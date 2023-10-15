На чемпионате мира по GeoGuessr игрок идеально определил местоположение города в Пензенской области по одной лишь дороге

13 октября 2023 года в Стокгольме начался чемпионат мира по GeoGuessr — географической браузерной игре, в которой нужно определять местоположение в случайных местах на «Google Картах».

В нём принимают участие 24 лучших игрока, которые прошли квалификацию. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.

Матчи на соревновании проходят в формате «1 на 1». Противники угадывают местоположение одинакового места. Цель каждого игрока — нанести 6000 урона противнику. Урон рассчитывается исходя из разницы между заработанными очками двух игроков. Например, если один игрок набрал 5000 очков, а его противник — 4000, то победитель наносит своему оппоненту 1000 урона.

В первый день соревнования произошёл один из самых запоминающихся моментов среди всех турниров по GeoGuessr. В одном из заключительных раундов на вылет игрокам под никами Trabota и Topotic потребовалось угадать местоположение города Городище в Пензенской области России.

Определение мест в РФ считается одной из самых сложных задач в GeoGuessr из-за большой площади страны. Несмотря на это, оба игроки смогли правильно найти нужное местоположение с очень высокой точностью. Они сделали это даже при условии того, что вокруг практически не было никаких ориентиров — одна лишь дорога.