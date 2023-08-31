Мы есть то, что мы едим: любимые блюда 13 известных личностей прошлого

У каждого из нас есть свои любимые блюда. Известные художники, писатели, артисты и изобретатели, жившие в далёком и не очень прошлом, не исключение. У них также были свои гастрономические предпочтения, которые позволяли им время от времени чувствовать себя лучше и счастливее. Кому не нравится порой побаловать себя чем-нибудь вкусненьким? Некоторые из них выбирали преимущественно простую пищу, другие обожали различные деликатесы и необычные сочетания.

Поэт Александр Пушкин — свекольные блины