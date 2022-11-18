"Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре

Чемпионат мира по футболу в Катаре обрастает скандалами, и скорость этого процесса космическая. Что ни день - то новые "интриги и расследования". Что же будет дальше?
Чем ближе старт чемпионата мира по футболу в Катаре, чем больше критики и вопросов раздается в адрес его организаторов. И хотя оргкомитет комитет World Cup-2022 изо всех сил старается снизить накал недовольства, раздражение от еще не начавшегося мероприятия (мундиаль стартует в воскресенье, 20 ноября) растёт как снежный ком.
Претензии гостей чемпионата разнообразны:
- "Фальшивые болельщики". В СМИ распространились ролики, на которых большие группы болельщиков топовых европейских и южноамериканских сборных веселятся, кричат речёвки и, вообще, всячески выражают свою поддержку национальным командам. Разумеется, чемпионат мира - знаковое событие для футбольных болельщиков, которые стараются не пропускать соревнования такого уровня.
Однако в данном конкретном случае некоторые спортивные коментаторы усомнились в национальной приналежности фанатов. Нет, болельщики одеты в формы Аргентины, Франции, Англии, Дании и других команд, но при этом выглядят как пакистанцы и индийцы. Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн назвал этих европейских болельщиков «фальшивыми», а в соцсетях завирусилась версия, что это нанятые на строительстве стадиона индийцы. Дескать, заработать лишнюю копейку, притворившись фанатом, - проще простого. Представители Катара это обвинение опровергли.
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- Катар обвинили в подкупе игроков.
Один из журналистов, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил в соцсетях, что матч открытия ЧМ-2022 будет договорным. Якобы шейхи Катара подкупили сборную Эквадора, чтобы та проиграла хозяевам мундиаля. Якобы восемь эквадорских футболистов получили за это € 7,1 млн. и уже даже известен счёть матча: катарская сборная победит со счётом 1:0, а гол будет забит во втором тайме. Конечно, никаких документов и прочих доказательств Таха не предоставил, но слух громкий и явно не слишком приятный для хозяев чемпионата мира. И, конечно, теперь за первой игрой мундиаля будут следить куда более пристальнее, чем планировалось.
Впрочем, сам ЧМ-2022 будет необычным:
Во-первых, он пройдет зимой, тогда как подобные турниры по футболу традиционно проводятся в летний период (впрочем, для Катара ноябрь - начало декабря в плане температуры ничем не отличается от весны-лета в Европе). Во-вторых, чемпионат подобного уровня впервые состоится на Ближнем Востоке. И самое главное - на ЧМ не будет российской сборной.
А вы, уважаемые фишкяне, собираетесь смотреть ЧМ-2022?
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АНТИФИШКИ
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Если плохо пишут про Катар, значит норм там будет.
И Катар -страна норм, просто ближне восточная, так и извините Вавилон с Египтом это мягко говоря не возомнившая о себе Бог знает что уевропа.
На памяти еще ЧМ в России и что писала так называемая пресса...
- А они его в унитаз...Блаттера что ли? Да нет мотыля.))
- Ты за кого на ЧМ болеть будешь?
- За наших, разумеется!
- Ну это понятно, а потом?