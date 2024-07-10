Китаец пытался незаконно перевезти в штанах около 100 змей

Китаец пытался выскользнуть из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь. На таможне у него в штанах обнаружили мешочки со змеями. Мешки были на шнурочках, мужчина обвязался ими и пытался вылететь в другой город. Об этом сообщает Channel News Asia.