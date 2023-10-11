Что стало с Григориу Григоре, сыгравшем одного из самых красивых цыган

Молчаливый и мужественный Григориу не был душой компании, но его суровая скрытность и природная красота всегда привлекали женщин, вешавшихся на него с юности. Но он выбрал одну и остался ей верен до конца.
Родился Григориу в молдавском селе Каушаны, а уже в 17 лет поехал в Бельцы, чтобы попасть на прослушивание в местный драмтеатр. Разумеется красивого и талантливого парня тут же взяли в труппу, пусть даже у него и не было диплома.
Свою судьбу молодой актёр встретил в том же театре. Екатерине Ботнарюк было в тот момент 24 года и ухаживал за ней аж будущий президент Молдовы. Но устоять перед харизмой и животным магнетизмом 19-летнего Григориу ей не удалось и она вышла за него замуж. Прошёл год и в молодой семье родился сын Октавиан, а ещё через четыре года тоже сын, названный Траяном.
Встреча Эмиля Лотяну и Григоре произошла в 1966 году, когда режиссёр впервые увидел его на сцене театра. Лотяну тут же понял, что нашёл актёра для своего фильма "Красные поляны". Григориу был счастлив, ведь он даже и не подозревал, что его ждёт.
Лотяну был известен своей требовательностью. Он мог потратить часы, чтобы добиться достоверности и вот, на съёмках он никак не мог добиться от молодого актёра специальной тяжёлой походки. В итоге, приказал привязать к ногам Григориу тяжёлые гири. Конечно, поначалу он никак не мог смириться с требовательностью Лотяну, но потом понял, что он старается, чтобы раскрыть талант начинающего актёра. И ему это удалось. Позже Эмиль позвал его в другой фильм, где снова начал измываться над Григориу: его персонажа, по сюжету, избили конвоиры и ведут после пыток. Но Лотяну, как обычно, был уверен, что грима мало - попросил ассистентов поймать пчёл, а затем, поднести к колену актёра. Григориу было очень больно, но он терпел. Нога распухла и прихрамывание наконец стало настолько достоверным, насколько это нужно было режиссёру. Лотяну любил повторять, что "кино - это адская, шахтёрская работа" и не каждый мог выносить его бесконечные придирки. Но Григоре удивительно стоически переносил все его закидоны и, в итоге, получил главную роль в фильме "Табор уходит в небо". Лотяну знал, что только его подопечный сможет сыграть так, как ему нужно.
Источник:
Лотяну начал сразу с места в карьер и поселили Григоре в семью цыган, где каждое утро он начинал с танцев и песен, а по вечерам, для разнообразия, были весёлые драки до первой крови. Там он проникся той самой романтикой вольных людей и заодно научился седлать на ходу коня, метать молот и много чего ещё. У него не было дублёра ни в одной сцене, так что достоверность была максимальной.
Известный случай, как в танце Рады и Зобара Лотяну положил практически раскалённый лист железа, на котором актёры танцевали ну очень достоверно.
А в финале, где Зобар убивает ножом Раду, под костюм Светланы Тома положили специальную пластину, но нож вошёл в неё как-то мягко, так что ужас на лице Григориу был самым настоящим и этот кадр навсегда остался в кино.
На следующий день после выхода "Табор уходит в небо" Григориу проснулся знаменитым. Его звали сниматься в Болливуд, в Италию, но чиновники не позволяли ему ехать куда-то дальше ГДР.
А актёр, как и его Зобар, любил вольную, кочевую жизнь. Он получал большое удовольствие от постоянных съёмок, гастролей и встреч с поклонниками. На месте он не мог усидеть дольше одной недели и как только предоставлялся случай, то тут же брал свой "тревожный чемоданчик" и летел в другой город, а то и страну.
Нельзя забыть и о жене Григориу Екатерине. Она деликатно, но настойчиво регулировала направление мужа, чтобы он пошёл по верной дорожке в сторону успеха. Нечего удивляться, что когда Григоре стал знаменит, Екатерина обижалась на мужа, ведь абсолютно перестал принимать участие в бытовых вопросах. Он раскатывал по городам и весям, а Екатерина практически в одиночку везла на себе и дом, и детей, и работу.
Григоре отстранился от жены, перестал прислушиваться к её верным советам и когда Олег Ефремов предложил ему сыграть Отелло - отказался. Мол, в Молдавии очень занят.
Настали 90-е годы и спрос на Григориу прекратился - ему перестали предлагать любые роли в кино. Он сделал попытку наладить бизнес, открыть магазин продуктов, но затея провалилась. Пришлось начать петь на свадьбах, банкетах и торжествах.
В 1996 году жена неожиданно заболела и вскоре скончалась. И тут выяснилось, что Григориу совершенно не приспособлен к жизни без своей Екатерины.
Через определённое время Григоре, которому было уже 55 лет, решил попробовать начать новые отношения, с женщинами чуть за 40. Но они просто не могли справиться с темпераментом Григориу, что он воспринял как то, что его могла вынести только его любимая Катя и оставил попытки найти новую любовь. Стал жить с сыновьями.
В 2003 году, в декабре, Григоре рано утром поехал с другом на охоту. "Волгу" они поставили на обочине шоссе и собирались выйти в поле. Стоял плотный туман, а по встречной полосе на большой скорости мчалась "Мазда", протаранившая "Волгу". Григоре Григориу мгновенно умер от удара в район сердца.
Ужасно, что Траян, младший сын Григоре, умер в точности также как отец - в автокатастрофе, от удара в область сердца. Он был ещё очень молод.
Источник:
- Ситуации в примерочных, которые до конца дней не забудешь
- Детишкам о такой "Спящей красавице" узнавать не стоит
- Многодетная мать целый месяц скиталась по тайге, потому что хотела побыть наедине с собой
- "А вы говорите - разведёнка с прицепом никому не нужна": мать 6-х детей нашла мужа, который всех усыновил