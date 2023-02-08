Бьёрн Андерсен: горькая судьба мальчика с ангельской внешностью

Бабушка всё-таки уговорила внука попробовать себя в кино и когда в 1970-х годах Лукино Висконти захотел экранизировать Манновскую "Смерть в Венеции", то его команда объездила и обошла несколько стран и несколько сотен школ и всяческих подростковых секций. На роль аристократа Тадзио Висконти лично отсмотрел больше полутора тысяч кандидатов, но среди них не было того самого с "божественной искрой", про которую писал Томас Манн. Пока на пробы не пришел Андерсен. Его манеры, внешность и природная изящность и грация так понравились режиссёру, что он сразу же получил главную роль.

Висконти был очень строгим и контролирующим режиссёром, который хотел добиться идеальности во всём. Мальчику было запрещено загорать, потому что не бывает загорелых аристократов. Никаких игр и беготни с мальчишками, чтобы не получить ссадин и синяков. Никаких отношений, флирта и намёков с партнёршами по съёмочной площадке. Всем актёрам, кроме Бьёрна, пришлось перечитать "Смерть в Венеции" несколько раз - а ему это делать запрещалось категорически, чтобы не испортить "чистоту изображения Тадзио".