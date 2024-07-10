Китаец пытался незаконно перевезти в штанах около 100 змей

Некоторые змеи оказались особо охраняемыми видами.
Китаец пытался выскользнуть из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь. На таможне у него в штанах обнаружили мешочки со змеями. Мешки были на шнурочках, мужчина обвязался ими и пытался вылететь в другой город. Об этом сообщает Channel News Asia.
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Всех змей изъяли. Оказалось, среди них есть и очень редкие виды. Многие виды не являются местными. Какое наказание понесет задержанный, неизвестно. Всего изъяли 104 змеи. Все змейки - детёныши. Среди них детёныши полозов, ужей и питонов.
Китай является одним из крупнейших в мире центров торговли животными, но в последние годы власти пресекли незаконную торговлю. Кроме того, вышли новые законы, которые запрещают ввозить новые виды и вывозить местные.
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