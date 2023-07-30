Ради украинки, отказавшейся пожать руку нашей фехтовальщице, изменили спортивные правила. Но это ей не помогло

На чемпионате мира по фехтованию сражались россиянка Анна Смирнова (выступала под нейтральным статусом) и спортсменка из Украины Ольга Харлан. Поединок выиграла Харлан и россиянка, согласно регламенту соревнований, пошла пожать ей руку после боя.

Харлан отказалась и выставила саблю. После этого ушла с помоста, а Смирнова ещё 50 минут ждала её на дорожке.