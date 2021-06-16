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Депутат Госдумы в самолёте попытался призвать дождь

Депутат Госдумы в самолёте попытался призвать дождь (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дождь   засуха   интересное   молитва   фото   
547
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Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков поднялся на самолёте над Зауральем, вызывая дождь. Сейчас в Курганской области стоит аномальная жара и засуха.

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Метки: видео   дождь   засуха   интересное   молитва   фото   
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14  комментариев
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−41
arcush Час назад
Депутат это означает - дурак? Там все такие? Люди дождя... Блин, а путин тоже????!!!
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627
X Æ A-12 10 минут назад
Покемониха, если это то ты придумала название к статье, то ты тупая пихва.
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35k
jonnyD 17 минут назад
Примечательная личность ..На вид , вроде вчера откинулся , а поди ж ты :
Имеет степень "кандидат технических наук" ,
постоянный участник инновационных семинаров, выставок, исследовательских форумов и конференций, автор более 60 научных работ , награждён памятным знаком “За верность науке”.
В собственности депутата находится , кроме прочего , православный храм Рождества Христова , построенный в 2010 году .
Дом божий построил ? Построил ! Имеет право с постояльца и спросить !
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14k
vikklu Полчаса назад
А оросительную систему построить слабО?
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968
Андрей Манахов Полчаса назад
мидовский кокс?
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28k
turyst Полчаса назад
Вот не знаю, никакого "призыва и плясок с бубном" в ролике не увидел.
С чего шум-то?
Депут обозревал окрестности с самолёта.
Констатировал факт необходимости дождя.
И что? Или вас смутило вырождение "Даст Бог"?
Ну верующий человек.
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22k
Батончик с маком 46 минут назад
Привык у проституток просить золотой дождь
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7k
Андрей А 46 минут назад
Сразу видно, что делом занимаются)
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0
7spawn 49 минут назад
Вот вы шутите, а этот депутат хоть что то пытается сделать, в отличии от других)
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17k
Robin Hood 50 минут назад
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−50
vova old Час назад
в Израиле Так периодически делают главные раввины вместе с депутатами значит и в России можно
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