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"Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре

"Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре

Автор:
18 ноября 2022 09:37
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Болельщики   видео   договорной матч   катар   мундиаль   подкуп   скандал   футбол   чемпионат мира   
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Чемпионат мира по футболу в Катаре обрастает скандалами, и скорость этого процесса космическая. Что ни день - то новые "интриги и расследования". Что же будет дальше?

Чем ближе старт чемпионата мира по футболу в Катаре, чем больше критики и вопросов раздается в адрес его организаторов. И хотя оргкомитет комитет World Cup-2022 изо всех сил старается снизить накал недовольства, раздражение от еще не начавшегося мероприятия (мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября) растёт как снежный ком.


Претензии гостей чемпионата разнообразны:

  1. "Фальшивые болельщики". В СМИ распространились ролики, на которых большие группы болельщиков топовых европейских и южноамериканских сборных веселятся, кричат речёвки и, вообще, всячески выражают свою поддержку национальным командам. Разумеется, чемпионат мира - знаковое событие для футбольных болельщиков, которые стараются не пропускать соревнования такого уровня.


    Однако в данном конкретном случае некоторые спортивные коментаторы усомнились в национальной приналежности фанатов. Нет, болельщики одеты в формы Аргентины, Франции, Англии, Дании и других команд, но при этом выглядят как пакистанцы и индийцы. Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн назвал этих европейских болельщиков «фальшивыми», а в соцсетях завирусилась версия, что это нанятые на строительстве стадиона индийцы. Дескать, заработать лишнюю копейку, притворившись фанатом, - проще простого. Представители Катара это обвинение опровергли.


  1. Катар обвинили в подкупе игроков.

Один из журналистов, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил в соцсетях, что матч открытия ЧМ-2022 будет договорным. Якобы шейхи Катара подкупили сборную Эквадора, чтобы та проиграла хозяевам мундиаля. Якобы восемь эквадорских футболистов получили за это € 7,1 млн. и уже даже известен счёть матча: катарская сборная победит со счётом 1:0, а гол будет забит во втором тайме. Конечно, никаких документов и прочих доказательств Таха не предоставил, но слух громкий и явно не слишком приятный для хозяев чемпионата мира. И, конечно, теперь за первой игрой мундиаля будут следить куда более пристальнее, чем планировалось.


Впрочем, сам ЧМ-2022 будет необычным:

Во-первых, он пройдет зимой, тогда как подобные турниры по футболу традиционно проводятся в летний период (впрочем, для Катара ноябрь - начало декабря в плане температуры ничем не отличается от весны-лета в Европе). Во-вторых, чемпионат подобного уровня впервые состоится на Ближнем Востоке. И самое главное - на ЧМ не будет российской сборной.


А вы, уважаемые фишкяне, собираетесь смотреть ЧМ-2022?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Болельщики   видео   договорной матч   катар   мундиаль   подкуп   скандал   футбол   чемпионат мира   
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10  комментариев
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50k
Хельги 59 минут назад
Западные СМИ давно превратились из средств Массовой информации в Средства Масоовой ДЕЗинформации и Манипуляции, их пора официально переименовать: СМДЗМ как то так. Сейчас практически любую информацию от туда надо подавать только как юмор и *здежь.
Если плохо пишут про Катар, значит норм там будет.
И Катар -страна норм, просто ближне восточная, так и извините Вавилон с Египтом это мягко говоря не возомнившая о себе Бог знает что уевропа.
На памяти еще ЧМ в России и что писала так называемая пресса...
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5k
jfk 20 минут назад
Как Катар с газом Европе писей поводил по губам, сразу косяки полезли. А с какими довольными рожами у нас забирали ЧМ
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3k
Славик Полчаса назад
Внезапно, болельщики могут болеть за другие страны. И у нас в РФ в время ЧМ на стадионы ходили, когда в своём городе другие страны играли.
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5k
ПЕТР 36 минут назад
Сейчас уся Европа поедет туда греться..Блаттеру надо памятник поставить что сумел предвидеть такую ситуацию и выбрали Катар.
- А они его в унитаз...Блаттера что ли? Да нет мотыля.))
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37k
Александр 43 минуты назад
На ЧМ не будет России... Это типа что то необычное?
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1k
Сергей 44 минуты назад
Во все времена у болел сборной СССР-России был в ходу анекдот.
- Ты за кого на ЧМ болеть будешь?
- За наших, разумеется!
- Ну это понятно, а потом?
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2k
Инквизитор РФ Час назад
англичане, немцы, аргентинцы... удивительно похожи на катарцев
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4k
Слава Час назад
Верить всему, что говорят - себя не уважать. Ну ляпнул кто-то фигню какую-то, да и шутит бы с тем.
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7k
Echo Час назад
На ЧМ не будет российской сборной, посмотрю полуфинал и финал
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
ББС?
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