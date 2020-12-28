В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации

Старый мост длиной в 760 метров демонтировали очень эффектным образом в китайской провинции. Всего за несколько секунд с помощью контролируемого взрыва мост был уничтожен.
В китайской провинции Хунань всего за десять секунд уничтожили мост протяжённостью в 760 метров. Завораживающий взрыв сняли с квадрокоптера и опубликовали в Twitter журналисты China Xinhua News.
На кадрах можно увидеть, как с помощью контролируемого взрыва уничтожили куски переправы. Сначала были переведены в действие заряды по краям моста, а после взрыв произошёл в середине.
Весь процесс уничтожения занял всего десять секунд.
A run-down bridge in Hunan, China has been demolished in 10 seconds in a controlled explosion pic.twitter.com/Qrf59XAHVh— China Xinhua News (@XHNews) December 27, 2020
После взрыва стало видно, что середина моста полностью ушла под воду, а части, стоявшие на берегу, разрушились ровно. Неподалёку от этого старого моста был построен новый, которым уже во всю пользуются жители провинции.
Россияне тут же посмеялись над новостью, представив, как этот взрыв выглядел бы в России:
Я уже вижу, как наши взрывают мост. А потом выясняется, что и мост не тот, и взрывчатку спёрли и новый ещё не готов!
Наши бы вместо моста взорвали бы пол страны по ошибке
Во китайцы! Всё могут!
Источник:
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А я увидел другое. Взрывы от одного берега к другому. И интересно, а обломки потом как из реки вынимали? Или они так на дне и останутся с торчащей во все стороны арматурой?
В общем, разрубили гордиев узел!
https://don24.ru/rubric/transport/novye-transportnye-marshruty-i-shemy-obezda-mosta-na-ulice-malinovskogo.html#:~:text=75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-,Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону,закроют 4 января 2021 года&text=Ростовская область, 17 декабря 2020,закроют для всех видов транспортаhttps://don24.ru/rubric/transport/novye-transportnye-marshruty-i-shemy-obezda-mosta-na-ulice-malinovskogo.html#:~:text=75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-,Мост на Малиновского в Ростове-на-Дону,закроют 4 января 2021 года&text=Ростовская область, 17 декабря 2020,закроют для всех видов транспорта.
А рыба где, рыба?!