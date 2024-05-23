Кем была настоящая героиня "Завтрака у Тиффани"

Даже если кто-то не смотрел фильм с обворожительной Одри Хэпберн, то уж её образ изящной и сумасбродной девушки Холли Голайтли с длинным мундштуком, обожающей разглядывать витрины.
А у неё ведь был прототип. Настоящая "малышка на миллион", как бы её сейчас прозвали - Глория Вандербильт, ставшая знаменитостью, едва родившись. Все газеты кричали о том, что в одной из самых богатых семей США родилась малышка Глория. Это был 1924 год.
Наследство папеньки Глория получила в наследство уже в годик, когда Реджинальд Вандербильт скончался и Глория получила доступ в пятимиллионный трастовый фонд.
Вандербильты были династией промышленников. Реджинальд любил все атрибуты светской жизни и выпить был тоже не дурак. Что, собственно, и привело не только к преждевременной кончине, но изрядно исхудавшему наследству, накопленному отцом и дедом Реджинальда.
Жена промышленника (тоже Глория) не была образцовой матерью и не утруждала себя бытом, поэтому девочка была вверена няням, пока мать путешествовала, тусовалась и заводила романы. Такое отсутствие воспитания не нравилось тёте маленькой наследницы Гертруде Вандербильт. Поэтому, когда девочке исполнилось 10 лет, то тётя подала на её мать в суд, чтобы лишить ту родительских прав. Опека перешла тёте и маленькая Глория перебралась на Лонг-Айленд.
В 17 лет Вандербильт решила, что было бы неплохо, если бы Голливуд покорился ей. Но актрисой ей стать не удалось, а вот выйти замуж за Паскуале ДиЧикко, одного из самых звёздных агентов, Глория смогла. Вот правда Паскуале довольно быстро начал распускать руки и через 4 года пара рассталась.
С дирижёром Леопольдом Стоковским, встретившимся ей после развода, девушка прожила уже 10 лет, родив ему двоих детей. После развода с дирижёром было ещё два замужества, но они были мимолётны. Стоит ли говорить, какое количество романов приписывали "малышке на миллион"? Мелькали имена даже Марлона Брандо и Фрэнка Синатры. Глория заявляла: "Я просто всегда влюблена".
В 70-х годах Вандербильт открыла собственный бренд Gloria Vanderbilt, начавшийся с линейки самых разных джинсов. Именно Глория стала той, кто не просто сделал одежду ковбоев популярной, но и даже сделала их новой классикой. Стилем. Причём, бренд Глории шил джинсы не на классических худощавых моделей, а на обычных женщин.
Чуть позже джинсовая линейка расширилась на другие линии одежды, парфюмерию и аксессуары.
Она стала успешна, причём не только благодаря отцу и его капиталу, но и сама создала свой собственный бренд и тщательно работала над его ценностью и актуальностью. И внезапно, весь её мир рухнул.
Её сыну, 23-летнему выпускнику Принстона, Картеру Вандербильту была поставлена тяжёлая депрессия. Его даже отправили на лечение, но заметного результата это не принесло. Картер как-то раз заехал к маме в гости на Манхэттен, когда, зайдя в её комнату, он стал бешено озираться по сторонам, крича: "Что происходит?!"
Продолжая кричать Картер выбежал из комнаты, вышел на балкон и сел на узкий парапет, свесив ноги. Глория умоляла сына вернуться в дом, но он просто перестал реагировать на всё. И в следующий момент он легко, будто играючи, соскользнул вниз, на едва видневшуюся с высоты улицу.
Мать видела смерть собственного сына. Она хотела последовать за ним. Но через несколько месяцев она решила пойти в группу поддержки тех, кто внезапно потерял близких. Это помогло ей, она стала приходить в себя. В 1996 году Глория написала книгу "История матери", где описала то, что она пережила. Весь свой путь и то, как она смогла выйти из этого страшного морока, в котором она пребывала. Книга была тепло принята читателями и помогала тем, кто оказался в такой же ситуации.
Кстати, а с Труменом Капоте, написавшим "Завтрак у Тиффани" Глория познакомилась ещё в 1942 году благодаря подруге. В те годы она любила отдыхать в клубах "El Morocco" и клуба "Аист", где частенько собирались девушки в поисках выгодной партии. В Холли Голайтли есть очень много от Глории, хотя уж кому-кому, а ей точно не нужно было стараться удачно выйти замуж.
"Я не уважаю тех, кто жалеет себя. Это отвратительная черта. Жизнь никого не щадит. Все мы сталкиваемся с одним большим испытанием и одним большим прощанием. Свои я уже пережила, вот и все - и я все ещё здесь".
Глория Вандербильт скончалась в 2019 году, в возрасте 96 лет.
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