16 странных фактов о еде

Японцы раскупили игровую приставку PlayStation Portal за 15 минут

Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день

Зачем заливают рисовые поля водой, если рис и так прекрасно растёт?

ГМО — что это такое

Как правильно читать этикетки на продуктах питания

Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана