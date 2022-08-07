Как отсутствие трусов подвело итальянского спортсмена на Чемпионате Мира

В итоге юноша финишировал последним, но зато прославился на весь мир. Впрочем сам Альберто в соцсетях прокомментировал сей инцидент как "несчастный случай".

«Привет, ребята, я просто хотел рассказать вам о шумихе, которая поднялась в социальных сетях/блогах. Я собираюсь отметить, что это, очевидно, был несчастный случай, и я говорю вам, что я уже знаю, вам не нужно присылать мне различные ссылки на блог. Теперь я принимаю это, чтобы посмеяться, но сразу после этого мне было очень плохо, и я благодарю своих друзей и семью, которые помогли мне преодолеть то, что произошло несколько часов спустя».

Также спортсмен отметил, что журналистам не следовало бы публиковать подобный материал, на что журналисты посоветовали Антонио не пренебрегать нижним бельём на соревнованиях.