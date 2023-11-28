Изобретатель даже сделал свою "тетрадь смерти".
В Китае инженер придумал хитрое устройство, которое самостоятельно охотится на комаров. В основу устройства вошёл радар от электрокара. Он обнаруживает насекомых, а мощная лазерная указка уничтожает их. Пока изобретение выглядит невзрачно, но умелец обещал его доработать.
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Во время испытаний создатель даже завёл свою "тетрадь смерти", куда вкладывал трупики комаров, подписывая дату смерти.
Как оказалось, идея не нова. 2 года назад российский аспирант Южно-Уральского университета Ильдар Рахматулин изобрёл лазер для уничтожения комаров. Он использовал микрокомпьютер, лазер и нейронную сеть. Рахматулин заявил, что он хочет поработать над обновленной моделью, способной «поджаривать» двух комаров в секунду.
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Нужно внедрять проект 13 летней давности - "лазер и сосули". В Питер, пишут, зима пришла, опять.
На самом деле подобная система могла бы быть очень полезной для борьбы с летающими насекомыми над полями. Саранчу отстреливать лазерами это вообще было бы самое то. Ядов опять же никаких не нужно было бы использовать.