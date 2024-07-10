FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17273 поста • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Китаец пытался незаконно перевезти в штанах около 100 змей

Китаец пытался незаконно перевезти в штанах около 100 змей

Автор:
10 июля 2024 18:00
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   змеи   интересное   контрабанда   таможня   фото   
1070
2
1

Некоторые змеи оказались особо охраняемыми видами.

Китаец пытался выскользнуть из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь. На таможне у него в штанах обнаружили мешочки со змеями. Мешки были на шнурочках, мужчина обвязался ими и пытался вылететь в другой город. Об этом сообщает Channel News Asia.

Всех змей изъяли. Оказалось, среди них есть и очень редкие виды. Многие виды не являются местными. Какое наказание понесет задержанный, неизвестно. Всего изъяли 104 змеи. Все змейки - детёныши. Среди них детёныши полозов, ужей и питонов.

Китай является одним из крупнейших в мире центров торговли животными, но в последние годы власти пресекли незаконную торговлю. Кроме того, вышли новые законы, которые запрещают ввозить новые виды и вывозить местные.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Китай   змеи   интересное   контрабанда   таможня   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
alex 54 минуты назад
а в китае за контрабанду змеюков наказание - отстригать мужику его змея?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 3 часа назад
ну по внешнему виду это копеечный ширпотеб. в основном маисовые полоза по 3000 рублей в розницу 800 оптом (но надо смотреть по ближе ), вижу молочных змей по 1500 оптом и 5-8 000 розницу . но почему мешки целлофановые - без вентиляции - обычно используют ткань. короче там не большая сумма .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
grigorenko vladislav 4 часа назад
"Ты чё, начальник! Какие змеи! Это глисты у меня! С лагерей ещё! Вы ж там сами там антисанитарию развели чтоб честных людей гробить! Убери руки, падла, не тронь ужика!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Autumn2015 5 часов назад
А ведь есть же змейки, что ядовиты с рождения, а они всего лишь в мешочках упакованы. Отчаянный мужик....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5211 постов (4996 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
362345



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 сладостей родом из СССР, которые могут не оценить современные дети
14 сладостей родом из СССР, которые могут не оценить современные дети
Вещи, которые были у всех, кто жил в СССР
Вещи, которые были у всех, кто жил в СССР
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Для любителей "раньше было лучше" воссоздадут элементы Москвы прошлого⁠⁠
Для любителей "раньше было лучше" воссоздадут элементы Москвы прошлого⁠⁠
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
После появления феминитивов

Перейти в раздел
Популярные теги
#машина#в мире#интересно#авто аварии#животные#Автовсячина#кино#Ynews#факты#кот
#автомобили#Прикол#Юмор#Китай#позитив#полиция#интересное#Россия#улыбнуло#Спасение
#автомир#фото#аварии#ДТП#история#США#СССР#собака#мигранты#задержание
Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации Китаянка попыталась вывезти из России советские ордена и офицерские кортики Китаянка попыталась вывезти из России советские ордена и офицерские кортики В Китае молодёжь использует цифровые молитвы из-за недостатка времени В Китае молодёжь использует цифровые молитвы из-за недостатка времени

На что жалуетесь?

Вернуться