Особенности жизни в Китае, о которых не рассказывают в новостях

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Китай и его провинции живут словно на другой планете. Там, конечно, ходят люди на 2-х ногах, но в целом много что отличается. Давайте глянем на фото из поднебесной.
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4. Там заказывают абсолютно всё и всегда, во время распродаж улицы могут выглядеть так: посылки в ожидании хозяев
5. Оплата в магазине происходит через камеру: камера считывает информацию и деньги автоматически списывают
7. Эти люди сдают вступительный экзамен в художественную школу. Только представьте, какая конкуренция на место
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