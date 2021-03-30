"Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв"

На машзаводе в Туле начали производить электрокары "Муравей" для полицейских. На них будут опознавательные надписи и синий тент.
Электроавтомобиль сможет передвигаться по дорожкам в парках, скверах и прогулочных зонах. Он бесшумен, экологичен и может развивать скорость до 20 километров в час. По словам производителей, в кузов «Муравья» можно уместить в среднем до 9 нарушителей правопорядка
К выпуску автомобиля завод был готов с 2019 года, но из-за пандемии производство остановилось. Завод выпускает миникары не только для правоохранительных органов, но и для служб доставки, почты, для экскурсионных целей.
«Мы решили сделать такой полицейский вариант. Его можно использовать в прогулочных зонах, в парках — полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный: он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов», — цитирует «РИА Новости» технического директора предприятия Сергея Провоторова.
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Новый «Муравей» представляет собой четырехколесный грузовой автомобиль с кабиной из стеклопластика и грузовой платформой. Длина модели составляет 3470 мм, ширина — 1500 мм, высота — 2100 мм. Грузоподъемность составляет 1 т, уточняет портал "Известия".
Миниавтомобиль насмешил пользователей сети
И сотрудникам ДПС, такие же, обязательно надо выдать.— Simon Semikhov (@SemikhovSimon) March 29, 2021
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А то что изобрели - ДЛЯ !
В свое время специально бурги стали добавлять звук электрокарам, чтобы повысить их безопасность.
Вообще, не можешь сделать сам. посмотри на опыт других.
Скорее всего для бывших нарушителей, типа утоплеников.