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В Архангельске мальчик ходил по улице с ножом и угрожал прохожим

В Архангельске мальчик ходил по улице с ножом и угрожал прохожим

Автор:
12 октября 2023 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Архангельская область   Видео   Оружие   Россия   дети   интересное   полиция   фото   
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Под Архангельском местные жители сняли на видео школьника, который с ножом нападал на прохожих.

Маленький мальчик под Архангельском ходил по улицам и угрожал прохожим раскладным ножом. Люди, к которым подходил мальчик, не осмеливались забрать у ребёнка оружие и просто отходили подальше. Школьника сняли на видео, ролик очевидцы опубликовали в социальных сетях. Кроме того, 10-летний мальчик ещё и курил вейп.

Если узнали своего прекрасного мальчика, то было бы неплохо заняться воспитанием ребенка, а не позволять ему ходить с ножом по улице и угрожать людям, — написал в социальных сетях автор ролика.

По данным портала "29.ru", по информации, размещенной в соцсетях, проверку проводит региональное МВД.

Источник:

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Метки: Архангельская область   Видео   Оружие   Россия   дети   интересное   полиция   фото   
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29  комментариев
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3k
Mutantino Час назад
Странно, что ни один мужчина не дал леща и не забрал ножик
а если б какую женщину это малолетнее существо ткнуло ?
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1k
Звёздный князь 9 секунд назад
Садисткие частушки про маленького мальчика начинают воплощаться в реальность?
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517
Ринат Фамутдинов 18 минут назад
У нас один малолеток ездил на велосипеде и пинал всех!!! Был неосторожен (думал безнаказан) и ой!!! Попал на дядьку!!! Велик он на нём завязал, подъехала полиция. сильнее затянула и увезла!!!
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3k
Василий Афиногенов 23 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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60k
Александр Полчаса назад
С ножиком мальчик в ниндзя играл,
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза -
Дед оказался майором спецназа!
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Василий Афиногенов Полчаса назад
биомусор
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52k
turyst Полчаса назад
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130
Александр turyst Полчаса назад
Дело Компота живет)
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10k
МихА 38 минут назад
А родители скажут, не обращайте внимания, он так играется
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Уже не знают как на писдюли раскрутиться!
Ссылка vk.com
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3k
SmartCat101 Час назад
гаденыша в интернат родителей проверить и лишить родительских прав
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13k
кот базилий Час назад
А пинка ему дать некому было?
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56k
dima423 Час назад
Ну это смешно... и ни один проходящий мужик не пнул его по руке ногой чтоб выбить ножик, не надавал тумаков и не отвел в полицию? бред
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58
Собака У Попа Час назад
Маленький мальчик ножик нашёл.
Случайный прохожий домой не пришёл.
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7k
V2.Smirnov 2 часа назад
А самое печальное - что ни тронуть его ни нож отобрать - нельзя. Завиноватят все. От бабок до государства.
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Не ну это КОМПОТ 100%
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121k
parallax 2 часа назад
В дурку его надо, на обследование.
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145
Kostiantyn Yeryhin 2 часа назад
очередной дибил)
Ссылка www.youtube.com
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18k
Shtoppi 2 часа назад
похоже что ребеночек то того - ипанутый на голову. вполне возможно что это ему по наследству перешло.
P.S. зеленое у него на шее это подушка что ли?
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4k
Горожанин 2 часа назад
Психопат растет. Нет у такого будущего. Заслуга родителей - моральных уродов.
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10k
Vacony 2 часа назад
"мочить... ногами..." (с)... кто то в ГТА переиграл или сохранился перед выходом ? Подушечку от перелома шею надел ? или от игры не отошел... странный малый... и не ударить же.. не связать... самому хуже будет потом..
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142
hasek39 Vacony 2 часа назад
гта ли, я думаю яблоко от яблони не далеко падает, папашка такой же маргинал
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