На чемпионате мира по GeoGuessr игрок идеально определил местоположение города в Пензенской области по одной лишь дороге

Один из самых удивительных моментов турнира.
13 октября 2023 года в Стокгольме начался чемпионат мира по GeoGuessr — географической браузерной игре, в которой нужно определять местоположение в случайных местах на «Google Картах».
В нём принимают участие 24 лучших игрока, которые прошли квалификацию. Призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов.
Матчи на соревновании проходят в формате «1 на 1». Противники угадывают местоположение одинакового места. Цель каждого игрока — нанести 6000 урона противнику. Урон рассчитывается исходя из разницы между заработанными очками двух игроков. Например, если один игрок набрал 5000 очков, а его противник — 4000, то победитель наносит своему оппоненту 1000 урона.
В первый день соревнования произошёл один из самых запоминающихся моментов среди всех турниров по GeoGuessr. В одном из заключительных раундов на вылет игрокам под никами Trabota и Topotic потребовалось угадать местоположение города Городище в Пензенской области России.
Определение мест в РФ считается одной из самых сложных задач в GeoGuessr из-за большой площади страны. Несмотря на это, оба игроки смогли правильно найти нужное местоположение с очень высокой точностью. Они сделали это даже при условии того, что вокруг практически не было никаких ориентиров — одна лишь дорога.
Trabota набрал в этом раунде 4814 баллов, что в большом количестве случаев позволяет победить. Однако Topotic, у которого оставалось всего 553 очка здоровья, заработал 5000 баллов — максимально возможный результат. Это позволило ему победить на этой карте и продолжить борьбу за попадание в плей-офф.
Комментатор и один из лучших игроков мира в GeoGuessr под ником rainbolt заявил, что Topotic удалось совершить практически невозможное. По словам rainbolt, именно такие локации в России и других больших странах чаще всего становятся решающими на турнирах, поскольку определить их местоположение невероятно сложно.
После этого раунда Topotic всё же уступил своему противнику в матче и вылетел из турнира.
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