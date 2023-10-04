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16 странных фактов о еде

16 странных фактов о еде

Автор:
04 октября 2023 09:42
Сообщество : Еда
Метки: Еда   интересно   познавательно   факты   фото   фрукты   
1628
17

Еда — это не только неотъемлемая часть нашей жизни, но и предмет постоянного изучения и открытий. Оказывается, что даже самые простые продукты, которые мы используем едва ли не каждый день, могут рассказать о себе множество удивительных фактов.

Некоторые из них звучат забавно, некоторые дико и даже неправдоподобно. Это ещё одно доказательство тому, что мы с вами живём в невероятном мире, в котором удивительно буквально всё!


Четверть мировых запасов фундука используется для приготовления Нутеллы!

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Продукция Nutella за последние годы стала настолько популярной маркой, что каждый четвёртый фундук на этой планете попадает в баночки с шоколадной пастой.


Грибы невозможно переварить или пережарить

Даже если вы неопытный кулинар, то испортить грибы во время приготовления у вас всё равно не получится. В их клеточных стенках содержится особый компонент — хитин. Он отличается невероятной термостойкостью, благодаря чему грибы почти при любом воздействии остаются структурно однородными.


Фисташки — это вовсе не орехи

Фисташка — это костянка. К этому же семейству относятся вишня, персик, абрикос и слива. Так что в каком-то смысле это фрукт, у которого удаляется плодовая часть.


Ревень растёт так быстро, что это можно услышать

Когда бутоны ревеня раскрываются, появляется хорошо уловимый звук. Некоторые люди говорят, что во время вегетационного периода они слышат постоянный скрип на своих огородах.


Лимоны плавают, а лаймы тонут


Оригинальная морковь была фиолетово-жёлтой, а не оранжевой


Мускатный орех может вызвать галлюцинации

Немного мускатного ореха не навредит здоровью человека. Однако употребление приправы в больших количествах способно менять сознание. А всё из-за натурального соединения под названием миристицин.


Кетчуп когда-то использовался как лекарство

В 1800-х годах врач по имени Джон Кук Беннетт придумал рецепт кетчупа, который помогал излечивать некоторые заболевания желудка, а ещё холеру, желтуху и ревматизм.


Инжир — это вкусный цветок

С ботанической точки зрения инжир является цветком, пусть и своеобразным. Его соцветия перевёрнуты вовнутрь, мякоть — множественные бутоны, а семена — плоды с микроскопическими семечками.


Жевательные мармеладки блестят из-за автомобильного воска

Эти сладости приобретают красивый глянцевый блеск из-за покрытия карнаубским воском, которым, кстати, также покрывают и автомобили.


Омары раньше были крестьянской едой

Омары не были популярным продуктом питания до середины 19 века.


Зелёный, жёлтый, оранжевый и красный болгарские перцы — на самом деле один и тот же овощ , только на разных стадиях развития


Попкорн существует уже тысячи лет

Археологи находили в Мексике зёрна попкорна возрастом более 4000 лет. Есть предположение, что древние ацтеки использовали его не только для еды, но и для создания различных аксессуаров.


Печенье с предсказанием изобрели не в Китае, а в Сан-Франциско, США

Перец чили на самом деле не острый

Перец содержит химическое вещество под названием капсаицин, которое естественным образом связывается с болевыми рецепторами наших нервов. Именно оно заставляет наш мозг думать, что мы едим что-то острое.


Спелая клюква очень упругая и высоко подпрыгивает

Фермеры обычно бросают ягоды об землю, чтобы проверить, созрели ли они.

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Метки: Еда   интересно   познавательно   факты   фото   фрукты   
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1k
muhandes Час назад
Перец содержит химическое вещество под названием капсаицин, которое естественным образом связывается с болевыми рецепторами наших нервов

На самом деле кипяток тоже не горячий. Просто он содержит в себе высокоэнергетические ядра кислорода и водорода которые естественным образом связываются с болевыми рецепторами наших нервов. Именно они заставляют наш мозг думать, что мы ошпарились :))
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280
Михаил 3 минуты назад
Про грибы интересно...
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18k
тов.Suhov 13 минут назад
Хороший перец ДВАЖДЫ заставляет наш мозг думать, что мы съели что-то острое.
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8k
sedoisever 50 минут назад
Про болгарский перец – чушь какая-то. У него сортов дохрена. И сорт жёлтого цвета никогда не дозреет до красного.
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
"Перец содержит химическое вещество под названием капсаицин" (с) Я так понимаю, что человек узнав об этом должен себя успокаивать, когда у него вечером горит морда лица, а утром жепа: "Это не перец это капсаицин". Так что-ли?!
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