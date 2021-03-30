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"Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв"

"Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв" (5 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 11:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересное   муравей   полиция   фото   электрокар   
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На машзаводе в Туле начали производить электрокары "Муравей" для полицейских. На них будут опознавательные надписи и синий тент.

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Метки: Россия   видео   интересное   муравей   полиция   фото   электрокар   
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18  комментариев
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66
Лёха Час назад
Карликов в мусарню начали набирать?
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1k
Александр Алехин 4 минуты назад
Если менты начнут туда по 9 человек паковать - запад нам выдвинет новые санкции.
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616
Stalkerreklats 9 минут назад
Вангую это булет труповозка. И аккумуляторы снятые с одной машины булут стоять резрвом на второй
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2k
Outcast 19 минут назад
Из него бы что нибудь такое делать
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2k
Outcast 18 минут назад
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1k
Виктор Outcast 16 минут назад
То что у Вас на фото , это - ОТ МУСОРА !
А то что изобрели - ДЛЯ !
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22
Bhaal 20 минут назад
Издеваются над сотрудниками. Они же туда не влезут.
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515
KevinSmith 39 минут назад
Это рекламное видео с музыкальным сопровождением из Деревни дураков надо было делать
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723
Алксандр Шевченко 41 минуту назад
Не ну, а чего им вполне подойдёт. Будут стоять можно смело подойти и сказать, толкнуть ваше гавно ?
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380
Юрий 52 минуты назад
Это все, по сути, четырехколесные электровелосипеды. Пока это дорого и малорентабельно для России. Ибо бензин пока относительно недорог, а расстояния большие и точек зарядки почти нет. И климат полгода в значительной части страны не велосипедный. Нарушители в холодном кузове через час отморозят ноги зимой, а их возят по нескольку часов. Вот для Европы, США, Китая, Индии, это актуально.
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2k
Слава Андреев Час назад
Даааааааа. Такое редкостное г........... это прям из того прикола. Машина которую я рисовал в детстве. ))))))) я не могу понят. Кто их рисует ? люди, Которые пережили революцию ?))))))
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7k
Акакий Час назад
А хороша ли бесшумность в пешеходной зоне?
В свое время специально бурги стали добавлять звук электрокарам, чтобы повысить их безопасность.
Вообще, не можешь сделать сам. посмотри на опыт других.
Ссылка www.youtube.com
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4k
ваня панкин Час назад
а что симпатичный, как раз для обслуги парков и уборки города...
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1k
Made In Ussr Час назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
aman90 Час назад
Нарушителей? С тентованным кузовом, который разрезается даже ключами?
Скорее всего для бывших нарушителей, типа утоплеников.
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7k
djinn Час назад
как представлю сколько бюджетных денег своруют под эту затею.....
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21k
Батончик с маком Час назад
для отлова и перевозки хомяков
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