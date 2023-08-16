"О, привет, Марк!": самое ужасное кино в мире

Человек-загадка Томми Вайсо написал сценарий, спродюсировал, поставил и сыграл главную роль в своём творении, негласно названном "самым плохим фильмом". Удивительно, но картина стала по-настоящему культовой и у неё много фанатов.
Суть фильма - банальная драма, где Джонни (Томми Вайсо), обычный парень, планирует жениться на девушке Лизе (Джульетта Даниэль), но выясняется, что девушка на самом деле любит лучшего друга главного героя - Марка (Грег Сестеро). Зачем-то в картине есть ещё странные вставки с друзьями, которые обсуждают все проблемы, исключительно перекидывая мяч друг другу и мамой Лизы - она приходит и говорит одно и то же. Ну банальщина и банальщина, мало ли таких?
Источник:
Но "Комната" выделяется просто чудовищной операторской и актёрской работой. Такими же странными выглядят локации съёмок и музыкальное оформление. Диалоги шизофреничны, бессвязны и герои постоянно перескакивают с темы на тему, совершенно не реагируя на реплики друг друга. Ноль мотивации и наигрыш, от которого хочется плакать и смеяться одновременно.
И даже эротическую сцену Томми умудрился сделать так, что сначала становится очень неловко, а если приглядеться, то становится понятно, что коитус в подобных позах просто невозможен анатомически. Стоит ли говорить о странных стонах и душераздирающе-сладкой музыке.
История фильма
На первых просмотрах "Комнаты" зрители Лос-Анджелеса не могли высидеть и половину ленты, спешно покидая кинотеатры. Всего в кинотеатрах этот фильм собрал меньше 2000 долларов.
А вот в 2010 году, когда американский блогер, сделал обзор этого фильма, популярность "Комнаты" возросла в разы. Интернет-радио быстрее, чем сарафанное, поэтому Томми Вайсо и его творение приобрели огромную толпу фанатов.
Вайсо, кстати, говорил, что его вдохновляли Марлон Брандо, Джеймсом Дином (его он боготворил) и Альфред Хичкок. Смотря "Комнату" создаётся ощущение, что её сняли так плохо намеренно, но вот те, кто вели работу над фильмом, утверждали, что Вайсо - просто одержимый фанатик, что он верил в то, что снимает реальную драму.
Кстати, за пару лет до съёмок "Комнаты" Томми сочинил пьесу, потом переписав её в роман (500 страниц). Так как выпустить крупным тиражом своё творение он не смог, поэтому снял фильм "по реальным событиям".
Источник:
На съёмочной площадке царил абсолютный хаос.
Вайсо постоянно забывал реплики, на него было потрачено чудовищное количество дублей, он по ходу менял сюжет, добавлял или убирал персонажей, орал на технический персонал и тоже его увольнял. В общей сложности, над фильмом поработало 400 человек. Он потратил деньги сразу на два вида камер - цифровую и 35-мм плёночную. Нет, он их не арендовал, как все это делают, а именно купил. При этом, только "плёночный" вариант фильма ушёл в прокат.
Но кем же всё-таки был Томми Вайсо
Путаница страшная и Томми реально умеет хранить секреты. Сестеро рассказывал в своей книге, что Вайсо родился в 50-х годах, скорее всего в Познани. В интервью "горе-творец" говорил, что он американец, который когда-то давно жил во Франции, а год рождения у него 1968.
Все, кто когда-то говорили о Томми, сходились в одном: о своём прошлом он говорить не хочет. Он выдумывал самые разные байки и не факт, что хоть одна из них была правдой.
Но был ещё один вопрос, волнующий всю съёмочную команду "Комнаты"...
Источник:
На съёмки было потрачено шесть миллионов долларов. Коллеги тут же начали подозревать Вайсо в отмывании денег, но сам режиссёр-актёр-сценарист-продюсер отвечал просто "Я импортировал куртки из Южной Кореи". Что, кстати, скорее всего правда;
Может это был бизнес, связанный с недвижимостью Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. А может и одежда так отлично продавалась, кто знает.
В 2017 году вышел фильм, снятый Джеймсом Франко. Называется он "Горе-творец", где он, кстати, сам сыграл Вайсо и рассказал историю съёмок "Комнаты". Несмотря на протесты Франко, у Вайсо есть всё же небольшое камео в картине, где он сыграл так бездарно, что вырезать его из монтажа просто рука не поднялась. Фильм также интересен хорошей актёрской работой Джеймса Франко, его отличной работой по наблюдению.
"Комнату" лучше всего смотреть в оригинале (просто включить субтитры), так как озвучка испортит всё гениальное безумие интонаций и диалогов. Ну и, конечно же, стоит просто расслабиться и перестать анализировать. Тогда весёлый вечер вам гарантирован.
Источник:
- Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему
- 25 самых эпичных нападений акул
- "Вызвал уборщицу": честные истории про клининг
- История серийной убийцы Джудиас Буэноано, которую прозвали "чёрной вдовой"