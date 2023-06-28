Интересные факты о Брюсе Уиллисе

Брюс Уиллис часто играет персонажей, которые выбирают действия вместо слов и достают оружие, чтобы справедливо наказать злодеев. Это немного напоминает его детство, когда он страдал от заикания и старался говорить меньше. С этой проблемой он боролся с 9 до 17 лет, но это не помешало ему поддерживать социальные связи и заводить друзей. Брюс стал даже президентом студенческого совета. Однако всё изменилось, когда он впервые вышел на сцену. После того, как он посетил театральный факультет в школе и вступил на сцену, его заикание исчезло. Но по завершении выступления, когда он спустился со сцены, заикание вернулось. Благодаря актерскому искусству, в конечном итоге Брюс справился с этой проблемой окончательно.





