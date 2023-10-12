В Архангельске мальчик ходил по улице с ножом и угрожал прохожим

Под Архангельском местные жители сняли на видео школьника, который с ножом нападал на прохожих.
Маленький мальчик под Архангельском ходил по улицам и угрожал прохожим раскладным ножом. Люди, к которым подходил мальчик, не осмеливались забрать у ребёнка оружие и просто отходили подальше. Школьника сняли на видео, ролик очевидцы опубликовали в социальных сетях. Кроме того, 10-летний мальчик ещё и курил вейп.
Если узнали своего прекрасного мальчика, то было бы неплохо заняться воспитанием ребенка, а не позволять ему ходить с ножом по улице и угрожать людям, — написал в социальных сетях автор ролика.
Источник:
По данным портала "29.ru", по информации, размещенной в соцсетях, проверку проводит региональное МВД.
Источник:
- В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам
- Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами
- 20-летний столичный блогер помочился на икону и попытался покинуть Россию, но его задержали прямо в аэропорту
- В Старом Осколе спасли пса, которого хозяин привязал к багажнику и прокатил по асфальту
- В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ
а если б какую женщину это малолетнее существо ткнуло ?
Увы нам, но сами создали вокруг себя реальность, где малолетки имеют полную вседозволенность и безнаказанность.
На старого деда внезапно напал.
Долго мальца соскребали с лабаза -
Дед оказался майором спецназа!
Случайный прохожий домой не пришёл.
P.S. зеленое у него на шее это подушка что ли?