.



Мишина и Галлямов впервые приняли участие в мировом первенстве. Спортсмены выступали под самую, как оказалось, удачную для них песню - We Are The Champions ("Мы чемпионы") группы Queen. В сумме фигуристы набрали 227,59 баллов.