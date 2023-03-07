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В Индии десятки верующих пострадали после религиозного бросания камней друг в друга

В Индии десятки верующих пострадали после религиозного бросания камней друг в друга

Автор:
07 марта 2023 11:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Индия   божество   вера   видео   интересное   камни   фото   
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В Индии прошёл фестиваль камней, на котором люди добровольно забрасывают друг друга булыжниками. Таким образом индусы принесли кровавую жертву божеству.

Десятки человек пострадали после фестиваля бросания камней. В честь дня полнолуния на территории храма Девидхура прошёл фестиваль Bagwal. Участники фестиваля закидывают друг друга камнями в надежде задобрить божество.

В 2013 году суд даже обязал верующих использовать вместо камней цветы и фрукты. Но верующие испугались, что отсутствие крови разгневает божество.

Как известно, индийские божества очень кровожадные. Чтобы задобрить их, индийцы должны проливать кровь друг друга. Один из способов — закидывания друг друга камнями. Во время фестиваля дежурят медики, но и им иногда достаётся. Изувеченные индусы гордятся тем, что своей кровью задобрили богов.

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Метки: Индия   божество   вера   видео   интересное   камни   фото   
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15  комментариев
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
«Десятки человек пострадали после фестиваля бросания камней»

А чего так мало?
Они там, что, косые все, не могли нормально попасть друг в друга?
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108
Капитошка Полминуты назад
Зеленского на них нет.
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13k
? ? ? 6 минут назад
дебилы, б..
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4k
Vlamir 11 минут назад
Это просто один из видов местной контрацепции!
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−1
dimaqwe1 19 минут назад
Хороший тамада и конкурсы интересные )
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22k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну а что. Всё честно. Пришли только кто захотел по своей воле (кроме медиков).

У нас были популярны праздничные кулачные бои стенка на стенку. Эти вот на праздник камнями швыряются.
(Я бы только размер и вес камней ограничил и пускай кидаются)
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28k
Alex Полчаса назад
Точно индия, а не чуркестан соседний??
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10k
Владимир 36 минут назад
У всех свои закидоны..
Ссылка youtu.be
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12k
Krapiv 47 минут назад
это вам не яйцами биться
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7k
Роман 52 минуты назад
А представляете что будет если они снизят смертность в свой стране?
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280
Дмитрий Байков 55 минут назад
"религиозного бросания камней друг в друга" (с)

отлично!!
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26k
Serg2001 Час назад
Нехитрый способ борьбы с демографическим взрывом...)
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26k
Serg2001 Час назад
Их много... Могут себе позволить...)
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12k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ну чтож, у каждой веры свои фантазии)) Благо хоть добровольный камнемазохизм
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PokemonKa
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