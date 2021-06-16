Депутат Госдумы в самолёте попытался призвать дождь

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков поднялся на самолёте над Зауральем, вызывая дождь. Сейчас в Курганской области стоит аномальная жара и засуха.
Уже второй месяц в Курганской области нет дождей и стоит аномальная жара. Засуха грозит потерей урожая, а также распространению лесных пожаров. Александр Ильтяков нашёл выход. Депутат облетел на самолёте Зауралье со словами: «В Курганской области засуха. Дождя! Дождя! Нам надо дождя!». При этом депутат перекрестился.
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Похоже, депутат уже совсем отчаялся, раз попытался призвать дождь. Пользователи сети посмеялись над его поступком.
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Имеет степень "кандидат технических наук" ,
постоянный участник инновационных семинаров, выставок, исследовательских форумов и конференций, автор более 60 научных работ , награждён памятным знаком “За верность науке”.
В собственности депутата находится , кроме прочего , православный храм Рождества Христова , построенный в 2010 году .
Дом божий построил ? Построил ! Имеет право с постояльца и спросить !
С чего шум-то?
Депут обозревал окрестности с самолёта.
Констатировал факт необходимости дождя.
И что? Или вас смутило вырождение "Даст Бог"?
Ну верующий человек.