16 странных фактов о еде

Еда — это не только неотъемлемая часть нашей жизни, но и предмет постоянного изучения и открытий. Оказывается, что даже самые простые продукты, которые мы используем едва ли не каждый день, могут рассказать о себе множество удивительных фактов.
Некоторые из них звучат забавно, некоторые дико и даже неправдоподобно. Это ещё одно доказательство тому, что мы с вами живём в невероятном мире, в котором удивительно буквально всё!
Четверть мировых запасов фундука используется для приготовления Нутеллы!
Продукция Nutella за последние годы стала настолько популярной маркой, что каждый четвёртый фундук на этой планете попадает в баночки с шоколадной пастой.
Грибы невозможно переварить или пережарить
Даже если вы неопытный кулинар, то испортить грибы во время приготовления у вас всё равно не получится. В их клеточных стенках содержится особый компонент — хитин. Он отличается невероятной термостойкостью, благодаря чему грибы почти при любом воздействии остаются структурно однородными.
Фисташки — это вовсе не орехи
Фисташка — это костянка. К этому же семейству относятся вишня, персик, абрикос и слива. Так что в каком-то смысле это фрукт, у которого удаляется плодовая часть.
Ревень растёт так быстро, что это можно услышать
Когда бутоны ревеня раскрываются, появляется хорошо уловимый звук. Некоторые люди говорят, что во время вегетационного периода они слышат постоянный скрип на своих огородах.
Лимоны плавают, а лаймы тонут
Оригинальная морковь была фиолетово-жёлтой, а не оранжевой
Мускатный орех может вызвать галлюцинации
Немного мускатного ореха не навредит здоровью человека. Однако употребление приправы в больших количествах способно менять сознание. А всё из-за натурального соединения под названием миристицин.
Кетчуп когда-то использовался как лекарство
В 1800-х годах врач по имени Джон Кук Беннетт придумал рецепт кетчупа, который помогал излечивать некоторые заболевания желудка, а ещё холеру, желтуху и ревматизм.
Инжир — это вкусный цветок
С ботанической точки зрения инжир является цветком, пусть и своеобразным. Его соцветия перевёрнуты вовнутрь, мякоть — множественные бутоны, а семена — плоды с микроскопическими семечками.
Жевательные мармеладки блестят из-за автомобильного воска
Эти сладости приобретают красивый глянцевый блеск из-за покрытия карнаубским воском, которым, кстати, также покрывают и автомобили.
Омары раньше были крестьянской едой
Омары не были популярным продуктом питания до середины 19 века.
Зелёный, жёлтый, оранжевый и красный болгарские перцы — на самом деле один и тот же овощ , только на разных стадиях развития
Попкорн существует уже тысячи лет
Археологи находили в Мексике зёрна попкорна возрастом более 4000 лет. Есть предположение, что древние ацтеки использовали его не только для еды, но и для создания различных аксессуаров.
Печенье с предсказанием изобрели не в Китае, а в Сан-Франциско, США
Перец чили на самом деле не острый
Перец содержит химическое вещество под названием капсаицин, которое естественным образом связывается с болевыми рецепторами наших нервов. Именно оно заставляет наш мозг думать, что мы едим что-то острое.
Спелая клюква очень упругая и высоко подпрыгивает
Фермеры обычно бросают ягоды об землю, чтобы проверить, созрели ли они.
Источник:
- 13 блюд и десертов, которые носят имена реально существовавших людей
- Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?
- Как правильно читать этикетки на продуктах питания
- Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день
- Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана
На самом деле кипяток тоже не горячий. Просто он содержит в себе высокоэнергетические ядра кислорода и водорода которые естественным образом связываются с болевыми рецепторами наших нервов. Именно они заставляют наш мозг думать, что мы ошпарились :))