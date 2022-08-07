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Как отсутствие трусов подвело итальянского спортсмена на Чемпионате Мира

Как отсутствие трусов подвело итальянского спортсмена на Чемпионате Мира

Автор:
07 августа 2022 09:24
Сообщество : Спорт
Метки: Альберто Нонино   Нижнее белье   Спорт   видео   итальянец   чемпионат мира   
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На днях начался Молодёжный Чемпионат мира по лёгкой атлетике и в первый же день не обошлось без курьёза.

Если уж звездить, то по полной - так решил 18-летний итальянский десятиборец Альберто Нонино и стартовал без нижнего белья.

 

На дистанции 400 метров парень с ходу вырвался вперёд, но затем гениталии стали его обгонять. Пришлось заправлять их рукой обратно. На всём протяжении дистанции Альберто не только вёл неравный бой с соперниками, но и пытался договориться с собственными частями тела, находившимися в свободном движении.


В итоге юноша финишировал последним, но зато прославился на весь мир. Впрочем сам Альберто в соцсетях прокомментировал сей инцидент как "несчастный случай".


«Привет, ребята, я просто хотел рассказать вам о шумихе, которая поднялась в социальных сетях/блогах. Я собираюсь отметить, что это, очевидно, был несчастный случай, и я говорю вам, что я уже знаю, вам не нужно присылать мне различные ссылки на блог. Теперь я принимаю это, чтобы посмеяться, но сразу после этого мне было очень плохо, и я благодарю своих друзей и семью, которые помогли мне преодолеть то, что произошло несколько часов спустя».


Также спортсмен отметил, что журналистам не следовало бы публиковать подобный материал, на что журналисты посоветовали Антонио не пренебрегать нижним бельём на соревнованиях.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Альберто Нонино   Нижнее белье   Спорт   видео   итальянец   чемпионат мира   
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2  комментария
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11k
Denissg Полчаса назад
Дурак. Надо было не воевать с писькой, а о чем-то приятном думать - о своем парне, например. Тогда бы гениталия вырвалась вперед и обеспечила бы преимущество несколько см.
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7k
Trenzel2003 5 минут назад
В следующем году все спортсмены выйдут вообще без формы.
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