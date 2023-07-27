Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость

Мы привыкли думать, что обычно свойства жидкости проявляют коты, которые могут просочиться куда угодно. Как оказалось, пухлячки панды тоже могут просачиваться!
В зоопарке Китая сняли на видео, как два детёныша панды играют друг с другом. Один из них смог пролезть между веток, и второму тут же приспичило сделать то же самое. В итоге оба детёныша просочились сквозь ветку, попутно играя друг с другом.
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К счастью, падения пандам не страшны. Они очень толстенькие и у них густая шерсть.
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