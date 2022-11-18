"Цирк какой-то": "фальшивые" фанаты, подкуп игроков и другие скандалы на ЧМ по футболу в Катаре

Катар обвинили в подкупе игроков.

Один из журналистов, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха сообщил в соцсетях, что матч открытия ЧМ-2022 будет договорным. Якобы шейхи Катара подкупили сборную Эквадора, чтобы та проиграла хозяевам мундиаля. Якобы восемь эквадорских футболистов получили за это € 7,1 млн. и уже даже известен счёть матча: катарская сборная победит со счётом 1:0, а гол будет забит во втором тайме. Конечно, никаких документов и прочих доказательств Таха не предоставил, но слух громкий и явно не слишком приятный для хозяев чемпионата мира. И, конечно, теперь за первой игрой мундиаля будут следить куда более пристальнее, чем планировалось.

Впрочем, сам ЧМ-2022 будет необычным:

Во-первых, он пройдет зимой, тогда как подобные турниры по футболу традиционно проводятся в летний период (впрочем, для Катара ноябрь - начало декабря в плане температуры ничем не отличается от весны-лета в Европе). Во-вторых, чемпионат подобного уровня впервые состоится на Ближнем Востоке. И самое главное - на ЧМ не будет российской сборной.

А вы, уважаемые фишкяне, собираетесь смотреть ЧМ-2022?