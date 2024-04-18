Ей было всего 14 лет: странный роман Элвиса и Присциллы

А ещё хотелось бы немного затронуть странные отношения Элвиса Пресли с матерью, которые, по мнению многих, оказали на него серьёзное влияние.

Её звали Глэдис. Она ждала не одного ребёнка, а двух близнецов. К несчастью, один умер во время родов, что стало для Глэдис трагедией. Единственного своего сына Элвиса она опекала изо всех сил: всегда сама отводила в школу, защищала от нападок хулиганов и на протяжении 19 лет они не расставались ни на день. А до 17 лет сын спал с мамой в одной постели. Дело было не только в бедности, в которой жили Пресли, но и в том, что мамочка не готова была расставаться с любимым сыном ни на минуту.