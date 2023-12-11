20 штук в одни руки: в Белгороде люди снова выстроились в очередь за дешёвыми яйцами

Вот уже вторую неделю россияне находятся в шоке от цен на яйца. 8 декабря был разрешен ввоз на территорию России яиц из Турции, а Генпрокуратура занимается расследованием повышения цен на яйца.
Пока проводится расследование, россияне находят выход. На еженедельных ярмарках, где торгуют частники, выстраиваются огромные очереди за яйцами по 64 рубля. Уже второй день пользователи социальных сетей делятся видео с километровыми очередями.
Заместитель губернатора Белгородской области Юлия Щедрина в Telegram-канале заявила, что было принято решение продавать по 20 яиц в одни руки. После этого предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц.
Дорогие белгородцы! Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет!, - отметила Щадрина.
Всё дело в том, что цена на яйца за последний месяц выросла на 15%, а по сравнению с прошлым годом - то на все 40%. По последним данным Росстата, куриные яйца стали одним из наиболее подорожавших продуктов. Для решения проблемы Россельхознадзор разрешил поставки яиц в Россию из Турции, после проведения всех проверок.
Пока в ситуации разбирается Генпрокуратура, россиян предупредили о том, что яйца тухнут и запасаться ими впрок не надо.
Источник:
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Как и были летом, может на 2р и подорожали