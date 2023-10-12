В Архангельске мальчик ходил по улице с ножом и угрожал прохожим

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту

Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"

В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали...