Интересные факты о Брюсе Уиллисе

Сегодня, один из самых знаменитых героев голливудских боевиков, предпочитает находиться дома, в кругу самых близких. К сожалению, актёр страдает от неизлечимого заболевания лобно-височной деменции.
Заболевание вызывает проблемы в поведении и речи. Дочь актёра говорит, что он пока узнаёт своих родных и держится бодро. Ещё бы! Ведь он действительно крут!
Брюс Уиллис часто играет персонажей, которые выбирают действия вместо слов и достают оружие, чтобы справедливо наказать злодеев. Это немного напоминает его детство, когда он страдал от заикания и старался говорить меньше. С этой проблемой он боролся с 9 до 17 лет, но это не помешало ему поддерживать социальные связи и заводить друзей. Брюс стал даже президентом студенческого совета. Однако всё изменилось, когда он впервые вышел на сцену. После того, как он посетил театральный факультет в школе и вступил на сцену, его заикание исчезло. Но по завершении выступления, когда он спустился со сцены, заикание вернулось. Благодаря актерскому искусству, в конечном итоге Брюс справился с этой проблемой окончательно.
Некоторые актёры начинают свою карьеру в раннем возрасте. Натали Портман повезло с дебютом в фильме "Леон", а то же самое случилось с актерами из "Гарри Поттера" и другими. У Брюса Уиллиса была иная история. Прежде чем стать актёром, он попробовал себя в нескольких других профессиях. Брюс работал на химическом заводе, был охранником на атомной электростанции и даже занимался детективной работой. Интересно, что его дебют состоялся в сериале "Полиция Майами: Отдел нравов". Кажется, последняя профессия произвела наибольшее впечатление на его дальнейший путь.
Помимо кино, Брюс Уиллис также проявил талант в музыке. Он выпустил альбом под названием "The Return of Bruno", где слушатели могли насладиться его вокалом и мастерством игры на губной гармошке. Альбом стал очень популярным, и Брюса даже прозвали Бруно.
"Крепкий орешек" принес Брюсу не только большую известность и гонорар, но и потерю слуха. Режиссеру было важно, чтобы выстрелы в сценах на открытом воздухе звучали ясно и отчетливо, поэтому были использованы громкие холостые патроны. Это решение было эффективным, но не для сцен в ограниченных пространствах. В одной из таких сцен, где Джон падает под стол и стреляет вверх, Брюс серьезно повредил слух в левом ухе. Выстрелы были настолько громкими, что привели к почти полной потере слуха в этом ухе.
После свадьбы с Деми Мур Брюс Уиллис и его жена решили отдохнуть от суеты больших городов и переехали в маленький город Хейли в штате Айдахо, где проживало всего 3000 человек. Но Брюс не только наслаждался спокойной обстановкой, но и решил улучшить город. Он открыл закусочную, отремонтировал бар и построил театр. В 2000-х годах семья Уиллисов покинула город, но их вклад в развитие Хейли остался неизгладимым.
Не все актёры могут себя контролировать. Большие деньги, влияние и слава могут создать иллюзию того, что всё возможно. Некоторые из них быстро теряют свою карьеру из-за этого. Такое же могло случиться с Брюсом Уиллисом. В 1987 году сосед Брюса позвонил в полицию, жалуясь на громкий шум, исходивший из его дома и мешавший округе. Полиция прибыла и обнаружила, что Брюс устроил шумную вечеринку. Они потребовали прекратить шум, но Брюс, вместо того чтобы подчиниться, напал на одного из полицейских и был арестован. В ходе потасовки он получил травму ключицы и был доставлен в больницу. Благодаря своим извинениям перед полицией и соседями, Брюс избежал наказания.
Часто актеры получают роли благодаря своим связям. Так и Брюс Уиллис получил свою роль в фильме "Криминальное чтиво". В то время он был хорошим другом актера Харви Кейтела, который уже работал с режиссером Квентином Тарантино. Брюс не знал об этом, и во время разговора случайно упомянул, что он обожает фильмы Тарантино, включая "Бешеные псы". На следующий день Харви пригласил Брюса на вечеринку, где присутствовал и сам Тарантино. Харви предложил Тарантино рассмотреть возможность приглашения Брюса для роли в фильме, а сам Брюс сказал Тарантино, что готов сделать всё, что нужно в его новом проекте. Эти слова произвели впечатление на Квентина, и он предложил Брюсу роль Бутча.
"Сериал "Друзья" известен своими камео знаменитостей. Одним из них стал Брюс Уиллис, который согласился сняться бесплатно. Однако он сделал это не из-за восторга от самого сериала, а по причине проигрыша в споре с Мэттью Перри. Брюс и Мэттью снялись вместе в фильме "9 ярдов" в 2000 году и стали хорошими друзьями. Во время съемок они поспорили, станет ли фильм кассовым хитом. Брюс утверждал, что нет, но оказался неправ, так как фильм собрал более 106 миллионов долларов при бюджете в 41 миллион. В результате Брюс проиграл и согласился сняться в трех эпизодах сериала "Друзья". Важно отметить, что Брюс получил гонорар, который он пожертвовал на благотворительность.
Брюс Уиллис известен своим характером, и это проявилось и в 1997 году во время съёмок фильма "Бродвейский скандалист". Он так сильно воспринял название фильма, что начал конфликтовать со всей съемочной командой, что привело к приостановке проекта. Студия Disney имела возможность подать в суд на Брюса Уиллиса, но вместо этого почти в приказном порядке велела ему сняться в трёх фильмах за значительно сниженный гонорар. Этими фильмами стали "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Малыш" 2000 года.
В конце своей карьеры Брюс Уиллис столкнулся с проблемой, с которой он уже боролся в детстве. Если раньше его проблемой было заикание, с которым он справился благодаря сценическому искусству, то теперь проблема приняла более серьёзный оборот. У Брюса была диагностирована афазия - заболевание, поражающее речевые центры головного мозга. Это вызывает проблемы не только с речью, но и с восприятием речи. В марте 2022 года Брюс Уиллис объявил о завершении своей актерской карьеры.
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У меня подруга окончила деффак. С её слов такое бывает. В результате стресса дефекты пропадют.
Дядька безусловно крутой. Тут у нас был пост, типа отзывы охраны про звёзд. Так они все о нём отзываются, как о самом хорошем человеке. Я сам в охране служил. А в госпитале лежал с капитаном из лички. Охрана видит то, чего не видно простым обывателем. Это мнение уж точно авторитетно. Респект Брюсу и дай бог не превратится его болезнь в совсем плохо. У меня отец болел деменцией. Страшно.