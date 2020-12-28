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В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации

В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации (2 фото)

Автор:
28 декабря 2020 13:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: взрывы   видео   интересны   китай   мосты   уничтожения   фото   
1473
2

Старый мост длиной в 760 метров демонтировали очень эффектным образом в китайской провинции. Всего за несколько секунд с помощью контролируемого взрыва мост был уничтожен.

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Метки: взрывы   видео   интересны   китай   мосты   уничтожения   фото   
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15  комментариев
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2k
Хрюн Час назад
А обломки моста из реки доставать собираются ???
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449
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Сначала были переведены в действие заряды по краям моста, а после взрыв произошёл в середине.

...
А я увидел другое. Взрывы от одного берега к другому. И интересно, а обломки потом как из реки вынимали? Или они так на дне и останутся с торчащей во все стороны арматурой?
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 44 минуты назад
красиво и эффектно но ТБ 0
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10k
Великий Кормчий 56 минут назад
Пусть что угодно делают, лишь бы летучих мышей больше не ели.
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2k
Ilya Volodin Час назад
Как можно выйти из срока эксплуатации?
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1M
Беспощадный критик Час назад
Сломать, - можно, а кто будет чистить русло реки?
В общем, разрубили гордиев узел!
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4k
Ya Час назад
Представляю как разыгралась фантазия у хохлов когда они посмотрели этот ролик. Уж очень придуркам мешает один российский мост.
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5k
Максим Час назад
проклятущие коммуняки! лишь бы природу засрать да взорвать что нибудь!
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2k
KL11 Час назад
Во в Ростове-на-Дону мост на Малиновского закрывают не построив новый. Вот это сенсация. Вот это забота.
https://don24.ru/rubric/transport/novye-transportnye-marshruty-i-shemy-obezda-mosta-na-ulice-malinovskogo.html#:~:text=75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-,Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону,закроют 4 января 2021 года&text=Ростовская область, 17 декабря 2020,закроют для всех видов транспортаhttps://don24.ru/rubric/transport/novye-transportnye-marshruty-i-shemy-obezda-mosta-na-ulice-malinovskogo.html#:~:text=75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-,Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону,закроют 4 января 2021 года&text=Ростовская область, 17 декабря 2020,закроют для всех видов транспорта.
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1k
Николай KL11 37 минут назад
дык там старый вроде совсем аварийный
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449
Обратная сторона Луны KL11 Полчаса назад
У вас, вроде, новый строют?
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255
Миша 2 часа назад
Ломать - не строить, душа не болит.
А рыба где, рыба?!
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19k
Mike Miller 2 часа назад
Интересно, конструкция действительно на столько обветшала, что стала опасной, или они просто решили "снять с баланса" ненужный объект
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212
EM Mike Miller Час назад
Срок годности истёк)
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