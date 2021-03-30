"Нарушителей в кузовок": полицейским выдадут "Муравьёв"

«Мы решили сделать такой полицейский вариант. Его можно использовать в прогулочных зонах, в парках — полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный: он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов», — цитирует «РИА Новости» технического директора предприятия Сергея Провоторова.