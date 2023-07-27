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Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость

Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость

Автор:
27 июля 2023 14:04
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   интересное   милота   панда   фото   
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Мы привыкли думать, что обычно свойства жидкости проявляют коты, которые могут просочиться куда угодно. Как оказалось, пухлячки панды тоже могут просачиваться!

В зоопарке Китая сняли на видео, как два детёныша панды играют друг с другом. Один из них смог пролезть между веток, и второму тут же приспичило сделать то же самое. В итоге оба детёныша просочились сквозь ветку, попутно играя друг с другом.

К счастью, падения пандам не страшны. Они очень толстенькие и у них густая шерсть.

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Метки: Видео   Китай   животные   интересное   милота   панда   фото   
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2  комментария
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689
Nevad Black 6 минут назад
какие они все-таки симпатяги
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16k
_delphin_ 13 минут назад
В панд переселяются души познавших дзен)
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