"О, привет, Марк!": самое ужасное кино в мире

История фильма

На первых просмотрах "Комнаты" зрители Лос-Анджелеса не могли высидеть и половину ленты, спешно покидая кинотеатры. Всего в кинотеатрах этот фильм собрал меньше 2000 долларов.

А вот в 2010 году, когда американский блогер, сделал обзор этого фильма, популярность "Комнаты" возросла в разы. Интернет-радио быстрее, чем сарафанное, поэтому Томми Вайсо и его творение приобрели огромную толпу фанатов.

Вайсо, кстати, говорил, что его вдохновляли Марлон Брандо, Джеймсом Дином (его он боготворил) и Альфред Хичкок. Смотря "Комнату" создаётся ощущение, что её сняли так плохо намеренно, но вот те, кто вели работу над фильмом, утверждали, что Вайсо - просто одержимый фанатик, что он верил в то, что снимает реальную драму.

Кстати, за пару лет до съёмок "Комнаты" Томми сочинил пьесу, потом переписав её в роман (500 страниц). Так как выпустить крупным тиражом своё творение он не смог, поэтому снял фильм "по реальным событиям".



