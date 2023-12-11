20 штук в одни руки: в Белгороде люди снова выстроились в очередь за дешёвыми яйцами

Всё дело в том, что цена на яйца за последний месяц выросла на 15%, а по сравнению с прошлым годом - то на все 40%. По последним данным Росстата, куриные яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов. Для решения проблемы Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции, после проведения всех проверок.

Пока в ситуации разбирается Генпрокуратура, россиян предупредили о том, что яйца тухнут и запасаться ими впрок не надо.