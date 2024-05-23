Кем была настоящая героиня "Завтрака у Тиффани"

В 17 лет Вандербильт решила, что было бы неплохо, если бы Голливуд покорился ей. Но актрисой ей стать не удалось, а вот выйти замуж за Паскуале ДиЧикко, одного из самых звёздных агентов, Глория смогла. Вот правда Паскуале довольно быстро начал распускать руки и через 4 года пара рассталась.

С дирижёром Леопольдом Стоковским, встретившимся ей после развода, девушка прожила уже 10 лет, родив ему двоих детей. После развода с дирижёром было ещё два замужества, но они были мимолётны. Стоит ли говорить, какое количество романов приписывали "малышке на миллион"? Мелькали имена даже Марлона Брандо и Фрэнка Синатры. Глория заявляла: "Я просто всегда влюблена".