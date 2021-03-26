FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Спорт 2074 поста • 382 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании

Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании (2 фото + 2 видео)

Автор:
26 марта 2021 13:22
Сообщество : Спорт
Метки: видео   золотая медаль   стокгольм   фигурное катание   чемпионат мира   
454
2
2

Кроме того, вторая российская пара завоевала бронзу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   золотая медаль   стокгольм   фигурное катание   чемпионат мира   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
809
Дмитрий 3 часа назад
А точно российские? Есть фото с флагом или видео с гимном?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
163
K 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com

3 место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим 2 часа назад
молодцы какие... когда медали обратно сдавать будут? дата отмены чемпионства уже названа?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Нанук Паналык 2 часа назад
И что?
Проклятые западные враги даже не подтусовали результат!
Не верю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге "Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за Чемпионат мира Президент Хорватии на русском языке поблагодарила Россию за Чемпионат мира Отец футболиста Дениса Черышева об Ольге Бузовой: она не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну Отец футболиста Дениса Черышева об Ольге Бузовой: она не сможет и на шаг приблизиться к моему сыну Не говорящий по-английски гаишник остановил болельщика из Исландии Не говорящий по-английски гаишник остановил болельщика из Исландии Полина Гагарина поёт песню «Кукушка» и в этот момент сборная Россия по футболу забивает второй гол Полина Гагарина поёт песню «Кукушка» и в этот момент сборная Россия по футболу забивает второй гол Американка вернула медаль российской фигуристке, лично наградив её Американка вернула медаль российской фигуристке, лично наградив её
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

313015



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
11
143
20+ любопытных фактов из истории, которые покажут мир с другой стороны
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
3
300
Врач из Коммунарки показал жуткий снимок лёгких 20-летней девушки, которая "парила" вейп
﻿
Набирающие популярность в сообществах
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
1
15
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
1
63
В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
"Совсем что ли кукушка съехала?" - полное безумие на дороге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересно#подборка#приколы#автомобили#интересное#сша#истории#неожиданно
#фото#история#кино#картинки#факты#авто аварии#милота#природа#криминал#позитив
#животные#Россия#люди#дтп#автомир#аварии#падение#дикая природа#настроение#деньги

На что жалуетесь?

Вернуться