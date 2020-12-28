В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации

В китайской провинции Хунань всего за десять секунд уничтожили мост протяжённостью в 760 метров. Завораживающий взрыв сняли с квадрокоптера и опубликовали в Twitter журналисты China Xinhua News.

На кадрах можно увидеть, как с помощью контролируемого взрыва уничтожили куски переправы. Сначала были переведены в действие заряды по краям моста, а после взрыв произошёл в середине.

Весь процесс уничтожения занял всего десять секунд.