Мы есть то, что мы едим: любимые блюда 13 известных личностей прошлого

Предлагаю вам получше узнать вкусы в еде знаменитых личностей, которых вы всех наверняка хорошо знаете.
У каждого из нас есть свои любимые блюда. Известные художники, писатели, артисты и изобретатели, жившие в далёком и не очень прошлом, не исключение. У них также были свои гастрономические предпочтения, которые позволяли им время от времени чувствовать себя лучше и счастливее. Кому не нравится порой побаловать себя чем-нибудь вкусненьким? Некоторые из них выбирали преимущественно простую пищу, другие обожали различные деликатесы и необычные сочетания.
Поэт Александр Пушкин — свекольные блины
Одним из самых любимых блюд великого поэта были розовые блины. Яркий оттенок этому блюду придаёт свекольное пюре или сок. Попробуйте приготовить. Вполне возможно, что вам придётся по душе подобный рецепт.
Царь Пётр I — перловая каша
Пётр Великий обожал простые блюда (однако стоит сказать, что деликатесами он тоже не брезговал). Особым почтением у царя пользовалась обыкновенная перловая каша, сваренная на обычном или миндальном молоке.
Принцесса Диана Уэльская — борщ
Принцесса Диана никогда не скрывала, что ей по душе борщ. Однако она предпочитала, чтобы в него дополнительно добавляли йогурт, молоко и сметану.
Певец Майкл Джексон — буррито
Майкл Джексон был большим поклонником мексиканской кухни. Его самыми любимыми блюдами являлись буррито и тако.
Актриса Мэрилин Монро — стейк на гриле
В рационе культовой красавицы старого Голливуда присутствовало много мяса и сырых яиц. Больше всего на свете актриса обожала стейки, приготовленные на гриле, и гамбургеры.
Певец Элвис Пресли — сэндвич с арахисовой пастой и бананами
Элвис Пресли всегда любил плотно поесть. Его самыми любимыми блюдами числятся сэндвич с арахисовым маслом и бананом, мясной рулет и банановый пудинг.
Художник Сальвадор Дали — итальянский суп министроне с макаронами или рисом
Художник отличался довольно интересными взглядами на еду. Вот одно из его высказываний на этот счёт: «Я ем только то, что держит форму. Всё прочее мой разум отвергает. В том числе шпинат — траву, подобную свободе, вялую, без костей».
Наполеон I Бонапарт — цыплёнок фрикасе
Наполеону настолько нравилось это блюдо, что он приказывал поварам его готовить после каждого удачного сражения или похода.
Политик и полководец Гай Юлий Цезарь — свиная шейка, печёная с яблоками
Также правитель был без ума от спаржи, приготовленной в сливочном соусе.
Физик Исаак Ньютон — яблочный пирог
Великий учёный был большим поклонником яблочных пирогов.
Писатель Лев Толстой — шоколадный кисель
Это удивительное лакомство готовила писателю его жена Софья Андреевна.
Актриса Марлен Дитрих — зауэрбратен
Зауэрбратен — вид кислого жаркого. Блюдо готовится из мяса (чаще всего это говядина, конина, свинина), которое предварительно замачивается на несколько дней в винном уксусе.
Писатель Михаил Булгаков — селёдка, маринованная в молоке
Ранее такое блюдо считалось настоящим деликатесом.
Источник:
- Тайна эскимо-пай и гильзовое мороженое советских времен
- Советские вафли: "Артек", "Динамо", "Лимонные"
- 15 психических расстройств, которые были названы в честь знаменитостей и известных персонажей
- 12 актёров, которые получили незаслуженно маленькие гонорары за роли
- Что не так с молочкой в Германии?
А вообще только вкус Наполеона Бонапарта нравится.
А вообще - любимые блюда штука спорная. В детстве любим одно, подростками другое, молодость вообще на вкусную жратву богата, старость накладывает свои ограничения и т.д. Как-то "убого" смотрится пост, утверждающий что у человека одно "любимое блюдо" на всю жизнь. Я для себя сразу могу назвать минимум дюжину блюд, от которых у меня "слюнки текут" (оливье и шашлыки туда входят). Подозреваю, у людей успешных еще более широкий обхват блюд.
Ну, а если автор хотел изобразить некую особенность в гастрономических пристрастиях - то стоило пост формировать об этих самых "экзотических" блюдах (с описанием блюд ибо интересно а гуглить лень :) ), просто упоминая, кто ими радовался. ИМХО, само собой.
Ай да Михаил Афанасьевич, ну эстет
Это древний совет для хозяек.
Если в молоке вымочить сельдь обычного посола, то она становится практически несоленой и очень нежной.