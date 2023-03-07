В Индии десятки верующих пострадали после религиозного бросания камней друг в друга

Как известно, индийские божества очень кровожадные. Чтобы задобрить их, индийцы должны проливать кровь друг друга. Один из способов — закидывания друг друга камнями. Во время фестиваля дежурят медики, но и им иногда достаётся. Изувеченные индусы гордятся тем, что своей кровью задобрили богов.