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20 штук в одни руки: в Белгороде люди снова выстроились в очередь за дешёвыми яйцами

20 штук в одни руки: в Белгороде люди снова выстроились в очередь за дешёвыми яйцами

Автор:
11 декабря 2023 18:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Белгород   Еда   интересное   продажа яиц   фото   экономика   яйца   
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Вот уже вторую неделю россияне находятся в шоке от цен на яйца. 8 декабря был разрешен ввоз на территорию России яиц из Турции, а Генпрокуратура занимается расследованием повышения цен на яйца.

Пока проводится расследование, россияне находят выход. На еженедельных ярмарках, где торгуют частники, выстраиваются огромные очереди за яйцами по 64 рубля. Уже второй день пользователи социальных сетей делятся видео с километровыми очередями.

Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина в Telegram-канале заявила, что было принято решение продавать по 20 яиц в одни руки. После этого предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц.

Дорогие белгородцы! Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет!, - отметила Щадрина.

Всё дело в том, что цена на яйца за последний месяц выросла на 15%, а по сравнению с прошлым годом - то на все 40%. По последним данным Росстата, куриные яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов. Для решения проблемы Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции, после проведения всех проверок.

Пока в ситуации разбирается Генпрокуратура, россиян предупредили о том, что яйца тухнут и запасаться ими впрок не надо.

Источник:

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Метки: Белгород   Еда   интересное   продажа яиц   фото   экономика   яйца   
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9  комментариев
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7k
klop Час назад
Надоели вы своими постами про яйца.
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12k
Андрей Ма-С Минуту назад
за последние 20-30 лет что я могу вспомнить за чем только не стояли, соль, гречка, сахар, яйца.... йодамарин и туалетная бумага. И я больше чем уверен что основной костяк этих очередей это одни и те же долбоклюи.
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385
Eric Cartman 11 минут назад
Некоторые очень скучают по очередям, походу.
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1k
Сергей С 20 минут назад
Заказываем часть еды из Вкусвилл, сегодня привезли доставку, яйца 142 рубля!!!
Как и были летом, может на 2р и подорожали
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4k
Руслан Полчаса назад
А где километровые очереди, как пишет Покемонка? Очередь по прямой метров 50. И точно ли люди стоят за яйцами? Закадровый голос как аргумент как-то не канает
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Месяц назад я покупал яйца С0 за 90 рублей, сейчас они стоят 96. В пик, когда не сезон, они доходят до 110 примерно, а в сезон опускаются до 70. Каждый год. Люди первый раз зиму встречают или что?
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5k
Sanar 50 минут назад
Ну как же покемонка могла пройти мимо такой "актуальной" темы. "Вот уже вторую неделю россияне находятся в шоке от цен на яйца." да многим как и мне похер на цены на яйца, гречку, сахар, имбирь вроде всё перечислил на что был ажиотаж.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342274



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