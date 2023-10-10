В Китае молодёжь использует цифровые молитвы из-за недостатка времени

Жизнь молодёжи в Китае похожа на день сурка. Чаще всего распорядок дня молодого сотрудника компании состоит из дороги на работу, работы, дороги домой и сон. В промежутках молодые китайцы принимают пищу и общаются с коллегами. Времени у молодёжи не хватает ни на что другие, поэтому приходиться выкручиваться.

В китайском сегменте интернета появились сайты и приложения, которые позволяют совершать цифровые молитвы за деньги. В стране уже несколько видов таких молитв: трансляции из храмов, сжигание цифровых благовоний, заставки с Богом богатства Цай-Шэнь.