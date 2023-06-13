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Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях

Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях

Автор:
13 июня 2023 18:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   интересно   как живут в китае   особенности жизни   путешествия   страноведение   фото   
3104
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Китай и его провинции живут словно на другой планете. Там, конечно, ходят люди на 2-х ногах, но в целом много что отличается. Давайте глянем на фото из поднебесной.

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Метки: Китай   интересно   как живут в китае   особенности жизни   путешествия   страноведение   фото   
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17  комментариев
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21k
Davy Jones 2 часа назад
ЛГБТ Радуга на дорожке, куда смотрит тов. Си Дзенпин?
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5k
мемфрид 13 минут назад
Какой-то бред от начала и до конца
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9k
Garpia121 20 минут назад
Ничего привлекательного не нашла. А тотальная слежка и вовсе, пугает.
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64k
doker 21 минуту назад
О ценах можно не говорить.
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173
Андрей Полчаса назад
из семи коментов - пять о геях , почему они всегда о них думают ?
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6k
Leo Sun 38 минут назад
Поколение ЕГЭ уже не способно отличить библиотеку от книжного магазина?


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4k
Александр Час назад
дорожка сомнительная
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14k
Мистер Фикс Час назад
У детей там поголовно штаны с дырками
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Григорий Час назад
педодорога в китае?! да вы эпанулись, там петарасов неуважают!
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Спелая кукурузинка

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