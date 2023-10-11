Что стало с Григориу Григоре, сыгравшем одного из самых красивых цыган

Встреча Эмиля Лотяну и Григоре произошла в 1966 году, когда режиссёр впервые увидел его на сцене театра. Лотяну тут же понял, что нашёл актёра для своего фильма "Красные поляны". Григориу был счастлив, ведь он даже и не подозревал, что его ждёт.

Лотяну был известен своей требовательностью. Он мог потратить часы, чтобы добиться достоверности и вот, на съёмках он никак не мог добиться от молодого актёра специальной тяжёлой походки. В итоге, приказал привязать к ногам Григориу тяжёлые гири. Конечно, поначалу он никак не мог смириться с требовательностью Лотяну, но потом понял, что он старается, чтобы раскрыть талант начинающего актёра. И ему это удалось. Позже Эмиль позвал его в другой фильм, где снова начал измываться над Григориу: его персонажа, по сюжету, избили конвоиры и ведут после пыток. Но Лотяну, как обычно, был уверен, что грима мало - попросил ассистентов поймать пчёл, а затем, поднести к колену актёра. Григориу было очень больно, но он терпел. Нога распухла и прихрамывание наконец стало настолько достоверным, насколько это нужно было режиссёру. Лотяну любил повторять, что "кино - это адская, шахтёрская работа" и не каждый мог выносить его бесконечные придирки. Но Григоре удивительно стоически переносил все его закидоны и, в итоге, получил главную роль в фильме "Табор уходит в небо". Лотяну знал, что только его подопечный сможет сыграть так, как ему нужно.



