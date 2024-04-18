Ей было всего 14 лет: странный роман Элвиса и Присциллы

Если вбить в поисковую строку имена Элвиса и Присциллы Пресли, то появится множество статей со словами "великая любовь", "романтика", "лучшая пара" и так далее. Но почему-то в этих статьях старательно обходят тот факт, что в момент их встречи девочке было 14 лет, а звезде - 24 года...
Стоит наверное начать с определения, которое не так давно стало использоваться в новом значении - "груминг". Владельцы животных наверняка знают его, ведь многие водят своих любимцев в груминг-салоны, чтобы им причесали шерстку. Но по сути груминг (англ. grooming) переводится как "ухаживать", "холить". И это слово не так давно стали использовать в тех случаях, когда взрослый человек "ухаживает" за ребёнком, чтобы втереться к нему в доверие и совершить в отношении него сексуализированное (и не только) насилие. У груминга есть несколько стадий - о них чуть ниже.
А ещё хотелось бы немного затронуть странные отношения Элвиса Пресли с матерью, которые, по мнению многих, оказали на него серьёзное влияние.
Её звали Глэдис. Она ждала не одного ребёнка, а двух близнецов. К несчастью, один умер во время родов, что стало для Глэдис трагедией. Единственного своего сына Элвиса она опекала изо всех сил: всегда сама отводила в школу, защищала от нападок хулиганов и на протяжении 19 лет они не расставались ни на день. А до 17 лет сын спал с мамой в одной постели. Дело было не только в бедности, в которой жили Пресли, но и в том, что мамочка не готова была расставаться с любимым сыном ни на минуту.
И потом, когда Пресли стал настоящей звездой, он ежедневно звонил матери, невзирая на 20 концертов в месяц в разных городах. А Глэдис твердила его друзьям:
"У Элвиса есть плохие привычки. Полагаюсь на вас - берегите моего мальчика. Проверяйте, чтобы он выгребал деньги из карманов, когда отдаёт вещи в стирку, и следите за ним по ночам: он - лунатик."
Когда Глэдис скончалась в 1958 году от сердечного приступа, на похоронах Элвис выл и его невозможно было оторвать от гроба. Мама была для него божеством, настоящим идолом и их связь была слишком сильной.
И уже вскоре после смерти матери Элвис знакомится с Присциллой, которая была на неё очень похожа...
На вечеринке в Висбадене в 1959 году, случайно оказалась 14-летняя Присцилла Болье. Отцом её был пилот ВМФ, погибший в авиакатастрофе, когда малышке не было и года. Воспитывал девочку и пятерых её сводных братьев и сестёр отчим, капитан Пол Болье. Как и все военные семьи, они часто переезжали, пока не обосновались в немецком Висбадене.
Элвис же был призван на армейскую службу в марте 1958 года и, завершив военную подготовку, отправился на базу третьей танковой дивизии, расположенной как раз в Западной Германии.
Элвис и Присцилла познакомились и молодой человек начал явно привлекать к себе внимание девочки. Там же, на вечеринке, он сел за пианино и начал играть. Тогда же он спел для Присциллы Are You Lonesome Tonight и она не могла поверить, что сам Элвис Пресли пытается ей понравиться.
Певец, к слову, не видел никакой проблемы в такой разнице в возрасте. А точнее, его не смущало, что он взрослый, а она ребёнок. Он был уверен, что сможет превратить Присциллу в идеальную женщину. Весь вечер они болтали и даже обменялись телефонами, хоть девушка и не верила, что Элвис ей позвонит. Но Присцилла ошибалась - уже через пару дней Элвис позвонил ей и пригласил к себе.
"Клянусь, я никогда не сделаю ничего, что могло бы причинить тебе вред. Я буду относиться к тебе, как к сестре" - твердил король рок-н-ролла.
И это было правдой - он вознёс её на некий пьедестал, оберегал и заботился, постоянно клянясь в вечной любви. В то же время он говорил своему приятелю Рексу Мэнсфилду, что Присцилла "достаточно молода, чтобы я смог вылепить из неё то, что захочу".
Родители Присциллы были поначалу в шоке от романа их дочери с Элвисом. И даже пытались удержать девочку дома, чтобы она не встречалась с ним. Но в итоге Пресли пришёл к ним на ужин, подтянутый, в военной форме, был учтив и убедил родителей, что в отношении Присциллы у него самые серьёзные намерения. Поразительно, но родители дали согласие, уточнив, что их девочке нужно окончить школу.
Однако они разъехались, и Присцилла писала ему письма. Потом до неё дошёл слух о романе Элвиса с Нэнси Синатрой (к слову, тоже девочкой-подростком), а сам Пресли постепенно сводил общение на нет.
Но внезапно, спустя два года, певец объявился и предложил Присцилле приехать к нему в Лос-Анджелес. Капитана Болье убеждать долго не пришлось, и накануне своего совершеннолетия Присцилла поехала к любимому в гости на каникулы.
В 1962 году она окончательно переехала к нему в Мемфис - семейный дом Пресли. Пара скрывала отношения, чтобы поклонницы не взбунтовались и... Элвис пальцем не трогал Присциллу до самой брачной ночи. А когда у неё начались проблемы со школьными оценками, то начал скармливать ей какие-то "витамины", чтобы она была бодрее и не спала на уроках.
