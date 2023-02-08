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Бьёрн Андерсен: горькая судьба мальчика с ангельской внешностью

Бьёрн Андерсен: горькая судьба мальчика с ангельской внешностью

Автор:
08 февраля 2023 21:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   кино   подростки   съемки   
2748
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Его называли "самым красивым мальчиком 20 века", он мог стать одним из самых величайших актёров прошлого века. Первая роль дала подарила ему огромную славу, но и отняла многое...
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Метки: Жизнь   актеры   биография   интересное   кино   подростки   съемки   
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9  комментариев
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47k
Андрей 2 часа назад
Верните old.fishki.net!!!
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13k
Мистер Фикс Полчаса назад
Все зло от гомосятин
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6k
Умница-красавица 40 минут назад
И не говорите мне после этого, что ..идары безобидные. Сколько таких нежных мальчиков и сломанных судеб на их счету, страшно и подумать.
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56k
alertol Час назад
да, он несчастен, даже его имя никто правильно произнести не может....
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1k
Просто прохожий Час назад
На первом фото начинающий евро3,14,,,ор, а на втором конченный никита джигурда.
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7k
Copycat Час назад
всегда прикалывало "его\её называют самым"
кто называет то?
покажите мне эту "фокус группу оценщиков"

я вот тоже считаюсь между прочим самым красивым умным и сильным по мнению мой мамы и что с того
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96k
parallax 2 часа назад
Всё, что надо знать о пи'арасах. Именно так они и пополняют свои ряды.
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