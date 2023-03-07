В Индии десятки верующих пострадали после религиозного бросания камней друг в друга

В Индии прошёл фестиваль камней, на котором люди добровольно забрасывают друг друга булыжниками. Таким образом индусы принесли кровавую жертву божеству.
Десятки человек пострадали после фестиваля бросания камней. В честь дня полнолуния на территории храма Девидхура прошёл фестиваль Bagwal. Участники фестиваля закидывают друг друга камнями в надежде задобрить божество.
В 2013 году суд даже обязал верующих использовать вместо камней цветы и фрукты. Но верующие испугались, что отсутствие крови разгневает божество.
Как известно, индийские божества очень кровожадные. Чтобы задобрить их, индийцы должны проливать кровь друг друга. Один из способов — закидывания друг друга камнями. Во время фестиваля дежурят медики, но и им иногда достаётся. Изувеченные индусы гордятся тем, что своей кровью задобрили богов.
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А чего так мало?
Они там, что, косые все, не могли нормально попасть друг в друга?
У нас были популярны праздничные кулачные бои стенка на стенку. Эти вот на праздник камнями швыряются.
(Я бы только размер и вес камней ограничил и пускай кидаются)
отлично!!