На самом деле это были наркотические вещества, которые сам певец начал употреблять в армии. Конечно же, об этом никому не стоило говорить. Параллельно он рассказывал ей про свои отношения с матерью и о том, как ему до сих пор тяжело без неё, как он любит Глэдис и что всегда чувствует её незримое присутствие.
Карьера Пресли тогда стремительно поднималась в гору, и он постоянно разъезжал с гастролями. Присцилле было очень одиноко, друзей у неё не было, да ей и не разрешалось без нужды выходить из дома, чтобы папарацци не увидели её.
Редко, но Элвис мог заехать за ней в школу и увезти в Лос-Анджелес, где в то время шли съёмки.
В канун Рождества 1966 года он сделал Присцилле предложение.
Всё по-прежнему хранилось в страшной тайне. До бракосочетания.
В полночь 1 мая 1967 года Присцилла и Элвис вылетели в Лас-Вегас на частном джете Фрэнка Синатры. В три часа ночи они поженились в номере отеля в присутствии 14 человек. Позже был первый танец молодых под Love me tender, небольшая пресс-конференция и праздничный завтрак для ста гостей. И, наконец-то, первая брачная ночь. Элвис действительно не вступал в сексуальный контакт с Присциллой всё это время.
Благодаря матери у него развился комплекс Мадонны и блудницы: для него все женщины в мире делились на тех, с кем можно вступать в сексуальные отношения (блудницы) и те, что чисты, непорочны и созданы для женитьбы и рождения детей (Мадонны). Так что с Прициллой он, конечно, не спал, но это не мешало ему всё это время пользоваться славой и любовью остальных женщин. Мужчины с таким комплексом способны испытывать настоящую страсть только к блудницам.
Ровно через девять месяцев после женитьбы Присцилла родила дочь, названную Лиза Мари Пресли. Юная жена певца говорила, что отцом он был заботливым и нежным. Он ничего не жалел для дочери, а когда купил в 1975 году собственный самолёт, то назвал его "Лиза Мари".
А вот в отношениях Присциллы и Элвиса было всё плохо. Стоит напомнить, что ещё до рождения ребёнка Элвис полностью подчинил себе Присциллу: она носила ту одежду, которая нравилась ему, она причёсывалась и красила волосы так, как он хотел, она вела себя только так, как было правильно по мнению короля рок-н-ролла. Она была домохозяйкой, мамой, женой, но она совершенно точно не была самой собой. Присцилла стала неким дорогим и красивым аксессуаром для Пресли, который он, как и хотел, "воспитал для себя".
Но после появления Лизы Мари физическая близость между Элвисом и Присциллой прекратилась. Присцилла вспоминала, что ещё до свадьбы Элвис мимоходом обмолвился, что не сможет вступать в сексуальные отношения с той, у кого есть ребёнок, ведь она - мать. Она - та самая Мадонна, которую нельзя опорочить сексом. Присцилла вспоминала, что чувствовала себя опустошённой и неуверенной в себе как в женщине.
Пресли выходил из дома и у него там была своя жизнь. Он переставал интересоваться женой, больше проводил времени с друзьями и... новыми подружками. Присцилла от этого просто сходила с ума и старалась делать вид, что не замечает мимолётных супружеских измен. А Элвис продолжал жить свою звёздную жизнь, говоря жене, что это такой образ жизни, что тут сделать. А ты сиди, дорогая, береги причёску и расти дочь, смотри, как хороша твоя золотая клетка.
Но у всего есть предел. В 1972 году измученная Присцилла сказала, что больше так не может и уходит от него. И добавила, что тоже изменила ему - с инструктором по карате. Пресли был вне себя от гнева и даже хотел нанять киллера, чтобы тот убил соперника, но тогда его смогли отговорить.
Да и помимо отношения к жене всё становилось хуже. Элвис был довольно вспыльчив, мог выстрелить в телевизор, если там кто-то ему не нравился. Не говоря уж о его зависимостях от разного рода наркотических веществ.
Развод официально был оформлен в 1973 году. Присцилле на тот момент было всего 28 лет. Она прожила с Элвисом ровно столько, сколько ей было лет, когда они познакомились.
Присцилла получила ряд активов Пресли и ежемесячное содержание себя и ребёнка на протяжении 10 лет. Отношения между ними сохранились доброжелательные, и Присцилла никогда не ограничивала общение отца и дочери.
В 1984 году Присцилла снова вышла замуж за Марко Гарибальди, итальянского сценариста, и через три года у них родился сын. Дочь Элвиса Пресли и Присциллы скончалась в 2023 году от остановки сердца.
Присцилла продолжает утверждать, что несмотря на развод, смерть Элвиса стала для неё ударом. Она так и не избавилась от привязанности к взрослому парню, который когда-то сыграл для неё на вечеринке.
"Я должна была узнать больше о мире. У меня не было подросткового возраста, как у нормальной девушки, и я просто следила за тем, что делал он, и повторяла. У меня отсутствовала собственная жизнь, и я, можно сказать, потеряла себя".
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