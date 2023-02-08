Бьёрн Андерсен: горькая судьба мальчика с ангельской внешностью

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Его называли "самым красивым мальчиком 20 века", он мог стать одним из самых величайших актёров прошлого века. Первая роль дала подарила ему огромную славу, но и отняла многое...
В 1955 году в Стокгольме родился Бьёрн Юхан Андерсен. Матушка будущего актёра была любовницей с очень влиятельным и обеспеченным мужчиной и ребёнок явно был неуместен. Отец ребёнка так и не смог уговорить женщину сделать аборт и родился Бьёрн. Когда ему было шесть лет, то его мать лишили родительских прав, а ещё через три года никто не знал где она и куда пропала.
Воспитание Бьёрна взяла на себя его бабушка, которая всю свою жизнь работала в сфере кино и хотела, чтобы любимый внук пошёл в актёры. Мальчик, правда, больше тянулся к музыке и хотел стать величайшим пианистом: идеальный слух дал ему возможность поступить в элитную музыкальную школу Стокгольма, которую Бьёрн закончил с отличием.
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Бабушка всё-таки уговорила внука попробовать себя в кино и когда в 1970-х годах Лукино Висконти захотел экранизировать Манновскую "Смерть в Венеции", то его команда объездила и обошла несколько стран и несколько сотен школ и всяческих подростковых секций. На роль аристократа Тадзио Висконти лично отсмотрел больше полутора тысяч кандидатов, но среди них не было того самого с "божественной искрой", про которую писал Томас Манн. Пока на пробы не пришел Андерсен. Его манеры, внешность и природная изящность и грация так понравились режиссёру, что он сразу же получил главную роль.
Висконти был очень строгим и контролирующим режиссёром, который хотел добиться идеальности во всём. Мальчику было запрещено загорать, потому что не бывает загорелых аристократов. Никаких игр и беготни с мальчишками, чтобы не получить ссадин и синяков. Никаких отношений, флирта и намёков с партнёршами по съёмочной площадке. Всем актёрам, кроме Бьёрна, пришлось перечитать "Смерть в Венеции" несколько раз - а ему это делать запрещалось категорически, чтобы не испортить "чистоту изображения Тадзио".
Висконти был очень строгим и контролирующим режиссёром, который хотел добиться идеальности во всём. Мальчику было запрещено загорать, потому что не бывает загорелых аристократов. Никаких игр и беготни с мальчишками, чтобы не получить ссадин и синяков. Никаких отношений, флирта и намёков с партнёршами по съёмочной площадке. Всем актёрам, кроме Бьёрна, пришлось перечитать "Смерть в Венеции" несколько раз - а ему это делать запрещалось категорически, чтобы не испортить "чистоту изображения Тадзио".
В 1971 году, 1 марта состоялась премьера в Каннах. Фильм стал сенсацией, он получил огромное количество наград, среди которых была Юбилейная премия в Каннах, BAFTA (несколько премий), "хит года" в Японии, номинация на Оскар.
Бьёрн мгновенно стал суперзвездой с неофициальным званием "самого красивого мальчика 20 века. Как это часто бывает, популярность, да ещё и такая внезапная и большая, оказалась застенчивому мальчику не по силам. Висконти подливал масла в огонь, пытаясь приобщить Бьёрна к гей-культуре, таская его с собой по гей-барам, что деморализовало юношу и негативно отразилось на его психике.
Бьёрн мгновенно стал суперзвездой с неофициальным званием "самого красивого мальчика 20 века. Как это часто бывает, популярность, да ещё и такая внезапная и большая, оказалась застенчивому мальчику не по силам. Висконти подливал масла в огонь, пытаясь приобщить Бьёрна к гей-культуре, таская его с собой по гей-барам, что деморализовало юношу и негативно отразилось на его психике.
Бабушка настояла на том, чтобы внук, пока он так популярен, поехал в Японию, чтобы развивать свою актёрскую карьеру там. На Андерсена там надевали матроску Тадзио, постоянно снимали для модных журналов, звали на интервью и телешоу и мало кто интересовался им самим... Им был интересен только Тадзио, с которым Бьёрна стали отождествлять.
В Стране Восходящего Солнца Бьёрн записал два музыкальных трека, которые стали весьма популярны, но потом молодой человек признался журналистам, что поп-индустрия его мало интересует. На самом деле, звезда экрана хотел уехать в Стокгольм и поступить там в консерваторию, а потом преподавать музыку. Бабушка Бьёрна была очень расстроена, так как искренне хотела видеть своего внука на экране. Отношения их портились и Бьёрн даже съехал от неё в отдельное жильё, а что бы прокормить себя приходилось браться за второстепенные роли в кино и в театре. Бьёрн намеренно отказывался от больших проектов, потому что приходил в себя после съёмок у Висконти.
Только через некоторое время Андерсен снялся в "Слабоумном убийце" и на премьере фильма познакомился со своей будущей женой - Сюзанной. Пара вскоре поженилась, а в 1984 году у них родилась дочка Робин, а ещё через два года и сын Элвин. В семью Андерсена пришло настоящее горе: Элвин скончался в 10 месяцев от синдрома внезапной детской смерти. Это был удар для всех. Бьёрн перенёс страшный нервный срыв и ему пришлось обратиться к психотерапевту за помощью. На сеансах стало ясно, что первой психологической травмой для актёра стала именно "Смерть в Венеции".
Внезапная смерть сына стала для Бьёрна сильным и последним ударом. Он справлялся с болью при помощи репетиторства, музыки и редких съёмок в кино, но в 1994 году нервный срыв повторился, усугубляемый алкоголем. Бьёрн прошёл длительную реабилитацию и принял решение навсегда оставить актёрскую стезю. Он всё также преподает фортепиано, иногда мелькает на театральной сцене и осваивает бухгалтерский учёт. Но роль Тадзио продолжает его преследовать и Бьёрн не раз говорил, что если бы знал, во что это для него выльется, то ни за какие деньги не стал бы сниматься.
Бьёрн Юхан Андерсен вместе со своей супругой живёт в Стокгольме, работает в музыкальной школе и нет-нет, да и снимется в каком-нибудь необременительном эпизоде.
Его жизнь - это яркий пример того, как важно в киноиндустрии и во всей актёрской профессии в целом этичное и бережное отношение к юным дарованиям, которые приходят в неё и не предполагают, с чем они могут столкнуться.
Его жизнь - это яркий пример того, как важно в киноиндустрии и во всей актёрской профессии в целом этичное и бережное отношение к юным дарованиям, которые приходят в неё и не предполагают, с чем они могут столкнуться.
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кто называет то?
покажите мне эту "фокус группу оценщиков"
я вот тоже считаюсь между прочим самым красивым умным и сильным по мнению мой мамы и что с того
"...Его манеры, внешность и природная изящность и грация так понравились режиссёру, что он сразу же получил главную роль."
Ну и "пробы", как же без них-то...