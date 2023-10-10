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В Китае молодёжь использует цифровые молитвы из-за недостатка времени

В Китае молодёжь использует цифровые молитвы из-за недостатка времени

Автор:
10 октября 2023 11:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   буддизм   вера   даосизм   интересное   молитва   фото   
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Молодёжи в Китае живётся трудно: найти свою вторую половинку очень сложно, целый день проводишь на работе и даже нет времени на личную жизнь, не то что на посещение храмов. Молодые люди в Китае придумали, как молиться богам не выходя их дома.

Жизнь молодёжи в Китае похожа на день сурка. Чаще всего распорядок дня молодого сотрудника компании состоит из дороги на работу, работы, дороги домой и сон. В промежутках молодые китайцы принимают пищу и общаются с коллегами. Времени у молодёжи не хватает ни на что другие, поэтому приходиться выкручиваться.

В китайском сегменте интернета появились сайты и приложения, которые позволяют совершать цифровые молитвы за деньги. В стране уже несколько видов таких молитв: трансляции из храмов, сжигание цифровых благовоний, заставки с Богом богатства Цай-Шэнь.

Наибольшей популярностью пользуются онлайн-молитвы. Это, достаточно прибыльное дело. Сжечь ладан онлайн стоит 5 юаней (₽81), а лампа для участия в ритуале — 9 юаней (₽136 по курсу). Кроме того, на этих сайтах китайцы могут высказать свои пожелания, опасения и просьбы.

В Китае исповедуют десятки разных религий, главными из которых являются буддизм и даосизм. Онлайн можно вознести молитвы к любым богам, главное, чтобы были деньги.

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Метки: Видео   Китай   буддизм   вера   даосизм   интересное   молитва   фото   
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1  комментарий
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Б.Касторский 36 минут назад
На самом деле гениально. Люди привыкли спихивать свои заботы и проблемы на нечто высшее и недоступное. А тут вообще без отрыва от... не знаю, от работы или отдыха. Никуда идти не надо, раз и готово. Помолился, душу очистил и в путь!
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