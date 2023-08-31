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Мы есть то, что мы едим: любимые блюда 13 известных личностей прошлого

Мы есть то, что мы едим: любимые блюда 13 известных личностей прошлого

Автор:
31 августа 2023 11:45
Сообщество : Еда
Метки: Еда   вкусно   знаменитости   любимое блюдо   факты   фото   
2009
14

Предлагаю вам получше узнать вкусы в еде знаменитых личностей, которых вы всех наверняка хорошо знаете.

У каждого из нас есть свои любимые блюда. Известные художники, писатели, артисты и изобретатели, жившие в далёком и не очень прошлом, не исключение. У них также были свои гастрономические предпочтения, которые позволяли им время от времени чувствовать себя лучше и счастливее. Кому не нравится порой побаловать себя чем-нибудь вкусненьким? Некоторые из них выбирали преимущественно простую пищу, другие обожали различные деликатесы и необычные сочетания.


Поэт Александр Пушкин — свекольные блины

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Одним из самых любимых блюд великого поэта были розовые блины. Яркий оттенок этому блюду придаёт свекольное пюре или сок. Попробуйте приготовить. Вполне возможно, что вам придётся по душе подобный рецепт.


Царь Пётр I — перловая каша

Пётр Великий обожал простые блюда (однако стоит сказать, что деликатесами он тоже не брезговал). Особым почтением у царя пользовалась обыкновенная перловая каша, сваренная на обычном или миндальном молоке.


Принцесса Диана Уэльская — борщ

Принцесса Диана никогда не скрывала, что ей по душе борщ. Однако она предпочитала, чтобы в него дополнительно добавляли йогурт, молоко и сметану.


Певец Майкл Джексон — буррито

Майкл Джексон был большим поклонником мексиканской кухни. Его самыми любимыми блюдами являлись буррито и тако.


Актриса Мэрилин Монро — стейк на гриле

В рационе культовой красавицы старого Голливуда присутствовало много мяса и сырых яиц. Больше всего на свете актриса обожала стейки, приготовленные на гриле, и гамбургеры.


Певец Элвис Пресли — сэндвич с арахисовой пастой и бананами

Элвис Пресли всегда любил плотно поесть. Его самыми любимыми блюдами числятся сэндвич с арахисовым маслом и бананом, мясной рулет и банановый пудинг.


Художник Сальвадор Дали — итальянский суп министроне с макаронами или рисом

Художник отличался довольно интересными взглядами на еду. Вот одно из его высказываний на этот счёт: «Я ем только то, что держит форму. Всё прочее мой разум отвергает. В том числе шпинат — траву, подобную свободе, вялую, без костей».


Наполеон I Бонапарт — цыплёнок фрикасе

Наполеону настолько нравилось это блюдо, что он приказывал поварам его готовить после каждого удачного сражения или похода.


Политик и полководец Гай Юлий Цезарь — свиная шейка, печёная с яблоками

Также правитель был без ума от спаржи, приготовленной в сливочном соусе.


Физик Исаак Ньютон — яблочный пирог

Великий учёный был большим поклонником яблочных пирогов.


Писатель Лев Толстой — шоколадный кисель

Это удивительное лакомство готовила писателю его жена Софья Андреевна.


Актриса Марлен Дитрих — зауэрбратен

Зауэрбратен — вид кислого жаркого. Блюдо готовится из мяса (чаще всего это говядина, конина, свинина), которое предварительно замачивается на несколько дней в винном уксусе.


Писатель Михаил Булгаков — селёдка, маринованная в молоке

Ранее такое блюдо считалось настоящим деликатесом.

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Метки: Еда   вкусно   знаменитости   любимое блюдо   факты   фото   
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16  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
Перловка не зря называется жемчужной или царской кашей. Главное уметь готовить. И стейк понять можно, просто и мясо.
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44k
Цыц тут у меня 44 секунды назад
Пресли кулинарный извращенец.)))
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92k
sapér Vodička 7 минут назад
а Лев Толстой ходил босой и пил малиновый настой
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12k
Copycat 19 минут назад
а как это сельдь маринованная в молоке?
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12k
Copycat 20 минут назад
Комментарий к фото
Очень иронично)
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169
Катюшка Полчаса назад
министроне....
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1k
Просто прохожий 36 минут назад
Принцесса Диана Уэльская любила борщ, теперь хохло3.14..оры скажут что она украинка.
А вообще только вкус Наполеона Бонапарта нравится.
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8k
Пуриц Жорж 40 минут назад
Всё, пошёл на обед
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59k
Парагвайский шпион 41 минуту назад
Про Пушкина и свекольные блины прям открытие!
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30k
Serg2001 55 минут назад
Надо всё попробовать!...)
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17k
Alex 59 минут назад
Любопытно, что "любимые блюда" представлены только у мертвых. Видимо, чтобы не опровергали :)
А вообще - любимые блюда штука спорная. В детстве любим одно, подростками другое, молодость вообще на вкусную жратву богата, старость накладывает свои ограничения и т.д. Как-то "убого" смотрится пост, утверждающий что у человека одно "любимое блюдо" на всю жизнь. Я для себя сразу могу назвать минимум дюжину блюд, от которых у меня "слюнки текут" (оливье и шашлыки туда входят). Подозреваю, у людей успешных еще более широкий обхват блюд.
Ну, а если автор хотел изобразить некую особенность в гастрономических пристрастиях - то стоило пост формировать об этих самых "экзотических" блюдах (с описанием блюд ибо интересно а гуглить лень :) ), просто упоминая, кто ими радовался. ИМХО, само собой.
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14k
GROMOZEKA Час назад
«Писатель Михаил Булгаков селёдка, маринованная в молоке»

Ай да Михаил Афанасьевич, ну эстет
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19k
Bill Час назад
Очевидно, Ньютон мстил упавшему на него яблоку.
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519
ruslan d Час назад
Ну все вполне вкусно
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