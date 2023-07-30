Ради украинки, отказавшейся пожать руку нашей фехтовальщице, изменили спортивные правила. Но это ей не помогло

Хотя скандал был громкий.
На чемпионате мира по фехтованию сражались россиянка Анна Смирнова (выступала под нейтральным статусом) и спортсменка из Украины Ольга Харлан. Поединок выиграла Харлан и россиянка, согласно регламенту соревнований, пошла пожать ей руку после боя.
Харлан отказалась и выставила саблю. После этого ушла с помоста, а Смирнова ещё 50 минут ждала её на дорожке.
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Демарш, конечно, был со стороны Харлан жестковатый достаточно. Но что сделать? Всё в рамках правил. Харлан дали чёрную карточку по этической причине, потому что она не подала руку. Анне засчитали поражение.
Тяжело было Анне, она просидела фактически час, прождала решения судей, технического директората, которое почему-то не было принято оперативно. Всё это затянулось очень надолго, и всё это время она сидела там и улюлюкали люди. Конечно, это ей было очень тяжело психологически.
Разразился скандал и члены Исполкома Международной федерации фехтования (FIE) дисквалифицировали спортсменку из Украины. За это на них вылилась целая волна критики и они поспешили своё решение пересмотреть: теперь в регламенте не будет рукопожатий после поединка, только приветствия на расстоянии. А Ольге Харлан разрешили продолжить выступать на этом чемпионате мира.
Это прокомментировал член исполкома Российской федерации Фехтования Марк Ракита:
С моей точки зрения менять правила во время игры некорректно. Не вижу причин отъединяться от мира. Как в мире принято, так и должно быть. Если мы примем решение оставить как было, значит пойдём своим путём. Думаю, если мир примет такое изменение, то и мы примем. Мир не примет – и мы не примем.
Одновременно с этим выступили представители Федерации фехтования Украины (ФФУ): они сообщили, что если Харлан не пробъётся на Олимпиаду 2024 года, Международный Олимпийский комитет даст ей дополнительную лицензию, так что на соревнования она всё равно попадёт. И потребовали лишить россиянку нейтрального статуса:
Смирнова не является нейтральной спортсменкой и никогда не была.
Решение по этому вопросу пока неизвестно.
Что касается Ольги Харлан - ей не помогло даже изменение правил: она проиграла поединок со спортсменкой из Южной Кореи и не вошла в тройку лидеров чемпионата.
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знала на что шла, что в итоге все равно должно быть пожимание рук, но нарушила заранее установленные правила - то и нахрен с пляжа. прогибаться и менять правила из-за нациков, которые эти правила в х не ставят - это вообще ущербное какое-то поведение у организации.
А это показушный демарш ради ПиАра.
Не надо остальных граждан других стран за дураков считать.
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Хотя скандал был громкий.
мало того что под серым флагом, так еще и лизнул неплохо так