FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6411 постов • 1295 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Кем была настоящая героиня "Завтрака у Тиффани"

Кем была настоящая героиня "Завтрака у Тиффани"

Автор:
23 мая 2024 20:51
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Прошлое   США   биография   вдохновение   деньги   интересное   кино   книги   
786
10

Даже если кто-то не смотрел фильм с обворожительной Одри Хэпберн, то уж её образ изящной и сумасбродной девушки Холли Голайтли с длинным мундштуком, обожающей разглядывать витрины.

А у неё ведь был прототип. Настоящая "малышка на миллион", как бы её сейчас прозвали - Глория Вандербильт, ставшая знаменитостью, едва родившись. Все газеты кричали о том, что в одной из самых богатых семей США родилась малышка Глория. Это был 1924 год.
Наследство папеньки Глория получила в наследство уже в годик, когда Реджинальд Вандербильт скончался и Глория получила доступ в пятимиллионный трастовый фонд.

×

Вандербильты были династией промышленников. Реджинальд любил все атрибуты светской жизни и выпить был тоже не дурак. Что, собственно, и привело не только к преждевременной кончине, но изрядно исхудавшему наследству, накопленному отцом и дедом Реджинальда.

Жена промышленника (тоже Глория) не была образцовой матерью и не утруждала себя бытом, поэтому девочка была вверена няням, пока мать путешествовала, тусовалась и заводила романы. Такое отсутствие воспитания не нравилось тёте маленькой наследницы Гертруде Вандербильт. Поэтому, когда девочке исполнилось 10 лет, то тётя подала на её мать в суд, чтобы лишить ту родительских прав. Опека перешла тёте и маленькая Глория перебралась на Лонг-Айленд.

В 17 лет Вандербильт решила, что было бы неплохо, если бы Голливуд покорился ей. Но актрисой ей стать не удалось, а вот выйти замуж за Паскуале ДиЧикко, одного из самых звёздных агентов, Глория смогла. Вот правда Паскуале довольно быстро начал распускать руки и через 4 года пара рассталась.
С дирижёром Леопольдом Стоковским, встретившимся ей после развода, девушка прожила уже 10 лет, родив ему двоих детей. После развода с дирижёром было ещё два замужества, но они были мимолётны. Стоит ли говорить, какое количество романов приписывали "малышке на миллион"? Мелькали имена даже Марлона Брандо и Фрэнка Синатры. Глория заявляла: "Я просто всегда влюблена".

В 70-х годах Вандербильт открыла собственный бренд Gloria Vanderbilt, начавшийся с линейки самых разных джинсов. Именно Глория стала той, кто не просто сделал одежду ковбоев популярной, но и даже сделала их новой классикой. Стилем. Причём, бренд Глории шил джинсы не на классических худощавых моделей, а на обычных женщин.
Чуть позже джинсовая линейка расширилась на другие линии одежды, парфюмерию и аксессуары.

Она стала успешна, причём не только благодаря отцу и его капиталу, но и сама создала свой собственный бренд и тщательно работала над его ценностью и актуальностью. И внезапно, весь её мир рухнул.

Её сыну, 23-летнему выпускнику Принстона, Картеру Вандербильту была поставлена тяжёлая депрессия. Его даже отправили на лечение, но заметного результата это не принесло. Картер как-то раз заехал к маме в гости на Манхэттен, когда, зайдя в её комнату, он стал бешено озираться по сторонам, крича: "Что происходит?!"
Продолжая кричать Картер выбежал из комнаты, вышел на балкон и сел на узкий парапет, свесив ноги. Глория умоляла сына вернуться в дом, но он просто перестал реагировать на всё. И в следующий момент он легко, будто играючи, соскользнул вниз, на едва видневшуюся с высоты улицу.

Мать видела смерть собственного сына. Она хотела последовать за ним. Но через несколько месяцев она решила пойти в группу поддержки тех, кто внезапно потерял близких. Это помогло ей, она стала приходить в себя. В 1996 году Глория написала книгу "История матери", где описала то, что она пережила. Весь свой путь и то, как она смогла выйти из этого страшного морока, в котором она пребывала. Книга была тепло принята читателями и помогала тем, кто оказался в такой же ситуации.

Кстати, а с Труменом Капоте, написавшим "Завтрак у Тиффани" Глория познакомилась ещё в 1942 году благодаря подруге. В те годы она любила отдыхать в клубах "El Morocco" и клуба "Аист", где частенько собирались девушки в поисках выгодной партии. В Холли Голайтли есть очень много от Глории, хотя уж кому-кому, а ей точно не нужно было стараться удачно выйти замуж.

"Я не уважаю тех, кто жалеет себя. Это отвратительная черта. Жизнь никого не щадит. Все мы сталкиваемся с одним большим испытанием и одним большим прощанием. Свои я уже пережила, вот и все - и я все ещё здесь".


Глория Вандербильт скончалась в 2019 году, в возрасте 96 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Жизнь   Прошлое   США   биография   вдохновение   деньги   интересное   кино   книги   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Rom Полчаса назад
Такие посты надо делать. Нормальная информация, полезно почитать для общей эрудиции. А не очередные, "1000-раз" повторяющиеся, дебильные картинки и прикольчики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1269 постов (1191 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

138533



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
Набирающие популярность в сообществах
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#Автовсячина#аварии#факты#история#новости#фильм#инцидент
#люди#автомир#Прикол#авто аварии#ДТП#конфликт#кошка#полиция#собака#Разное
#в мире#машина#интересно#Юмор#кино#Россия#кот#интересное#драка#забавно
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Главная "мамочка" Нью-Йорка Главная "мамочка" Нью-Йорка Воспоминания Нонны Мордюковой об учёбе в послевоенные годы Воспоминания Нонны Мордюковой об учёбе в послевоенные годы Женщина-мумия: она живёт наперекор этому миру Женщина-мумия: она живёт наперекор этому миру Что стало с Григориу Григоре, сыгравшем одного из самых красивых цыган Что стало с Григориу Григоре, сыгравшем одного из самых красивых цыган Девочка провела 10 лет запертой в комнате Девочка провела 10 лет запертой в комнате

На что жалуетесь?

Вернуться